Starikan написав:Як 59-річний "кіборг" пройшов Сєвєродонецьк, Херсон і Бахмут https://www.bbc.com/ukrainian/features- ... e=web_link "В Сєвєрі найбільше запам'яталося постійне напруження, нерви, загроза оточення. Ми були як на долоні у росіян, а місцеве населення, яке лишилось, категорично проти нас було налаштоване. Хоч ми водички, хліба, тушонки принесемо, але ставлення дуже відчувалось".
flyman написав: Чим тільки не пожертвують заради НАТИ (4 області і Крим і 25 млн. українців).
Мені такі "українці" не потрібні. І не брешіть про 4 області.
Політика - це не твоє. Як скажуть партнери, так і буде. Скажуть як в 2014 отдать Крим, так і зробить тут влада. Хто дєвушку кормить, той її і танцує.
Starikan написав:.... Мені такі "українці" не потрібні. І не брешіть про 4 області.
А им "не потрібні" другие. Какой выход? Может, надо научиться договариваться, согласовывать интересы, а не быковать? Или цивилизованно разводиться. Ну а 4 области, как понимаю, флай имеет ввиду Дон. и Луг. обл. и захваченные части Запор. и Херсонской областей. Уже много раз писал - не могу судить о настроениях в этих областях, но если так, как Вы цитируете, то ситуация грустная. Не очень себе представляю, что мы будем делать с этими людьми после победы.
Starikan написав: .... Мені такі "українці" не потрібні. І не брешіть про 4 області.
А им "не потрібні" другие. Какой выход? Может, надо научиться договариваться, согласовывать интересы, а не быковать? Или цивилизованно разводиться. Ну а 4 области, как понимаю, флай имеет ввиду Дон. и Луг. обл. и захваченные части Запор. и Херсонской областей. Уже много раз писал - не могу судить о настроениях в этих областях, но если так, как Вы цитируете, то ситуация грустная. Не очень себе представляю, что мы будем делать с этими людьми после победы.
Флай привел цитату, в которой упоминался Крым и часть Донбасса. 4 области - это его выдумка.
Т.е. возврат к 24.02 + референдумы, организованные международными организациями. Конечно, никакие силовые методы здесь неприменимы - в ответ на АТО появились ходаковские и два армейских корпуса из местных жителей. Меня этот вариант, возможно, с цивилизованным разводом, устраивает. Конечно, при обеспечении безопасности Украины.
Но и в этот вариант я, к сожалению, не верю. Пуйло не отдаст сухопутный коридор в Крым.
Starikan написав:Як 59-річний "кіборг" пройшов Сєвєродонецьк, Херсон і Бахмут "В Сєвєрі найбільше запам'яталося постійне напруження, нерви, загроза оточення. Ми були як на долоні у росіян, а місцеве населення, яке лишилось, категорично проти нас було налаштоване Мені такі "українці" не потрібні.
Дядя Пєтя, ти дурак? (с) Там лишилось менше 10% населення. І, звісно, лишились саме ті, на кшталт ЛАДа, що "категорично проти налаштовані" і чекали узкій мир. Звісно, від українців що сидять у США нам користі більше...
Starikan написав: .... Мені такі "українці" не потрібні. І не брешіть про 4 області.
А им "не потрібні" другие. Какой выход? Может, надо научиться договариваться, согласовывать интересы, а не быковать? Или цивилизованно разводиться. Ну а 4 области, как понимаю, флай имеет ввиду Дон. и Луг. обл. и захваченные части Запор. и Херсонской областей. Уже много раз писал - не могу судить о настроениях в этих областях, но если так, как Вы цитируете, то ситуация грустная. Не очень себе представляю, что мы будем делать с этими людьми после победы.
Флай привел цитату, в которой упоминался Крым и часть Донбасса. 4 области - это его выдумка.
Т.е. возврат к 24.02 + референдумы, организованные международными организациями. Конечно, никакие силовые методы здесь неприменимы - в ответ на АТО появились ходаковские и два армейских корпуса из местных жителей. Меня этот вариант, возможно, с цивилизованным разводом, устраивает. Конечно, при обеспечении безопасности Украины.
Но и в этот вариант я, к сожалению, не верю. Пуйло не отдаст сухопутный коридор в Крым.
Согласен, сегодня, скорее всего, это маловероятно. Всё это надо было делать раньше.
Starikan написав:Як 59-річний "кіборг" пройшов Сєвєродонецьк, Херсон і Бахмут "В Сєвєрі найбільше запам'яталося постійне напруження, нерви, загроза оточення. Ми були як на долоні у росіян, а місцеве населення, яке лишилось, категорично проти нас було налаштоване Мені такі "українці" не потрібні.
