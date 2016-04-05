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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3685368636873688
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 09:46

Тревога за тревогой сегодня в Запорожье((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 09:53

  ЛАД написав:Эта проблема, в принципе, есть во всех обществах, не только тоталитарных.
Но я, действительно, о такой проблеме как систематической и массовой ни от кого не слышал. А книги и фильмы не доказательство. Есть миллион фильмов о вампирах, но из этого не следует, что они существуют
солнце бы погасло, если бы я вам что то доказал. То что происходило в Гулагах, дедовщина в армии вас не удивляет, а в бытовое насилие в школах и других детских коллективах (которое не пресекалось учителями), тренерами, буллинг почему то удивило.

Свобода личности в совке не являлась социально значимой ценностью, где повсеместно культивировалось право сильного. Наивно или цинично думать, что детей это не касалось.

Насилие есть в любом обществе, но в одних случаях наступают правовые последствия, в других нет. В случаях с детьми эти преступления очень просто раскрываются, дети не ходят по ночам по чужим районам, их круг общения ограничен. В большинстве случаев агрессор кто то из ближайшего круга. Когда моих приятелей били, мгновенно все знали кто это сделал. Акты агрессии не скрывались, ими гордились и как правило совершали "на публику".

Жалобы учителям имели нулевой эффект. Агрессор либо был чьим то сыночком, которому все можно. Либо неуспевающим хулиганом, который мог напакостить учителям-заступникам. Учитель был бесправный винтик в системе. А иногда и сам выступал в роли агрессора или покрывал её (как делала моя классный руководитель).

В который раз убеждаюсь, что общение с вами бесполезно. Все неудобное вам вы отрицаете. Зачем то пытаетесь убедить форумчан, что совок это хорошо. Все наши проблемы родом из совка. Совковым оружием россия напала на Украину, коррупция, правовой нигилизм, нарушения прав и свобод, все это родом из совка. Большинство явлений мимикрировали под новые политические реалии, но их суть осталась той же - безнаказанное нарушение законов и моральных норм, при попустительстве и коррупции тех, кто с этим борется.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 11:06


"А що так можна було" (зробити таке вчасно на Київщині та на Півдні щоб не було Буч та Маріуполів)?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 11:15

  Schmit написав:
"А що так можна було" (зробити таке вчасно на Київщині та на Півдні щоб не було Буч та Маріуполів)?

Зате вчасно розмінували кримський перешийок та зняли військових частини із Гостомеля.
На дороги великого крадівництва бабло знайшлося.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 11:26

  sergey_sryvkin написав:
  Starikan написав:Як 59-річний "кіборг" пройшов Сєвєродонецьк, Херсон і Бахмут
"В Сєвєрі найбільше запам'яталося постійне напруження, нерви, загроза оточення.
Ми були як на долоні у росіян, а місцеве населення, яке лишилось, категорично проти нас було налаштоване Мені такі "українці" не потрібні.

Дядя Пєтя, ти дурак? (с)
Там лишилось менше 10% населення. І, звісно, лишились саме ті, на кшталт ЛАДа, що "категорично проти налаштовані" і чекали узкій мир.
Звісно, від українців що сидять у США нам користі більше...


населення Бахмута до 2022 було 71094
сьогдні там залишилось приблизно 4 тисячі цивільних громадян
припускаю, що 1500 -це люди похилого віку (можли середньо хворі, які вирішили
залишиться в місті не звертаючи на небезпеку)
тобто решта 2500-це як кажуть в ЗСУ -це ждуни (чекають на визволителей) , тобто 3% від загальной кількості
Питання чи 2500(навіть 3000 ) ворожого населення це багато?
Так це багато , і країні (або спец.органам) є над чим працювати
Але більшість населення за Україну
А флай вже швидко відмовляється від своїх міст і областей , бо його лякає така кількість "ворогів"
У 2014році саме 3% активних (в купі с завезенними тітушками з ростовської області)
створювали для світу картинку-"Донбас піднявся про Києва", більшість населення Донецку буда проукраїнська, і не кажіть що активних українці було меньше , просто ці падли (Гіркін, Бородай, Малафеев, Безлер) діяли дуже швидко, жорстко і згідно з планом

В феврале 2015 года российская Новая газета опубликовала опубликовала документ с планом вмешательства России в ситуацию в Украине, который по информации издания был передан в кремлевскую администрацию в период между 4 и 12 февраля 2014 года. «Новая газета» говорила, что этот план предположительно был создан при участии Константина Малофеева. План вмешательства предусматривал «организацию массовых акций неповиновения с требованием федерализации Украины, вступления восточных и юго-восточных областей страны в Таможенный союз, а затем — провозглашения суверенитета с последующим присоединением к России». При этом «доминантными регионами для приложения усилий должны стать Крым и Харьковская область», а на Донбассе в документе подчеркивалось влияние «местной бизнес-элиты, возглавляемой Ринатом Ахметовым», у которой отмечались «свои масштабные интересы».

за потерю Донбасса должен также ответить Ахметов

https://zn.ua/UKRAINE/kurator-shajtanova-s-fsb-neposredstvenno-rukovodil-boevikami-v-donbasse-sbu.html
prodigy
 
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