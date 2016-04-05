ЛАД написав:Эта проблема, в принципе, есть во всех обществах, не только тоталитарных. Но я, действительно, о такой проблеме как систематической и массовой ни от кого не слышал. А книги и фильмы не доказательство. Есть миллион фильмов о вампирах, но из этого не следует, что они существуют
солнце бы погасло, если бы я вам что то доказал. То что происходило в Гулагах, дедовщина в армии вас не удивляет, а в бытовое насилие в школах и других детских коллективах (которое не пресекалось учителями), тренерами, буллинг почему то удивило.
Свобода личности в совке не являлась социально значимой ценностью, где повсеместно культивировалось право сильного. Наивно или цинично думать, что детей это не касалось.
Насилие есть в любом обществе, но в одних случаях наступают правовые последствия, в других нет. В случаях с детьми эти преступления очень просто раскрываются, дети не ходят по ночам по чужим районам, их круг общения ограничен. В большинстве случаев агрессор кто то из ближайшего круга. Когда моих приятелей били, мгновенно все знали кто это сделал. Акты агрессии не скрывались, ими гордились и как правило совершали "на публику".
Жалобы учителям имели нулевой эффект. Агрессор либо был чьим то сыночком, которому все можно. Либо неуспевающим хулиганом, который мог напакостить учителям-заступникам. Учитель был бесправный винтик в системе. А иногда и сам выступал в роли агрессора или покрывал её (как делала моя классный руководитель).
В который раз убеждаюсь, что общение с вами бесполезно. Все неудобное вам вы отрицаете. Зачем то пытаетесь убедить форумчан, что совок это хорошо. Все наши проблемы родом из совка. Совковым оружием россия напала на Украину, коррупция, правовой нигилизм, нарушения прав и свобод, все это родом из совка. Большинство явлений мимикрировали под новые политические реалии, но их суть осталась той же - безнаказанное нарушение законов и моральных норм, при попустительстве и коррупции тех, кто с этим борется.
Starikan написав:Як 59-річний "кіборг" пройшов Сєвєродонецьк, Херсон і Бахмут "В Сєвєрі найбільше запам'яталося постійне напруження, нерви, загроза оточення. Ми були як на долоні у росіян, а місцеве населення, яке лишилось, категорично проти нас було налаштоване Мені такі "українці" не потрібні.
Дядя Пєтя, ти дурак? (с) Там лишилось менше 10% населення. І, звісно, лишились саме ті, на кшталт ЛАДа, що "категорично проти налаштовані" і чекали узкій мир. Звісно, від українців що сидять у США нам користі більше...
населення Бахмута до 2022 було 71094 сьогдні там залишилось приблизно 4 тисячі цивільних громадян припускаю, що 1500 -це люди похилого віку (можли середньо хворі, які вирішили залишиться в місті не звертаючи на небезпеку) тобто решта 2500-це як кажуть в ЗСУ -це ждуни (чекають на визволителей) , тобто 3% від загальной кількості Питання чи 2500(навіть 3000 ) ворожого населення це багато? Так це багато , і країні (або спец.органам) є над чим працювати Але більшість населення за Україну А флай вже швидко відмовляється від своїх міст і областей , бо його лякає така кількість "ворогів" У 2014році саме 3% активних (в купі с завезенними тітушками з ростовської області) створювали для світу картинку-"Донбас піднявся про Києва", більшість населення Донецку буда проукраїнська, і не кажіть що активних українці було меньше , просто ці падли (Гіркін, Бородай, Малафеев, Безлер) діяли дуже швидко, жорстко і згідно з планом
В феврале 2015 года российская Новая газета опубликовала опубликовала документ с планом вмешательства России в ситуацию в Украине, который по информации издания был передан в кремлевскую администрацию в период между 4 и 12 февраля 2014 года. «Новая газета» говорила, что этот план предположительно был создан при участии Константина Малофеева. План вмешательства предусматривал «организацию массовых акций неповиновения с требованием федерализации Украины, вступления восточных и юго-восточных областей страны в Таможенный союз, а затем — провозглашения суверенитета с последующим присоединением к России». При этом «доминантными регионами для приложения усилий должны стать Крым и Харьковская область», а на Донбассе в документе подчеркивалось влияние «местной бизнес-элиты, возглавляемой Ринатом Ахметовым», у которой отмечались «свои масштабные интересы».
GALeon написав:У Росії розгортається демографічна криза – за останні три роки країна втратила приблизно на 2 мільйони осіб більше, ніж зазвичай, внаслідок війни, хвороб та еміграції.
