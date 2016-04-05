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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3684368536863687
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 00:53

  Starikan написав:Як 59-річний "кіборг" пройшов Сєвєродонецьк, Херсон і Бахмут
https://www.bbc.com/ukrainian/features- ... e=web_link
"В Сєвєрі найбільше запам'яталося постійне напруження, нерви, загроза оточення.
Ми були як на долоні у росіян, а місцеве населення, яке лишилось, категорично проти нас було налаштоване. Хоч ми водички, хліба, тушонки принесемо, але ставлення дуже відчувалось".

  flyman написав: Чим тільки не пожертвують заради НАТИ (4 області і Крим і 25 млн. українців).
Мені такі "українці" не потрібні.
І не брешіть про 4 області.

Політика - це не твоє. Як скажуть партнери, так і буде.
Скажуть як в 2014 отдать Крим, так і зробить тут влада.
Хто дєвушку кормить, той її і танцує.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 01:17

  Starikan написав:.... Мені такі "українці" не потрібні.
І не брешіть про 4 області.

А им "не потрібні" другие.
Какой выход?
Может, надо научиться договариваться, согласовывать интересы, а не быковать?
Или цивилизованно разводиться.
Ну а 4 области, как понимаю, флай имеет ввиду Дон. и Луг. обл. и захваченные части Запор. и Херсонской областей.
Уже много раз писал - не могу судить о настроениях в этих областях, но если так, как Вы цитируете, то ситуация грустная. Не очень себе представляю, что мы будем делать с этими людьми после победы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 01:44

  ЛАД написав:
  Starikan написав: .... Мені такі "українці" не потрібні.
І не брешіть про 4 області.
А им "не потрібні" другие.
Какой выход?
Может, надо научиться договариваться, согласовывать интересы, а не быковать?
Или цивилизованно разводиться.
Ну а 4 области, как понимаю, флай имеет ввиду Дон. и Луг. обл. и захваченные части Запор. и Херсонской областей.
Уже много раз писал - не могу судить о настроениях в этих областях, но если так, как Вы цитируете, то ситуация грустная. Не очень себе представляю, что мы будем делать с этими людьми после победы.

Флай привел цитату, в которой упоминался Крым и часть Донбасса.
4 области - это его выдумка.

Т.е. возврат к 24.02 + референдумы, организованные международными организациями. Конечно, никакие силовые методы здесь неприменимы - в ответ на АТО появились ходаковские и два армейских корпуса из местных жителей. Меня этот вариант, возможно, с цивилизованным разводом, устраивает. Конечно, при обеспечении безопасности Украины.

Но и в этот вариант я, к сожалению, не верю. Пуйло не отдаст сухопутный коридор в Крым.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 02:13

  Starikan написав:Як 59-річний "кіборг" пройшов Сєвєродонецьк, Херсон і Бахмут
"В Сєвєрі найбільше запам'яталося постійне напруження, нерви, загроза оточення.
Ми були як на долоні у росіян, а місцеве населення, яке лишилось, категорично проти нас було налаштоване Мені такі "українці" не потрібні.

Дядя Пєтя, ти дурак? (с)
Там лишилось менше 10% населення. І, звісно, лишились саме ті, на кшталт ЛАДа, що "категорично проти налаштовані" і чекали узкій мир.
Звісно, від українців що сидять у США нам користі більше...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 02:21

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав: .... Мені такі "українці" не потрібні.
І не брешіть про 4 області.
А им "не потрібні" другие.
Какой выход?
Может, надо научиться договариваться, согласовывать интересы, а не быковать?
Или цивилизованно разводиться.
Ну а 4 области, как понимаю, флай имеет ввиду Дон. и Луг. обл. и захваченные части Запор. и Херсонской областей.
Уже много раз писал - не могу судить о настроениях в этих областях, но если так, как Вы цитируете, то ситуация грустная. Не очень себе представляю, что мы будем делать с этими людьми после победы.

Флай привел цитату, в которой упоминался Крым и часть Донбасса.
4 области - это его выдумка.

Т.е. возврат к 24.02 + референдумы, организованные международными организациями. Конечно, никакие силовые методы здесь неприменимы - в ответ на АТО появились ходаковские и два армейских корпуса из местных жителей. Меня этот вариант, возможно, с цивилизованным разводом, устраивает. Конечно, при обеспечении безопасности Украины.

Но и в этот вариант я, к сожалению, не верю. Пуйло не отдаст сухопутный коридор в Крым.

Согласен, сегодня, скорее всего, это маловероятно. Всё это надо было делать раньше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 02:22

  sergey_sryvkin написав:
  Starikan написав:Як 59-річний "кіборг" пройшов Сєвєродонецьк, Херсон і Бахмут
"В Сєвєрі найбільше запам'яталося постійне напруження, нерви, загроза оточення.
Ми були як на долоні у росіян, а місцеве населення, яке лишилось, категорично проти нас було налаштоване Мені такі "українці" не потрібні.

Дядя Пєтя, ти дурак? (с)
Там лишилось менше 10% населення. І, звісно, лишились саме ті, на кшталт ЛАДа, що "категорично проти налаштовані" і чекали узкій мир.
Звісно, від українців що сидять у США нам користі більше...

"Дядя Пєтя, ти дурак? (с)"
Причём, полный.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 02:36

  Damien написав:
  Zebra написав:
в любом случае я думаю война в территориальном плане уже почти закончена, все что будет потом это перестрелки

У тебя все меняется как в калейдоскопе (как в голове у наркомана). От "нам всем конец", "мы все умрем" весной и летом, до "война уже почти закончена" сейчас.

Никакой логики в действиях кремля на данный момент не прослеживается, что равносильно перехожу в завершающую стадию войны.
Zebra
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  #<1 ... 3684368536863687
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