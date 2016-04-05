Дядя Пєтя, ти дурак? (с)
Там лишилось менше 10% населення. І, звісно, лишились саме ті, на кшталт ЛАДа, що "категорично проти налаштовані" і чекали узкій мир.
Звісно, від українців що сидять у США нам користі більше...
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Додано: Нед 05 бер, 2023 02:13
Дядя Пєтя, ти дурак? (с)
Там лишилось менше 10% населення. І, звісно, лишились саме ті, на кшталт ЛАДа, що "категорично проти налаштовані" і чекали узкій мир.
Звісно, від українців що сидять у США нам користі більше...
Додано: Нед 05 бер, 2023 02:21
Согласен, сегодня, скорее всего, это маловероятно. Всё это надо было делать раньше.
Додано: Нед 05 бер, 2023 02:22
"Дядя Пєтя, ти дурак? (с)"
Причём, полный.
Додано: Нед 05 бер, 2023 02:36
Никакой логики в действиях кремля на данный момент не прослеживается, что равносильно перехожу в завершающую стадию войны.
Додано: Нед 05 бер, 2023 03:57
Логики не прослеживается еще с марта 2022, когда стало понятно, что блиц-криг не получается, а с бомбежками, танками и убийствами Украина лояльной к россии не станет при любом президенте, кого бы кремль не поставил в случае своей победы.
Даже в самом старте войны тоже не прослеживается логики. Пуйло обещал в случае невыполнения минских соглашений заставить силой их выполнить. Ну и начал, несмотря на то, что это при любых раскладах было бы в ущерб рашке, даже при взятии Киева за три дня. Вавка в голове у человека по поводу Украины, трудно ожидать каких-то взвешенных и разумных, логичных ходов от него.
Додано: Нед 05 бер, 2023 06:10
Из той же публикации:
"Що дуже приємно вражало на Херсонщині - це ставлення до нас місцевих. Дуже великий контраст з Луганщиною і Донеччиною, де воювали. Біля Херсона населення надзвичайно позитивно налаштоване було, одразу відчувалось, що люди за нас.
Навіть по житлу ставлення добре видно. Ось тут на Київщині нас по хатах розселили на ротації - все безкоштовно. На Херсонщині схоже було. А от коли були у тій же Костянтинівці вже, коли з Бахмуту на передишку виїздили, то брали місцеві по 1,5 тисячі гривень з людини за день в хаті. Як так?"
И выехали с Донбасса только те, кто мог выехать. Я уже рассказывал, что моей жене операцию на сердце делала бригада из Донецка, почти сразу в 2014м переехавшая в Харьков вместе с оборудованием. А родители старшей невестки, простые рабочие (кстати, ненавидевшие Яныка и сепаров), не смогли выехать из Севера во время штурма и там погибли.
Додано: Нед 05 бер, 2023 08:12
ще трохи офтопу
ви трохи викривляєте втому, що да, багато секцій зараз коштують гроші, але для більшості батьків це не надто великі гроші - що 200-800 грн за секцію це дорого? тому це не 5-10%, а набагато більше за 50%.
якщо батько не живе за схемою:"-так что, папа, ты теперь будешь меньше пить? - нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть..." - але у таких дітей й у СРСР дозвілля було тільки надворі
комерційні секції, це за гроші, але є ще на базі ДЮСШ ті усіляких двірцях дитячої творчості. й ніколи не цікавився, але думаю для багатодітних або малозабезпечених сімей є пільги (а багатодітні зараз - 3 дитини).
а дитячі садки по 10-20т грн - це народ понтується, це дійсно дорого для більшості населення
й як правильно звернули увагу, й тоді, й зараз є велика різниця між великими та малими містами - але це ми ще розвиваємося.
взагалі, коли ви згадуєте - а от у СРСР, то нагадаю - ми ще не побудували розвинену країну, ще тільки на цьому шляху. але якийсь негаразди не означають, що не треба було ставати на цей шлях. соціалістична модель держави (як її будували у СРСР) виявилася нежиттєвою - на жаль, цей досвід забрав 70 років та мільйони життів...
Додано: Нед 05 бер, 2023 08:19
багато раз це питання задається - а відповідь на поверхні. а нічого не будемо робити.
по-перше більшість дуже гнучка, тим паче на Донбасі. по-друге, просто не давати їм виборчих прав деякий час чи втрата виборчих прав за колаборацію - й все, нехай живуть. можливо якийсь досвід прибалтійських країн статусу негромадянства - як бачимо зараз, не такий вже й поганий досвід - бажаєш жити в СРСР - навіщо тобі громадянство, живи з видом на проживання.
