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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3685368636873688>
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 00:53

  Starikan написав:Як 59-річний "кіборг" пройшов Сєвєродонецьк, Херсон і Бахмут
https://www.bbc.com/ukrainian/features- ... e=web_link
"В Сєвєрі найбільше запам'яталося постійне напруження, нерви, загроза оточення.
Ми були як на долоні у росіян, а місцеве населення, яке лишилось, категорично проти нас було налаштоване. Хоч ми водички, хліба, тушонки принесемо, але ставлення дуже відчувалось".

  flyman написав: Чим тільки не пожертвують заради НАТИ (4 області і Крим і 25 млн. українців).
Мені такі "українці" не потрібні.
І не брешіть про 4 області.

Політика - це не твоє. Як скажуть партнери, так і буде.
Скажуть як в 2014 отдать Крим, так і зробить тут влада.
Хто дєвушку кормить, той її і танцує.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 01:17

  Starikan написав:.... Мені такі "українці" не потрібні.
І не брешіть про 4 області.

А им "не потрібні" другие.
Какой выход?
Может, надо научиться договариваться, согласовывать интересы, а не быковать?
Или цивилизованно разводиться.
Ну а 4 области, как понимаю, флай имеет ввиду Дон. и Луг. обл. и захваченные части Запор. и Херсонской областей.
Уже много раз писал - не могу судить о настроениях в этих областях, но если так, как Вы цитируете, то ситуация грустная. Не очень себе представляю, что мы будем делать с этими людьми после победы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 01:44

  ЛАД написав:
  Starikan написав: .... Мені такі "українці" не потрібні.
І не брешіть про 4 області.
А им "не потрібні" другие.
Какой выход?
Может, надо научиться договариваться, согласовывать интересы, а не быковать?
Или цивилизованно разводиться.
Ну а 4 области, как понимаю, флай имеет ввиду Дон. и Луг. обл. и захваченные части Запор. и Херсонской областей.
Уже много раз писал - не могу судить о настроениях в этих областях, но если так, как Вы цитируете, то ситуация грустная. Не очень себе представляю, что мы будем делать с этими людьми после победы.

Флай привел цитату, в которой упоминался Крым и часть Донбасса.
4 области - это его выдумка.

Т.е. возврат к 24.02 + референдумы, организованные международными организациями. Конечно, никакие силовые методы здесь неприменимы - в ответ на АТО появились ходаковские и два армейских корпуса из местных жителей. Меня этот вариант, возможно, с цивилизованным разводом, устраивает. Конечно, при обеспечении безопасности Украины.

Но и в этот вариант я, к сожалению, не верю. Пуйло не отдаст сухопутный коридор в Крым.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 02:13

  Starikan написав:Як 59-річний "кіборг" пройшов Сєвєродонецьк, Херсон і Бахмут
"В Сєвєрі найбільше запам'яталося постійне напруження, нерви, загроза оточення.
Ми були як на долоні у росіян, а місцеве населення, яке лишилось, категорично проти нас було налаштоване Мені такі "українці" не потрібні.

Дядя Пєтя, ти дурак? (с)
Там лишилось менше 10% населення. І, звісно, лишились саме ті, на кшталт ЛАДа, що "категорично проти налаштовані" і чекали узкій мир.
Звісно, від українців що сидять у США нам користі більше...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 02:21

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав: .... Мені такі "українці" не потрібні.
І не брешіть про 4 області.
А им "не потрібні" другие.
Какой выход?
Может, надо научиться договариваться, согласовывать интересы, а не быковать?
Или цивилизованно разводиться.
Ну а 4 области, как понимаю, флай имеет ввиду Дон. и Луг. обл. и захваченные части Запор. и Херсонской областей.
Уже много раз писал - не могу судить о настроениях в этих областях, но если так, как Вы цитируете, то ситуация грустная. Не очень себе представляю, что мы будем делать с этими людьми после победы.

Флай привел цитату, в которой упоминался Крым и часть Донбасса.
4 области - это его выдумка.

Т.е. возврат к 24.02 + референдумы, организованные международными организациями. Конечно, никакие силовые методы здесь неприменимы - в ответ на АТО появились ходаковские и два армейских корпуса из местных жителей. Меня этот вариант, возможно, с цивилизованным разводом, устраивает. Конечно, при обеспечении безопасности Украины.

Но и в этот вариант я, к сожалению, не верю. Пуйло не отдаст сухопутный коридор в Крым.

Согласен, сегодня, скорее всего, это маловероятно. Всё это надо было делать раньше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 02:22

  sergey_sryvkin написав:
  Starikan написав:Як 59-річний "кіборг" пройшов Сєвєродонецьк, Херсон і Бахмут
"В Сєвєрі найбільше запам'яталося постійне напруження, нерви, загроза оточення.
Ми були як на долоні у росіян, а місцеве населення, яке лишилось, категорично проти нас було налаштоване Мені такі "українці" не потрібні.

Дядя Пєтя, ти дурак? (с)
Там лишилось менше 10% населення. І, звісно, лишились саме ті, на кшталт ЛАДа, що "категорично проти налаштовані" і чекали узкій мир.
Звісно, від українців що сидять у США нам користі більше...

