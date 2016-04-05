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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3684368536863687>
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 23:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  ЛАД написав:Сегодня "в райцентре рязанской области" (и не только рязанской), думаете, лучше?
если там есть деньги, то лучше, деньги всем нужны и ради них настроят детям скейтпарков, бассейнов, цирков, пригласят клоунов , цыган с Медведями и всё остальное, за что родители готовы заплатить. Может вы не знаете но дети - 3я статья расходов любой семьи (после квартплаты и питания). Садики по 10 тыс в месяц видели?
Ща садик за 10к попробуй найди.
Во дворе садик неплохой, 20к + взнос 10к в год.
2 детей = 40к
Востаннє редагувалось beee в Суб 04 бер, 2023 23:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 23:49

  beee написав:
vitaliian написав:
  ЛАД написав:Сегодня "в райцентре рязанской области" (и не только рязанской), думаете, лучше?
если там есть деньги, то лучше, деньги всем нужны и ради них настроят детям скейтпарков, бассейнов, цирков, пригласят клоунов , цыган с Медведями и всё остальное, за что родители готовы заплатить. Может вы не знаете но дети - 3я статья расходов любой семьи (после квартплаты и питания). Садики по 10 тыс в месяц видели?
Ща садик за 10к попробуй найди.
Во дворе садик неплохой, 25к + взнос 10к в год.
2 детей = 50к

У меня под домом за 10)) мне повезло
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 23:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  beee написав:
vitaliian написав:[quote="5549434:ЛАД"]Сегодня "в райцентре рязанской области" (и не только рязанской), думаете, лучше?
если там есть деньги, то лучше, деньги всем нужны и ради них настроят детям скейтпарков, бассейнов, цирков, пригласят клоунов , цыган с Медведями и всё остальное, за что родители готовы заплатить. Может вы не знаете но дети - 3я статья расходов любой семьи (после квартплаты и питания). Садики по 10 тыс в месяц видели?
Ща садик за 10к попробуй найди.
Во дворе садик неплохой, 25к + взнос 10к в год.
2 детей = 50к

У меня под домом за 10)) мне повезло[/quote]Я так подумал, за 20 к можно и прогуляться. И для здоровья полезно
beee
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 23:56

Я, так понимаю, "Деньги" даже из орка делают подобие Homo sapiens, даже в Индии, хоть и самим смешно:
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 04 бер, 2023 23:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 23:57

  ЛАД написав:Скільки ці можливості сьогодні коштують?
.

В СССР много чего нельзя было купить даже за деньги. Например, чтобы твоего ребенка не били парни постарше. В тоталитарном обществе насилие - норма, даже среди детей. Если скажете такой проблемы не было, я вам десяток книг накидаю.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 00:03

  Сибарит написав:А вот вступление в НАТО при наличии территориальных претензий выглядит сомнительным. Если не ошибаюсь, это прямо запрещено их уставом.

Is there a way to end the hostilities? On paper, yes. It’s possible to imagine a cease-fire that returns all lands captured since February 2022 to Ukraine. Those taken earlier, like Crimea in 2014, would be subject to international arbitration, including local referendums that would be conducted by international groups, not the Russian government. In addition, Ukraine would get security guarantees from NATO, though they would not apply to those disputed territories. That tradeoff – to put it simply, Crimea and parts of the Donbas for de facto NATO and EU membership – is one that could be sold to Ukrainians because they would achieve their long-cherished goal of becoming part of the West. It could be acceptable to Russia because it could claim to have protected some Russian-speaking parts of Ukraine.

https://edition.cnn.com/2023/02/24/opin ... index.html
Honestus
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 00:19

  Honestus написав:
  Сибарит написав:А вот вступление в НАТО при наличии территориальных претензий выглядит сомнительным. Если не ошибаюсь, это прямо запрещено их уставом.

Is there a way to end the hostilities? On paper, yes. It’s possible to imagine a cease-fire that returns all lands captured since February 2022 to Ukraine. Those taken earlier, like Crimea in 2014, would be subject to international arbitration, including local referendums that would be conducted by international groups, not the Russian government. In addition, Ukraine would get security guarantees from NATO, though they would not apply to those disputed territories. That tradeoff – to put it simply, Crimea and parts of the Donbas for de facto NATO and EU membership – is one that could be sold to Ukrainians because they would achieve their long-cherished goal of becoming part of the West. It could be acceptable to Russia because it could claim to have protected some Russian-speaking parts of Ukraine.

https://edition.cnn.com/2023/02/24/opin ... index.html

Чим тільки не пожертвують заради НАТИ (4 області і Крим і 25 млн. українців).
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 00:28

  Zebra написав:
в любом случае я думаю война в территориальном плане уже почти закончена, все что будет потом это перестрелки

У тебя все меняется как в калейдоскопе (как в голове у наркомана). От "нам всем конец", "мы все умрем" весной и летом, до "война уже почти закончена" сейчас.
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 00:42

Як 59-річний "кіборг" пройшов Сєвєродонецьк, Херсон і Бахмут
https://www.bbc.com/ukrainian/features- ... e=web_link
"В Сєвєрі найбільше запам'яталося постійне напруження, нерви, загроза оточення.
Ми були як на долоні у росіян, а місцеве населення, яке лишилось, категорично проти нас було налаштоване. Хоч ми водички, хліба, тушонки принесемо, але ставлення дуже відчувалось".

  flyman написав: Чим тільки не пожертвують заради НАТИ (4 області і Крим і 25 млн. українців).
Мені такі "українці" не потрібні.
І не брешіть про 4 області.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 00:53

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Сегодня "в райцентре рязанской области" (и не только рязанской), думаете, лучше?
если там есть деньги, то лучше, деньги всем нужны и ради них настроят детям скейтпарков, бассейнов, цирков, пригласят клоунов , цыган с Медведями и всё остальное, за что родители готовы заплатить. Может вы не знаете но дети - 3я статья расходов любой семьи (после квартплаты и питания). Садики по 10 тыс в месяц видели?

Вам уже написали - 10 тыс. это дёшево. :)
Перечитайте мой пост - многие могут позволить себе садик даже за 10 тыс.?
"за что родители готовы заплатить" - они, может, и готовы, но нечем (подавляющему большинству).
Ваши рассуждения начинают напоминать Будивельника.

В СССР много чего нельзя было купить даже за деньги. Например, чтобы твоего ребенка не били парни постарше. В тоталитарном обществе насилие - норма, даже среди детей. Если скажете такой проблемы не было, я вам десяток книг накидаю.

Эта проблема, в принципе, есть во всех обществах, не только тоталитарных.
Но я, действительно, о такой проблеме как систематической и массовой ни от кого не слышал. А книги и фильмы не доказательство. Есть миллион фильмов о вампирах, но из этого не следует, что они существуют.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 05 бер, 2023 00:53, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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