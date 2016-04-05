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Додано: Нед 05 бер, 2023 09:53
солнце бы погасло, если бы я вам что то доказал. То что происходило в Гулагах, дедовщина в армии вас не удивляет, а в бытовое насилие в школах и других детских коллективах (которое не пресекалось учителями), тренерами, буллинг почему то удивило.
Свобода личности в совке не являлась социально значимой ценностью, где повсеместно культивировалось право сильного. Наивно или цинично думать, что детей это не касалось.
Насилие есть в любом обществе, но в одних случаях наступают правовые последствия, в других нет. В случаях с детьми эти преступления очень просто раскрываются, дети не ходят по ночам по чужим районам, их круг общения ограничен. В большинстве случаев агрессор кто то из ближайшего круга. Когда моих приятелей били, мгновенно все знали кто это сделал. Акты агрессии не скрывались, ими гордились и как правило совершали "на публику".
Жалобы учителям имели нулевой эффект. Агрессор либо был чьим то сыночком, которому все можно. Либо неуспевающим хулиганом, который мог напакостить учителям-заступникам. Учитель был бесправный винтик в системе. А иногда и сам выступал в роли агрессора или покрывал её (как делала моя классный руководитель).
В который раз убеждаюсь, что общение с вами бесполезно. Все неудобное вам вы отрицаете. Зачем то пытаетесь убедить форумчан, что совок это хорошо. Все наши проблемы родом из совка. Совковым оружием россия напала на Украину, коррупция, правовой нигилизм, нарушения прав и свобод, все это родом из совка. Большинство явлений мимикрировали под новые политические реалии, но их суть осталась той же - безнаказанное нарушение законов и моральных норм, при попустительстве и коррупции тех, кто с этим борется.
Додано: Нед 05 бер, 2023 11:06
"А що так можна було" (зробити таке вчасно на Київщині та на Півдні щоб не було Буч та Маріуполів)?
Додано: Нед 05 бер, 2023 11:15
Додано: Нед 05 бер, 2023 11:26
населення Бахмута до 2022 було 71094
сьогдні там залишилось приблизно 4 тисячі цивільних громадян
припускаю, що 1500 -це люди похилого віку (можли середньо хворі, які вирішили
залишиться в місті не звертаючи на небезпеку)
тобто решта 2500-це як кажуть в ЗСУ -це ждуни (чекають на визволителей) , тобто 3% від загальной кількості
Питання чи 2500(навіть 3000 ) ворожого населення це багато?
Так це багато , і країні (або спец.органам) є над чим працювати
Але більшість населення за Україну
А флай вже швидко відмовляється від своїх міст і областей , бо його лякає така кількість "ворогів"
У 2014році саме 3% активних (в купі с завезенними тітушками з ростовської області)
створювали для світу картинку-"Донбас піднявся про Києва", більшість населення Донецку буда проукраїнська, і не кажіть що активних українці було меньше , просто ці падли (Гіркін, Бородай, Малафеев, Безлер) діяли дуже швидко, жорстко і згідно з планом
за потерю Донбасса должен также ответить Ахметов
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