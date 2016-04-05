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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3685368636873688
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 08:19

  ЛАД написав:
  Starikan написав:.... Мені такі "українці" не потрібні.
І не брешіть про 4 області.

А им "не потрібні" другие.
Какой выход?
Может, надо научиться договариваться, согласовывать интересы, а не быковать?
Или цивилизованно разводиться.
Ну а 4 области, как понимаю, флай имеет ввиду Дон. и Луг. обл. и захваченные части Запор. и Херсонской областей.
Уже много раз писал - не могу судить о настроениях в этих областях, но если так, как Вы цитируете, то ситуация грустная. Не очень себе представляю, что мы будем делать с этими людьми после победы.

багато раз це питання задається - а відповідь на поверхні. а нічого не будемо робити.

по-перше більшість дуже гнучка, тим паче на Донбасі. по-друге, просто не давати їм виборчих прав деякий час чи втрата виборчих прав за колаборацію - й все, нехай живуть. можливо якийсь досвід прибалтійських країн статусу негромадянства - як бачимо зараз, не такий вже й поганий досвід - бажаєш жити в СРСР - навіщо тобі громадянство, живи з видом на проживання.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 08:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:комерційні секції, це за гроші, але є ще на базі ДЮСШ ті усіляких двірцях дитячої творчості. й ніколи не цікавився, але думаю для багатодітних або малозабезпечених сімей є пільги (а багатодітні зараз - 3 дитини).
а дитячі садки по 10-20т грн - це народ понтується, це дійсно дорого для більшості населення
й як правильно звернули увагу, й тоді, й зараз є велика різниця між великими та малими містами - але це ми ще розвиваємося.

В малих містах ціни нижчі і відповідають можливостям:
Міський голова зазначив, що державний садок дуже дорого обходиться місту: Богдан Станіславський назвав суму в близько 16 тис грн на місяць за одну дитину і навів приклад приватного – католицького садочка в Коломиї, де вартість навчання складає 4200 грн на місяць. Знає з особистого досвіду, адже його дитя ходило саме в цей садок.https://kl.informator.ua/2023/01/17/sad ... shho-dali/

ДЮСШ взагалі безплатні, кращі спортсмени отримують підтримку, деколи не меншу як зарплата батьків. Так що було би бажання.
А комунальні садки як бачити достатньо дорого обходяться громаді.

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Не очень себе представляю, что мы будем делать с этими людьми после победы.

багато раз це питання задається - а відповідь на поверхні. а нічого не будемо робити.

по-перше більшість дуже гнучка, тим паче на Донбасі. по-друге, просто не давати їм виборчих прав деякий час чи втрата виборчих прав за колаборацію - й все, нехай живуть. можливо якийсь досвід прибалтійських країн статусу негромадянства - як бачимо зараз, не такий вже й поганий досвід - бажаєш жити в СРСР - навіщо тобі громадянство, живи з видом на проживання.

Посадовці приблизно так і озвучували. Якщо дійдемо до цього стану, то це найменша з проблем. зараз то вже точно ніхто підлаштовуватись не буде.
Ой+
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