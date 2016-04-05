Starikan написав:Як 59-річний "кіборг" пройшов Сєвєродонецьк, Херсон і Бахмут https://www.bbc.com/ukrainian/features- ... e=web_link "В Сєвєрі найбільше запам'яталося постійне напруження, нерви, загроза оточення. Ми були як на долоні у росіян, а місцеве населення, яке лишилось, категорично проти нас було налаштоване. Хоч ми водички, хліба, тушонки принесемо, але ставлення дуже відчувалось".
flyman написав: Чим тільки не пожертвують заради НАТИ (4 області і Крим і 25 млн. українців).
Мені такі "українці" не потрібні. І не брешіть про 4 області.
Політика - це не твоє. Як скажуть партнери, так і буде. Скажуть як в 2014 отдать Крим, так і зробить тут влада. Хто дєвушку кормить, той її і танцує.
Starikan написав:.... Мені такі "українці" не потрібні. І не брешіть про 4 області.
А им "не потрібні" другие. Какой выход? Может, надо научиться договариваться, согласовывать интересы, а не быковать? Или цивилизованно разводиться. Ну а 4 области, как понимаю, флай имеет ввиду Дон. и Луг. обл. и захваченные части Запор. и Херсонской областей. Уже много раз писал - не могу судить о настроениях в этих областях, но если так, как Вы цитируете, то ситуация грустная. Не очень себе представляю, что мы будем делать с этими людьми после победы.
Starikan написав: .... Мені такі "українці" не потрібні. І не брешіть про 4 області.
А им "не потрібні" другие. Какой выход? Может, надо научиться договариваться, согласовывать интересы, а не быковать? Или цивилизованно разводиться. Ну а 4 области, как понимаю, флай имеет ввиду Дон. и Луг. обл. и захваченные части Запор. и Херсонской областей. Уже много раз писал - не могу судить о настроениях в этих областях, но если так, как Вы цитируете, то ситуация грустная. Не очень себе представляю, что мы будем делать с этими людьми после победы.
Флай привел цитату, в которой упоминался Крым и часть Донбасса. 4 области - это его выдумка.
Т.е. возврат к 24.02 + референдумы, организованные международными организациями. Конечно, никакие силовые методы здесь неприменимы - в ответ на АТО появились ходаковские и два армейских корпуса из местных жителей. Меня этот вариант, возможно, с цивилизованным разводом, устраивает. Конечно, при обеспечении безопасности Украины.
Но и в этот вариант я, к сожалению, не верю. Пуйло не отдаст сухопутный коридор в Крым.
Starikan написав:Як 59-річний "кіборг" пройшов Сєвєродонецьк, Херсон і Бахмут "В Сєвєрі найбільше запам'яталося постійне напруження, нерви, загроза оточення. Ми були як на долоні у росіян, а місцеве населення, яке лишилось, категорично проти нас було налаштоване Мені такі "українці" не потрібні.
Дядя Пєтя, ти дурак? (с) Там лишилось менше 10% населення. І, звісно, лишились саме ті, на кшталт ЛАДа, що "категорично проти налаштовані" і чекали узкій мир. Звісно, від українців що сидять у США нам користі більше...
Starikan написав: .... Мені такі "українці" не потрібні. І не брешіть про 4 області.
А им "не потрібні" другие. Какой выход? Может, надо научиться договариваться, согласовывать интересы, а не быковать? Или цивилизованно разводиться. Ну а 4 области, как понимаю, флай имеет ввиду Дон. и Луг. обл. и захваченные части Запор. и Херсонской областей. Уже много раз писал - не могу судить о настроениях в этих областях, но если так, как Вы цитируете, то ситуация грустная. Не очень себе представляю, что мы будем делать с этими людьми после победы.
Флай привел цитату, в которой упоминался Крым и часть Донбасса. 4 области - это его выдумка.
Т.е. возврат к 24.02 + референдумы, организованные международными организациями. Конечно, никакие силовые методы здесь неприменимы - в ответ на АТО появились ходаковские и два армейских корпуса из местных жителей. Меня этот вариант, возможно, с цивилизованным разводом, устраивает. Конечно, при обеспечении безопасности Украины.
Но и в этот вариант я, к сожалению, не верю. Пуйло не отдаст сухопутный коридор в Крым.
Согласен, сегодня, скорее всего, это маловероятно. Всё это надо было делать раньше.
Starikan написав:Як 59-річний "кіборг" пройшов Сєвєродонецьк, Херсон і Бахмут "В Сєвєрі найбільше запам'яталося постійне напруження, нерви, загроза оточення. Ми були як на долоні у росіян, а місцеве населення, яке лишилось, категорично проти нас було налаштоване Мені такі "українці" не потрібні.
Дядя Пєтя, ти дурак? (с) Там лишилось менше 10% населення. І, звісно, лишились саме ті, на кшталт ЛАДа, що "категорично проти налаштовані" і чекали узкій мир. Звісно, від українців що сидять у США нам користі більше...