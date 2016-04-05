Додано: Нед 05 бер, 2023 03:57

Zebra написав: Damien написав: Zebra написав:

в любом случае я думаю война в территориальном плане уже почти закончена, все что будет потом это перестрелки в любом случае я думаю война в территориальном плане уже почти закончена, все что будет потом это перестрелки

У тебя все меняется как в калейдоскопе (как в голове у наркомана). От "нам всем конец", "мы все умрем" весной и летом, до "война уже почти закончена" сейчас. У тебя все меняется как в калейдоскопе (как в голове у наркомана). От "нам всем конец", "мы все умрем" весной и летом, до "война уже почти закончена" сейчас.

Никакой логики в действиях кремля на данный момент не прослеживается, что равносильно перехожу в завершающую стадию войны. , что равносильно перехожу в завершающую стадию войны.

Логики не прослеживается еще с марта 2022, когда стало понятно, что блиц-криг не получается, а с бомбежками, танками и убийствами Украина лояльной к россии не станет при любом президенте, кого бы кремль не поставил в случае своей победы.Даже в самом старте войны тоже не прослеживается логики. Пуйло обещал в случае невыполнения минских соглашений заставить силой их выполнить. Ну и начал, несмотря на то, что это при любых раскладах было бы в ущерб рашке, даже при взятии Киева за три дня. Вавка в голове у человека по поводу Украины, трудно ожидать каких-то взвешенных и разумных, логичных ходов от него.