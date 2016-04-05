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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3684368536863687
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 00:53

  Starikan написав:Як 59-річний "кіборг" пройшов Сєвєродонецьк, Херсон і Бахмут
https://www.bbc.com/ukrainian/features- ... e=web_link
"В Сєвєрі найбільше запам'яталося постійне напруження, нерви, загроза оточення.
Ми були як на долоні у росіян, а місцеве населення, яке лишилось, категорично проти нас було налаштоване. Хоч ми водички, хліба, тушонки принесемо, але ставлення дуже відчувалось".

  flyman написав: Чим тільки не пожертвують заради НАТИ (4 області і Крим і 25 млн. українців).
Мені такі "українці" не потрібні.
І не брешіть про 4 області.

Політика - це не твоє. Як скажуть партнери, так і буде.
Скажуть як в 2014 отдать Крим, так і зробить тут влада.
Хто дєвушку кормить, той її і танцує.
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 01:17

  Starikan написав:.... Мені такі "українці" не потрібні.
І не брешіть про 4 області.

А им "не потрібні" другие.
Какой выход?
Может, надо научиться договариваться, согласовывать интересы, а не быковать?
Или цивилизованно разводиться.
Ну а 4 области, как понимаю, флай имеет ввиду Дон. и Луг. обл. и захваченные части Запор. и Херсонской областей.
Уже много раз писал - не могу судить о настроениях в этих областях, но если так, как Вы цитируете, то ситуация грустная. Не очень себе представляю, что мы будем делать с этими людьми после победы.
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