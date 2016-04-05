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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3685368636873688>
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 02:13

  Starikan написав:Як 59-річний "кіборг" пройшов Сєвєродонецьк, Херсон і Бахмут
"В Сєвєрі найбільше запам'яталося постійне напруження, нерви, загроза оточення.
Ми були як на долоні у росіян, а місцеве населення, яке лишилось, категорично проти нас було налаштоване Мені такі "українці" не потрібні.

Дядя Пєтя, ти дурак? (с)
Там лишилось менше 10% населення. І, звісно, лишились саме ті, на кшталт ЛАДа, що "категорично проти налаштовані" і чекали узкій мир.
Звісно, від українців що сидять у США нам користі більше...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 02:21

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав: .... Мені такі "українці" не потрібні.
І не брешіть про 4 області.
А им "не потрібні" другие.
Какой выход?
Может, надо научиться договариваться, согласовывать интересы, а не быковать?
Или цивилизованно разводиться.
Ну а 4 области, как понимаю, флай имеет ввиду Дон. и Луг. обл. и захваченные части Запор. и Херсонской областей.
Уже много раз писал - не могу судить о настроениях в этих областях, но если так, как Вы цитируете, то ситуация грустная. Не очень себе представляю, что мы будем делать с этими людьми после победы.

Флай привел цитату, в которой упоминался Крым и часть Донбасса.
4 области - это его выдумка.

Т.е. возврат к 24.02 + референдумы, организованные международными организациями. Конечно, никакие силовые методы здесь неприменимы - в ответ на АТО появились ходаковские и два армейских корпуса из местных жителей. Меня этот вариант, возможно, с цивилизованным разводом, устраивает. Конечно, при обеспечении безопасности Украины.

Но и в этот вариант я, к сожалению, не верю. Пуйло не отдаст сухопутный коридор в Крым.

Согласен, сегодня, скорее всего, это маловероятно. Всё это надо было делать раньше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 02:22

  sergey_sryvkin написав:
  Starikan написав:Як 59-річний "кіборг" пройшов Сєвєродонецьк, Херсон і Бахмут
"В Сєвєрі найбільше запам'яталося постійне напруження, нерви, загроза оточення.
Ми були як на долоні у росіян, а місцеве населення, яке лишилось, категорично проти нас було налаштоване Мені такі "українці" не потрібні.

Дядя Пєтя, ти дурак? (с)
Там лишилось менше 10% населення. І, звісно, лишились саме ті, на кшталт ЛАДа, що "категорично проти налаштовані" і чекали узкій мир.
Звісно, від українців що сидять у США нам користі більше...

"Дядя Пєтя, ти дурак? (с)"
Причём, полный.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 02:36

  Damien написав:
  Zebra написав:
в любом случае я думаю война в территориальном плане уже почти закончена, все что будет потом это перестрелки

У тебя все меняется как в калейдоскопе (как в голове у наркомана). От "нам всем конец", "мы все умрем" весной и летом, до "война уже почти закончена" сейчас.

Никакой логики в действиях кремля на данный момент не прослеживается, что равносильно перехожу в завершающую стадию войны.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 03:57

  Zebra написав:
  Damien написав:
  Zebra написав:
в любом случае я думаю война в территориальном плане уже почти закончена, все что будет потом это перестрелки

У тебя все меняется как в калейдоскопе (как в голове у наркомана). От "нам всем конец", "мы все умрем" весной и летом, до "война уже почти закончена" сейчас.

Никакой логики в действиях кремля на данный момент не прослеживается, что равносильно перехожу в завершающую стадию войны.

Логики не прослеживается еще с марта 2022, когда стало понятно, что блиц-криг не получается, а с бомбежками, танками и убийствами Украина лояльной к россии не станет при любом президенте, кого бы кремль не поставил в случае своей победы.
Даже в самом старте войны тоже не прослеживается логики. Пуйло обещал в случае невыполнения минских соглашений заставить силой их выполнить. Ну и начал, несмотря на то, что это при любых раскладах было бы в ущерб рашке, даже при взятии Киева за три дня. Вавка в голове у человека по поводу Украины, трудно ожидать каких-то взвешенных и разумных, логичных ходов от него.
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 06:10

  ЛАД написав:А им "не потрібні" другие.
Какой выход?
Может, надо научиться договариваться, согласовывать интересы, а не быковать?
Или цивилизованно разводиться.
Ну а 4 области, как понимаю, флай имеет ввиду Дон. и Луг. обл. и захваченные части Запор. и Херсонской областей.
Уже много раз писал - не могу судить о настроениях в этих областях, но если так, как Вы цитируете, то ситуация грустная. Не очень себе представляю, что мы будем делать с этими людьми после победы.

Из той же публикации:
"Що дуже приємно вражало на Херсонщині - це ставлення до нас місцевих. Дуже великий контраст з Луганщиною і Донеччиною, де воювали. Біля Херсона населення надзвичайно позитивно налаштоване було, одразу відчувалось, що люди за нас.

