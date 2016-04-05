Додано: Нед 05 бер, 2023 06:10

ЛАД написав: А им "не потрібні" другие.

Какой выход?

Может, надо научиться договариваться, согласовывать интересы, а не быковать?

Или цивилизованно разводиться.

Ну а 4 области, как понимаю, флай имеет ввиду Дон. и Луг. обл. и захваченные части Запор. и Херсонской областей.

Уже много раз писал - не могу судить о настроениях в этих областях, но если так, как Вы цитируете, то ситуация грустная. Не очень себе представляю, что мы будем делать с этими людьми после победы. А им "не потрібні" другие.Какой выход?Может, надо научиться договариваться, согласовывать интересы, а не быковать?Или цивилизованно разводиться.Ну а 4 области, как понимаю, флай имеет ввиду Дон. и Луг. обл. и захваченные части Запор. и Херсонской областей.Уже много раз писал - не могу судить о настроениях в этих областях, но если так, как Вы цитируете, то ситуация грустная. Не очень себе представляю, что мы будем делать с этими людьми после победы.

Из той же публикации:"Що дуже приємно вражало на Херсонщині - це ставлення до нас місцевих. Дуже великий контраст з Луганщиною і Донеччиною, де воювали. Біля Херсона населення надзвичайно позитивно налаштоване було, одразу відчувалось, що люди за нас.Навіть по житлу ставлення добре видно. Ось тут на Київщині нас по хатах розселили на ротації - все безкоштовно. На Херсонщині схоже було. А от коли були у тій же Костянтинівці вже, коли з Бахмуту на передишку виїздили, то брали місцеві по 1,5 тисячі гривень з людини за день в хаті. Як так?"И выехали с Донбасса только те, кто мог выехать. Я уже рассказывал, что моей жене операцию на сердце делала бригада из Донецка, почти сразу в 2014м переехавшая в Харьков вместе с оборудованием. А родители старшей невестки, простые рабочие (кстати, ненавидевшие Яныка и сепаров), не смогли выехать из Севера во время штурма и там погибли.