Частково втрати компенсуються за рахунок окупації:
«Із 2014 року більше ніж півтора мільйона дітей перебувають сьогодні на території Російської Федерації або на окупованих територіях України під впливом Росії. От про цю цифру взагалі ви ніде не почуєте. Але це більш правдива цифра», – підсумовує колишній уповноважений з прав дитини Микола Кулеба. За його підрахунками, під впливом РФ опинилося близько 700 тисяч дітей з Донбасу, а з Криму – пів мільйона. Нині – повномасштабне вторгнення, і, за словами Кулеби, російська влада вже вивезла сотні тисяч українських дітей. https://www.radiosvoboda.org/a/dity-dep ... 56533.html
Причому в перспективі це будуть більші вороги України за пересічного федераста, якщо не буде якихось радикальних змін по самій московщині.
Hotab написав: Тобто під загрозою проривів і оточень, і у випадку коли і залишати вже не буде чого (вихід на кордони) будуть спроби домовитись за будь яку ціну.
Це Ви говорите про нормальну людину, з адекватним сприйняттям тих чи інших подій. Нормальна людина й не починала б цю війну. Але це не про пуйла. Рахую що для нього люба домовленість з уступками, буде розцінена як слабість, якої він не може допустити. Тому він буде битись до останнього, аж до застування ядерної зброї. До речі я не дуже розділяю Ваш оптимізм до закінчення у них зброї, та боєприпасів. До цього ще дуже далеко.
Доброе утро.
Выделил важнейший момент, который, судя по сообщениям почти всех участников здесь, является для них спасительной соломинкой при поднятии вопроса об отсутствии у них трезвых вариантов подходящей причины, которая толкнула весь кремль и близких к нему влиятельных лиц росии на путь войны с Украиной.
Версии неожиданно сошедшего с ума путина или уже мертвого путина с последующей заменой его на двойника (ов) не дадут ответа на простой вопрос: почему абсолютно все ветви российской власти активно включились в поддержку войны, которую хотро обозвали как сво? Более того войну готовили там много лет, а самая активная подготовка началась по ряду признаков с 2010 года приблизительно. Это может быть только в одном случае - существует ОБЪЕКТИВНАЯ ПРИЧИНА для такой войны, которую нужно просто выяснить и все станет понятным.
Так как война уже идет и здесь рассматривается вариант ее окончания, а вернее определяются условия, на которые путинская росия сможет согласиться, то можно в этом контексте трезво предположить пока без конкретики, что война - агрессия росии закончится только тогда когда либо ПРИЧИНА этой войны исчезнет либо когда субъекты, а вернее бенефициары этой войны исчезнут. Конечно есть еще и третий вариант, когда ВСУ захватит москву как ссср Берлин когда-то.
buratinyo написав:Так как война уже идет и здесь рассматривается вариант ее окончания, а вернее определяются условия, на которые путинская росия сможет согласиться, то можно в этом контексте трезво предположить пока без конкретики, что война - агрессия росии закончится только тогда когда либо ПРИЧИНА этой войны исчезнет либо когда субъекты, а вернее бенефициары этой войны исчезнут. Конечно есть еще и третий вариант, когда ВСУ захватит москву как ссср Берлин когда-то.
Генерал-майор Буданов каже, що через три місяці "економіка рф буде не здатна забезпечувати ведення агресивної війни в Україні". Ельвіра Набіуліна раніше сказала, що 3,14здц в економіці рф настане з 1 вересня 2023. В Україні на цей рік з грошима проблем не передбачається (як би деякі не мріяли). Отже, якщо постачання зброї буде ок, то сподіваюся, що влітку наші хлопці будуть у Криму.
buratinyo написав:Так как война уже идет и здесь рассматривается вариант ее окончания, а вернее определяются условия, на которые путинская росия сможет согласиться, то можно в этом контексте трезво предположить пока без конкретики, что война - агрессия росии закончится только тогда когда либо ПРИЧИНА этой войны исчезнет либо когда субъекты, а вернее бенефициары этой войны исчезнут. Конечно есть еще и третий вариант, когда ВСУ захватит москву как ссср Берлин когда-то.
Генерал-майор Буданов каже, що через три місяці "економіка рф буде не здатна забезпечувати ведення агресивної війни в Україні". Ельвіра Набіуліна раніше сказала, що 3,14здц в економіці рф настане з 1 вересня 2023. В Україні на цей рік з грошима проблем не передбачається (як би деякі не мріяли). Отже, якщо постачання зброї буде ок, то сподіваюся, що влітку наші хлопці будуть у Криму.
Крым будет решаться только переговорами. Не Запад, не Америка не дадут согласие на войну в Крыму, т.к. это уже 100% надо переходить ядерную точку вопроса. Плюс Турция не заинтересована в военном конфликте в Крыму. Раша будет спекулировать территориями Донбасса и частью Херсонской и Запорожск. области. Пока две эти обл. не перейдут под контроль Украины, то не про какой Крым и Донбасс вообще нет смысла в разговорах...