Навіть по житлу ставлення добре видно. Ось тут на Київщині нас по хатах розселили на ротації - все безкоштовно. На Херсонщині схоже було. А от коли були у тій же Костянтинівці вже, коли з Бахмуту на передишку виїздили, то брали місцеві по 1,5 тисячі гривень з людини за день в хаті. Як так?"

И выехали с Донбасса только те, кто мог выехать. Я уже рассказывал, что моей жене операцию на сердце делала бригада из Донецка, почти сразу в 2014м переехавшая в Харьков вместе с оборудованием. А родители старшей невестки, простые рабочие (кстати, ненавидевшие Яныка и сепаров), не смогли выехать из Севера во время штурма и там погибли.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 08:12

  ЛАД написав:...
Shaman
можливостей для дитини в Україні набагато більше, аніж в СРСР.

Скільки ці можливості сьогодні коштують?
Не, я понимаю, что здесь собрались люди, принадлежащие по материальному положению к верхним 5-10%. Но не стоит забывать о том, что оставшиеся 90-95% тоже люди, и у них тоже есть дети. Пойдите, расскажите им о "возможностях". Например, о "возможности" учиться, например, в Гарварде. Возможность, действительно, есть, в отличие от "совка". :)
де взяти нових вчителів???

викладач математики 70 років - норм. а інших немає. ще трохи уявляю, як може працювати молодий вчитель англійської - де школа лише офіційне місце роботи, але не основне джерело прибутку. а от що робити фізикам, хімікам, біологам...

Эта проблема была и в Союзе, низкие зарплаты - бич школы. Как раз в последние годы положение, вроде, чуть улучшилось.
...

ще трохи офтопу
ви трохи викривляєте втому, що да, багато секцій зараз коштують гроші, але для більшості батьків це не надто великі гроші - що 200-800 грн за секцію це дорого? тому це не 5-10%, а набагато більше за 50%.

якщо батько не живе за схемою:"-так что, папа, ты теперь будешь меньше пить? - нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть..." - але у таких дітей й у СРСР дозвілля було тільки надворі

комерційні секції, це за гроші, але є ще на базі ДЮСШ ті усіляких двірцях дитячої творчості. й ніколи не цікавився, але думаю для багатодітних або малозабезпечених сімей є пільги (а багатодітні зараз - 3 дитини).

а дитячі садки по 10-20т грн - це народ понтується, це дійсно дорого для більшості населення

й як правильно звернули увагу, й тоді, й зараз є велика різниця між великими та малими містами - але це ми ще розвиваємося.

взагалі, коли ви згадуєте - а от у СРСР, то нагадаю - ми ще не побудували розвинену країну, ще тільки на цьому шляху. але якийсь негаразди не означають, що не треба було ставати на цей шлях. соціалістична модель держави (як її будували у СРСР) виявилася нежиттєвою - на жаль, цей досвід забрав 70 років та мільйони життів...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 08:19

  ЛАД написав:
  Starikan написав:.... Мені такі "українці" не потрібні.
І не брешіть про 4 області.

А им "не потрібні" другие.
Какой выход?
Может, надо научиться договариваться, согласовывать интересы, а не быковать?
Или цивилизованно разводиться.
Ну а 4 области, как понимаю, флай имеет ввиду Дон. и Луг. обл. и захваченные части Запор. и Херсонской областей.
Уже много раз писал - не могу судить о настроениях в этих областях, но если так, как Вы цитируете, то ситуация грустная. Не очень себе представляю, что мы будем делать с этими людьми после победы.

багато раз це питання задається - а відповідь на поверхні. а нічого не будемо робити.

по-перше більшість дуже гнучка, тим паче на Донбасі. по-друге, просто не давати їм виборчих прав деякий час чи втрата виборчих прав за колаборацію - й все, нехай живуть. можливо якийсь досвід прибалтійських країн статусу негромадянства - як бачимо зараз, не такий вже й поганий досвід - бажаєш жити в СРСР - навіщо тобі громадянство, живи з видом на проживання.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 08:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:комерційні секції, це за гроші, але є ще на базі ДЮСШ ті усіляких двірцях дитячої творчості. й ніколи не цікавився, але думаю для багатодітних або малозабезпечених сімей є пільги (а багатодітні зараз - 3 дитини).
а дитячі садки по 10-20т грн - це народ понтується, це дійсно дорого для більшості населення
й як правильно звернули увагу, й тоді, й зараз є велика різниця між великими та малими містами - але це ми ще розвиваємося.

В малих містах ціни нижчі і відповідають можливостям:
Міський голова зазначив, що державний садок дуже дорого обходиться місту: Богдан Станіславський назвав суму в близько 16 тис грн на місяць за одну дитину і навів приклад приватного – католицького садочка в Коломиї, де вартість навчання складає 4200 грн на місяць. Знає з особистого досвіду, адже його дитя ходило саме в цей садок.https://kl.informator.ua/2023/01/17/sad ... shho-dali/

ДЮСШ взагалі безплатні, кращі спортсмени отримують підтримку, деколи не меншу як зарплата батьків. Так що було би бажання.
А комунальні садки як бачити достатньо дорого обходяться громаді.