"Дядя Пєтя, ти дурак? (с)"
Причём, полный.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 02:36

  Damien написав:
  Zebra написав:
в любом случае я думаю война в территориальном плане уже почти закончена, все что будет потом это перестрелки

У тебя все меняется как в калейдоскопе (как в голове у наркомана). От "нам всем конец", "мы все умрем" весной и летом, до "война уже почти закончена" сейчас.

Никакой логики в действиях кремля на данный момент не прослеживается, что равносильно перехожу в завершающую стадию войны.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 03:57

  Zebra написав:
  Damien написав:
  Zebra написав:
в любом случае я думаю война в территориальном плане уже почти закончена, все что будет потом это перестрелки

У тебя все меняется как в калейдоскопе (как в голове у наркомана). От "нам всем конец", "мы все умрем" весной и летом, до "война уже почти закончена" сейчас.

Никакой логики в действиях кремля на данный момент не прослеживается, что равносильно перехожу в завершающую стадию войны.

Логики не прослеживается еще с марта 2022, когда стало понятно, что блиц-криг не получается, а с бомбежками, танками и убийствами Украина лояльной к россии не станет при любом президенте, кого бы кремль не поставил в случае своей победы.
Даже в самом старте войны тоже не прослеживается логики. Пуйло обещал в случае невыполнения минских соглашений заставить силой их выполнить. Ну и начал, несмотря на то, что это при любых раскладах было бы в ущерб рашке, даже при взятии Киева за три дня. Вавка в голове у человека по поводу Украины, трудно ожидать каких-то взвешенных и разумных, логичных ходов от него.
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 06:10

  ЛАД написав:А им "не потрібні" другие.
Какой выход?
Может, надо научиться договариваться, согласовывать интересы, а не быковать?
Или цивилизованно разводиться.
Ну а 4 области, как понимаю, флай имеет ввиду Дон. и Луг. обл. и захваченные части Запор. и Херсонской областей.
Уже много раз писал - не могу судить о настроениях в этих областях, но если так, как Вы цитируете, то ситуация грустная. Не очень себе представляю, что мы будем делать с этими людьми после победы.

Из той же публикации:
"Що дуже приємно вражало на Херсонщині - це ставлення до нас місцевих. Дуже великий контраст з Луганщиною і Донеччиною, де воювали. Біля Херсона населення надзвичайно позитивно налаштоване було, одразу відчувалось, що люди за нас.

Навіть по житлу ставлення добре видно. Ось тут на Київщині нас по хатах розселили на ротації - все безкоштовно. На Херсонщині схоже було. А от коли були у тій же Костянтинівці вже, коли з Бахмуту на передишку виїздили, то брали місцеві по 1,5 тисячі гривень з людини за день в хаті. Як так?"

И выехали с Донбасса только те, кто мог выехать. Я уже рассказывал, что моей жене операцию на сердце делала бригада из Донецка, почти сразу в 2014м переехавшая в Харьков вместе с оборудованием. А родители старшей невестки, простые рабочие (кстати, ненавидевшие Яныка и сепаров), не смогли выехать из Севера во время штурма и там погибли.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 08:12

  ЛАД написав:...
Shaman
можливостей для дитини в Україні набагато більше, аніж в СРСР.

Скільки ці можливості сьогодні коштують?
Не, я понимаю, что здесь собрались люди, принадлежащие по материальному положению к верхним 5-10%. Но не стоит забывать о том, что оставшиеся 90-95% тоже люди, и у них тоже есть дети. Пойдите, расскажите им о "возможностях". Например, о "возможности" учиться, например, в Гарварде. Возможность, действительно, есть, в отличие от "совка". :)
де взяти нових вчителів???

викладач математики 70 років - норм. а інших немає. ще трохи уявляю, як може працювати молодий вчитель англійської - де школа лише офіційне місце роботи, але не основне джерело прибутку. а от що робити фізикам, хімікам, біологам...

Эта проблема была и в Союзе, низкие зарплаты - бич школы. Как раз в последние годы положение, вроде, чуть улучшилось.
...

ще трохи офтопу
ви трохи викривляєте втому, що да, багато секцій зараз коштують гроші, але для більшості батьків це не надто великі гроші - що 200-800 грн за секцію це дорого? тому це не 5-10%, а набагато більше за 50%.

якщо батько не живе за схемою:"-так что, папа, ты теперь будешь меньше пить? - нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть..." - але у таких дітей й у СРСР дозвілля було тільки надворі

комерційні секції, це за гроші, але є ще на базі ДЮСШ ті усіляких двірцях дитячої творчості. й ніколи не цікавився, але думаю для багатодітних або малозабезпечених сімей є пільги (а багатодітні зараз - 3 дитини).

а дитячі садки по 10-20т грн - це народ понтується, це дійсно дорого для більшості населення

й як правильно звернули увагу, й тоді, й зараз є велика різниця між великими та малими містами - але це ми ще розвиваємося.

взагалі, коли ви згадуєте - а от у СРСР, то нагадаю - ми ще не побудували розвинену країну, ще тільки на цьому шляху. але якийсь негаразди не означають, що не треба було ставати на цей шлях. соціалістична модель держави (як її будували у СРСР) виявилася нежиттєвою - на жаль, цей досвід забрав 70 років та мільйони життів...
Shaman
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