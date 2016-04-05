Додано: Нед 05 бер, 2023 09:53

ЛАД написав: Эта проблема, в принципе, есть во всех обществах, не только тоталитарных.

Но я, действительно, о такой проблеме как систематической и массовой ни от кого не слышал. А книги и фильмы не доказательство. Есть миллион фильмов о вампирах, но из этого не следует, что они существуют Эта проблема, в принципе, есть во всех обществах, не только тоталитарных.Но я, действительно, о такой проблеме как систематической и массовой ни от кого не слышал. А книги и фильмы не доказательство. Есть миллион фильмов о вампирах, но из этого не следует, что они существуют

солнце бы погасло, если бы я вам что то доказал. То что происходило в Гулагах, дедовщина в армии вас не удивляет, а в бытовое насилие в школах и других детских коллективах (которое не пресекалось учителями), тренерами, буллинг почему то удивило.Свобода личности в совке не являлась социально значимой ценностью, где повсеместно культивировалось право сильного. Наивно или цинично думать, что детей это не касалось.Насилие есть в любом обществе, но в одних случаях наступают правовые последствия, в других нет. В случаях с детьми эти преступления очень просто раскрываются, дети не ходят по ночам по чужим районам, их круг общения ограничен. В большинстве случаев агрессор кто то из ближайшего круга. Когда моих приятелей били, мгновенно все знали кто это сделал. Акты агрессии не скрывались, ими гордились и как правило совершали "на публику".Жалобы учителям имели нулевой эффект. Агрессор либо был чьим то сыночком, которому все можно. Либо неуспевающим хулиганом, который мог напакостить учителям-заступникам. Учитель был бесправный винтик в системе. А иногда и сам выступал в роли агрессора или покрывал её (как делала моя классный руководитель).В который раз убеждаюсь, что общение с вами бесполезно. Все неудобное вам вы отрицаете. Зачем то пытаетесь убедить форумчан, что совок это хорошо. Все наши проблемы родом из совка. Совковым оружием россия напала на Украину, коррупция, правовой нигилизм, нарушения прав и свобод, все это родом из совка. Большинство явлений мимикрировали под новые политические реалии, но их суть осталась той же - безнаказанное нарушение законов и моральных норм, при попустительстве и коррупции тех, кто с этим борется.