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Не очень себе представляю, что мы будем делать с этими людьми после победы.

багато раз це питання задається - а відповідь на поверхні. а нічого не будемо робити.

по-перше більшість дуже гнучка, тим паче на Донбасі. по-друге, просто не давати їм виборчих прав деякий час чи втрата виборчих прав за колаборацію - й все, нехай живуть. можливо якийсь досвід прибалтійських країн статусу негромадянства - як бачимо зараз, не такий вже й поганий досвід - бажаєш жити в СРСР - навіщо тобі громадянство, живи з видом на проживання.

Посадовці приблизно так і озвучували. Якщо дійдемо до цього стану, то це найменша з проблем. зараз то вже точно ніхто підлаштовуватись не буде.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 09:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Росії розгортається демографічна криза – за останні три роки країна втратила приблизно на 2 мільйони осіб більше, ніж зазвичай, внаслідок війни, хвороб та еміграції.

Видання зазначає, що тривалість життя російських чоловіків у віці 15 років скоротилася майже на п'ять років, до такого ж рівня, як на Гаїті.

Кількість росіян, народжених у квітні 2022 року, була не більшою, ніж у місяці гітлерівської окупації.

У матеріалі зазначають: оскільки багато чоловіків призовного віку загинули або перебувають у вигнанні, кількість жінок перевищує кількість чоловіків щонайменше на 10 мільйонів.

Війна не є єдиною чи навіть головною причиною цих негараздів, але вона поглибила їх.

За західними оцінками, 175 000-200 000 російських солдатів були вбиті або поранені за минулий рік (власні цифри Росії нижчі).

Від 500 000 до 1 мільйона переважно молодих людей втекли за кордон, щоб уникнути "м'ясорубки".

Навіть якби Росія не мала інших демографічних проблем, втрата такої кількості людей за досить короткий час була б болючою. Наразі ж втрати від війни лягають ще більшим тягарем на скорочуване, хворе населення.

The Economist припускає, що Росія, можливо, входить у фатальну петлю демографічного занепаду.

Коріння російської кризи сягає 30-річної давнини. Країна досягла піку чисельності населення в 1994 році – 149 млн осіб. Відтоді загальна кількість населення зигзагоподібно скорочувалася.

У 2021 році вона становила 145 мільйонів (ця цифра ООН не охоплює 2,4 мільйона жителів Криму, який Росія захопила в 2014 році).

Згідно з прогнозами ООН, за умови збереження нинішніх тенденцій через 50 років кількість населення РФ може становити лише 120 мільйонів. І це зробить Росію 15-ю за чисельністю населення країною світу, проти того, що вона була шостою у 1995 році.

За словами Олексія Ракші, незалежного демографа, який раніше працював у Державній службі статистики, кількість народжень, зареєстрованих у квітні 2022 року, була найнижчою з 18 століття.

За даними Держстату, у 2020 та 2021 роках населення країни скоротилося на 1,3 млн осіб, а кількість смертей перевищила кількість народжень на 1,7 млн. (ООН також фіксує падіння, але воно є меншим). Найбільше скорочення відбулося серед етнічних росіян, чисельність яких, за даними перепису 2021 року, зменшилася на 5,4 млн у 2010-21 роках. Їх частка в населенні впала з 78% до 72%. "Ось вам і вихваляння пана Путіна про розширення "русского мира", – підсумовує видання.

У Росії офіційна кількість смертей від ковіду склала 388 091, що є відносно низькою цифрою; але The Economist оцінює загальну кількість додаткових смертей у 2020-23 роках від 1,2 до 1,6 мільйона. Це можна порівняти з кількістю смертей у Китаї та Сполучених Штатах, які мають набагато більшу чисельність населення. Росія, можливо, має найбільшу кількість смертей від ковіду у світі після Індії та найвищий рівень смертності серед усіх країн – 850-1100 смертей на 100 тисяч осіб.

Якщо додати смертність від пандемії до жертв війни і втечі від мобілізації, то Росія втратила від 1,9 до 2,8 млн осіб у 2020-23 роках на додачу до свого звичайного демографічного погіршення. Це було б навіть гірше, ніж на катастрофічному початку 2000-х років, коли населення скорочувалося приблизно на півмільйона на рік.

У матеріалі видання підсумовують: "Демографічна петля приреченості не зменшила жагу Путіна до завоювань. Але вона робить Росію меншою, гірше освіченою і біднішою країною, з якої тікає молодь, і де чоловіки помирають у 60 років. Вторгнення (РФ в Україну – ред.) стало людською катастрофою, і не лише для українців".
GALeon
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