Додано: Нед 05 бер, 2023 08:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В малих містах ціни нижчі і відповідають можливостям:
ДЮСШ взагалі безплатні, кращі спортсмени отримують підтримку, деколи не меншу як зарплата батьків. Так що було би бажання.
А комунальні садки як бачити достатньо дорого обходяться громаді.
Посадовці приблизно так і озвучували. Якщо дійдемо до цього стану, то це найменша з проблем. зараз то вже точно ніхто підлаштовуватись не буде.
Додано: Нед 05 бер, 2023 09:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У Росії розгортається демографічна криза – за останні три роки країна втратила приблизно на 2 мільйони осіб більше, ніж зазвичай, внаслідок війни, хвороб та еміграції.
Видання зазначає, що тривалість життя російських чоловіків у віці 15 років скоротилася майже на п'ять років, до такого ж рівня, як на Гаїті.
Кількість росіян, народжених у квітні 2022 року, була не більшою, ніж у місяці гітлерівської окупації.
У матеріалі зазначають: оскільки багато чоловіків призовного віку загинули або перебувають у вигнанні, кількість жінок перевищує кількість чоловіків щонайменше на 10 мільйонів.
Війна не є єдиною чи навіть головною причиною цих негараздів, але вона поглибила їх.
За західними оцінками, 175 000-200 000 російських солдатів були вбиті або поранені за минулий рік (власні цифри Росії нижчі).
Від 500 000 до 1 мільйона переважно молодих людей втекли за кордон, щоб уникнути "м'ясорубки".
Навіть якби Росія не мала інших демографічних проблем, втрата такої кількості людей за досить короткий час була б болючою. Наразі ж втрати від війни лягають ще більшим тягарем на скорочуване, хворе населення.
The Economist припускає, що Росія, можливо, входить у фатальну петлю демографічного занепаду.
Коріння російської кризи сягає 30-річної давнини. Країна досягла піку чисельності населення в 1994 році – 149 млн осіб. Відтоді загальна кількість населення зигзагоподібно скорочувалася.
У 2021 році вона становила 145 мільйонів (ця цифра ООН не охоплює 2,4 мільйона жителів Криму, який Росія захопила в 2014 році).
Згідно з прогнозами ООН, за умови збереження нинішніх тенденцій через 50 років кількість населення РФ може становити лише 120 мільйонів. І це зробить Росію 15-ю за чисельністю населення країною світу, проти того, що вона була шостою у 1995 році.
За словами Олексія Ракші, незалежного демографа, який раніше працював у Державній службі статистики, кількість народжень, зареєстрованих у квітні 2022 року, була найнижчою з 18 століття.
За даними Держстату, у 2020 та 2021 роках населення країни скоротилося на 1,3 млн осіб, а кількість смертей перевищила кількість народжень на 1,7 млн. (ООН також фіксує падіння, але воно є меншим). Найбільше скорочення відбулося серед етнічних росіян, чисельність яких, за даними перепису 2021 року, зменшилася на 5,4 млн у 2010-21 роках. Їх частка в населенні впала з 78% до 72%. "Ось вам і вихваляння пана Путіна про розширення "русского мира", – підсумовує видання.
У Росії офіційна кількість смертей від ковіду склала 388 091, що є відносно низькою цифрою; але The Economist оцінює загальну кількість додаткових смертей у 2020-23 роках від 1,2 до 1,6 мільйона. Це можна порівняти з кількістю смертей у Китаї та Сполучених Штатах, які мають набагато більшу чисельність населення. Росія, можливо, має найбільшу кількість смертей від ковіду у світі після Індії та найвищий рівень смертності серед усіх країн – 850-1100 смертей на 100 тисяч осіб.
Якщо додати смертність від пандемії до жертв війни і втечі від мобілізації, то Росія втратила від 1,9 до 2,8 млн осіб у 2020-23 роках на додачу до свого звичайного демографічного погіршення. Це було б навіть гірше, ніж на катастрофічному початку 2000-х років, коли населення скорочувалося приблизно на півмільйона на рік.
У матеріалі видання підсумовують: "Демографічна петля приреченості не зменшила жагу Путіна до завоювань. Але вона робить Росію меншою, гірше освіченою і біднішою країною, з якої тікає молодь, і де чоловіки помирають у 60 років. Вторгнення (РФ в Україну – ред.) стало людською катастрофою, і не лише для українців".
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