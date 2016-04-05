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Додано: Нед 05 бер, 2023 09:53
солнце бы погасло, если бы я вам что то доказал. То что происходило в Гулагах, дедовщина в армии вас не удивляет, а в бытовое насилие в школах и других детских коллективах (которое не пресекалось учителями), тренерами, буллинг почему то удивило.
Свобода личности в совке не являлась социально значимой ценностью, где повсеместно культивировалось право сильного. Наивно или цинично думать, что детей это не касалось.
Насилие есть в любом обществе, но в одних случаях наступают правовые последствия, в других нет. В случаях с детьми эти преступления очень просто раскрываются, дети не ходят по ночам по чужим районам, их круг общения ограничен. В большинстве случаев агрессор кто то из ближайшего круга. Когда моих приятелей били, мгновенно все знали кто это сделал. Акты агрессии не скрывались, ими гордились и как правило совершали "на публику".
Жалобы учителям имели нулевой эффект. Агрессор либо был чьим то сыночком, которому все можно. Либо неуспевающим хулиганом, который мог напакостить учителям-заступникам. Учитель был бесправный винтик в системе. А иногда и сам выступал в роли агрессора или покрывал её (как делала моя классный руководитель).
В который раз убеждаюсь, что общение с вами бесполезно. Все неудобное вам вы отрицаете. Зачем то пытаетесь убедить форумчан, что совок это хорошо. Все наши проблемы родом из совка. Совковым оружием россия напала на Украину, коррупция, правовой нигилизм, нарушения прав и свобод, все это родом из совка. Большинство явлений мимикрировали под новые политические реалии, но их суть осталась той же - безнаказанное нарушение законов и моральных норм, при попустительстве и коррупции тех, кто с этим борется.
Додано: Нед 05 бер, 2023 11:06
"А що так можна було" (зробити таке вчасно на Київщині та на Півдні щоб не було Буч та Маріуполів)?
Додано: Нед 05 бер, 2023 11:15
Додано: Нед 05 бер, 2023 11:26
населення Бахмута до 2022 було 71094
сьогдні там залишилось приблизно 4 тисячі цивільних громадян
припускаю, що 1500 -це люди похилого віку (можли середньо хворі, які вирішили
залишиться в місті не звертаючи на небезпеку)
тобто решта 2500-це як кажуть в ЗСУ -це ждуни (чекають на визволителей) , тобто 3% від загальной кількості
Питання чи 2500(навіть 3000 ) ворожого населення це багато?
Так це багато , і країні (або спец.органам) є над чим працювати
Але більшість населення за Україну
А флай вже швидко відмовляється від своїх міст і областей , бо його лякає така кількість "ворогів"
У 2014році саме 3% активних (в купі с завезенними тітушками з ростовської області)
створювали для світу картинку-"Донбас піднявся про Києва", більшість населення Донецку буда проукраїнська, і не кажіть що активних українці було меньше , просто ці падли (Гіркін, Бородай, Малафеев, Безлер) діяли дуже швидко, жорстко і згідно з планом
за потерю Донбасса должен также ответить Ахметов
Додано: Нед 05 бер, 2023 12:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Частково втрати компенсуються за рахунок окупації:
Причому в перспективі це будуть більші вороги України за пересічного федераста, якщо не буде якихось радикальних змін по самій московщині.
Додано: Нед 05 бер, 2023 13:20
Доброе утро.
Выделил важнейший момент, который, судя по сообщениям почти всех участников здесь, является для них спасительной соломинкой при поднятии вопроса об отсутствии у них трезвых вариантов подходящей причины, которая толкнула весь кремль и близких к нему влиятельных лиц росии на путь войны с Украиной.
Версии неожиданно сошедшего с ума путина или уже мертвого путина с последующей заменой его на двойника (ов) не дадут ответа на простой вопрос: почему абсолютно все ветви российской власти активно включились в поддержку войны, которую хотро обозвали как сво? Более того войну готовили там много лет, а самая активная подготовка началась по ряду признаков с 2010 года приблизительно. Это может быть только в одном случае - существует ОБЪЕКТИВНАЯ ПРИЧИНА для такой войны, которую нужно просто выяснить и все станет понятным.
Так как война уже идет и здесь рассматривается вариант ее окончания, а вернее определяются условия, на которые путинская росия сможет согласиться, то можно в этом контексте трезво предположить пока без конкретики, что война - агрессия росии закончится только тогда когда либо ПРИЧИНА этой войны исчезнет либо когда субъекты, а вернее бенефициары этой войны исчезнут. Конечно есть еще и третий вариант, когда ВСУ захватит москву как ссср Берлин когда-то.
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