Додано: Нед 05 бер, 2023 00:53

vitaliian написав: ЛАД написав: Сегодня "в райцентре рязанской области" (и не только рязанской), думаете, лучше? Сегодня "в райцентре рязанской области" (и не только рязанской), думаете, лучше? если там есть деньги, то лучше, деньги всем нужны и ради них настроят детям скейтпарков, бассейнов, цирков, пригласят клоунов , цыган с Медведями и всё остальное, за что родители готовы заплатить. Может вы не знаете но дети - 3я статья расходов любой семьи (после квартплаты и питания). Садики по 10 тыс в месяц видели? если там есть деньги, то лучше, деньги всем нужны и ради них настроят детям скейтпарков, бассейнов, цирков, пригласят клоунов , цыган с Медведями и всё остальное, за что родители готовы заплатить. Может вы не знаете но дети - 3я статья расходов любой семьи (после квартплаты и питания). Садики по 10 тыс в месяц видели?

В СССР много чего нельзя было купить даже за деньги. Например, чтобы твоего ребенка не били парни постарше. В тоталитарном обществе насилие - норма, даже среди детей. Если скажете такой проблемы не было, я вам десяток книг накидаю.

систематической и массовой

Вам уже написали - 10 тыс. это дёшево.Перечитайте мой пост - многие могут позволить себе садик даже за 10 тыс.?"за что родители готовы заплатить" - они, может, и готовы, но нечем (подавляющему большинству).Ваши рассуждения начинают напоминать Будивельника.Эта проблема, в принципе, есть во всех обществах, не только тоталитарных.Но я, действительно, о такой проблеме какни от кого не слышал. А книги и фильмы не доказательство. Есть миллион фильмов о вампирах, но из этого не следует, что они существуют.