Дядя Пєтя, ти дурак? (с) Там лишилось менше 10% населення. І, звісно, лишились саме ті, на кшталт ЛАДа, що "категорично проти налаштовані" і чекали узкій мир. Звісно, від українців що сидять у США нам користі більше...
Zebra написав: в любом случае я думаю война в территориальном плане уже почти закончена, все что будет потом это перестрелки
У тебя все меняется как в калейдоскопе (как в голове у наркомана). От "нам всем конец", "мы все умрем" весной и летом, до "война уже почти закончена" сейчас.
Никакой логики в действиях кремля на данный момент не прослеживается, что равносильно перехожу в завершающую стадию войны.
Логики не прослеживается еще с марта 2022, когда стало понятно, что блиц-криг не получается, а с бомбежками, танками и убийствами Украина лояльной к россии не станет при любом президенте, кого бы кремль не поставил в случае своей победы. Даже в самом старте войны тоже не прослеживается логики. Пуйло обещал в случае невыполнения минских соглашений заставить силой их выполнить. Ну и начал, несмотря на то, что это при любых раскладах было бы в ущерб рашке, даже при взятии Киева за три дня. Вавка в голове у человека по поводу Украины, трудно ожидать каких-то взвешенных и разумных, логичных ходов от него.
ЛАД написав:А им "не потрібні" другие. Какой выход? Может, надо научиться договариваться, согласовывать интересы, а не быковать? Или цивилизованно разводиться. Ну а 4 области, как понимаю, флай имеет ввиду Дон. и Луг. обл. и захваченные части Запор. и Херсонской областей. Уже много раз писал - не могу судить о настроениях в этих областях, но если так, как Вы цитируете, то ситуация грустная. Не очень себе представляю, что мы будем делать с этими людьми после победы.
Из той же публикации: "Що дуже приємно вражало на Херсонщині - це ставлення до нас місцевих. Дуже великий контраст з Луганщиною і Донеччиною, де воювали. Біля Херсона населення надзвичайно позитивно налаштоване було, одразу відчувалось, що люди за нас.
Навіть по житлу ставлення добре видно. Ось тут на Київщині нас по хатах розселили на ротації - все безкоштовно. На Херсонщині схоже було. А от коли були у тій же Костянтинівці вже, коли з Бахмуту на передишку виїздили, то брали місцеві по 1,5 тисячі гривень з людини за день в хаті. Як так?"
И выехали с Донбасса только те, кто мог выехать. Я уже рассказывал, что моей жене операцию на сердце делала бригада из Донецка, почти сразу в 2014м переехавшая в Харьков вместе с оборудованием. А родители старшей невестки, простые рабочие (кстати, ненавидевшие Яныка и сепаров), не смогли выехать из Севера во время штурма и там погибли.
можливостей для дитини в Україні набагато більше, аніж в СРСР.
Скільки ці можливості сьогодні коштують? Не, я понимаю, что здесь собрались люди, принадлежащие по материальному положению к верхним 5-10%. Но не стоит забывать о том, что оставшиеся 90-95% тоже люди, и у них тоже есть дети. Пойдите, расскажите им о "возможностях". Например, о "возможности" учиться, например, в Гарварде. Возможность, действительно, есть, в отличие от "совка".
де взяти нових вчителів???
викладач математики 70 років - норм. а інших немає. ще трохи уявляю, як може працювати молодий вчитель англійської - де школа лише офіційне місце роботи, але не основне джерело прибутку. а от що робити фізикам, хімікам, біологам...
Эта проблема была и в Союзе, низкие зарплаты - бич школы. Как раз в последние годы положение, вроде, чуть улучшилось. ...
ще трохи офтопу ви трохи викривляєте втому, що да, багато секцій зараз коштують гроші, але для більшості батьків це не надто великі гроші - що 200-800 грн за секцію це дорого? тому це не 5-10%, а набагато більше за 50%.
якщо батько не живе за схемою:"-так что, папа, ты теперь будешь меньше пить? - нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть..." - але у таких дітей й у СРСР дозвілля було тільки надворі
комерційні секції, це за гроші, але є ще на базі ДЮСШ ті усіляких двірцях дитячої творчості. й ніколи не цікавився, але думаю для багатодітних або малозабезпечених сімей є пільги (а багатодітні зараз - 3 дитини).
а дитячі садки по 10-20т грн - це народ понтується, це дійсно дорого для більшості населення
й як правильно звернули увагу, й тоді, й зараз є велика різниця між великими та малими містами - але це ми ще розвиваємося.
взагалі, коли ви згадуєте - а от у СРСР, то нагадаю - ми ще не побудували розвинену країну, ще тільки на цьому шляху. але якийсь негаразди не означають, що не треба було ставати на цей шлях. соціалістична модель держави (як її будували у СРСР) виявилася нежиттєвою - на жаль, цей досвід забрав 70 років та мільйони життів...