|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 05 бер, 2023 14:13
buratinyo написав:
Версии неожиданно сошедшего с ума путина или уже мертвого путина с последующей заменой его на двойника (ов) не дадут ответа на простой вопрос: почему абсолютно все ветви российской власти активно включились в поддержку войны, которую хотро обозвали как сво? Более того войну готовили там много лет, а самая активная подготовка началась по ряду признаков с 2010 года приблизительно. Это может быть только в одном случае - существует ОБЪЕКТИВНАЯ ПРИЧИНА
для такой войны, которую нужно просто выяснить и все станет понятным.
Вы неправильно понимаете термин "ОБЪЕКТИВНАЯ ПРИЧИНА".
Под объективными причинами понимают обстоятельства и причины, не зависящие от воли человека
, например нехватка критически важных для выживания государства ресурсов. Пример: война Петра 1 за выход к Балтийскому морю. Рф могла выжить и нормально развиваться без войны с Украиной.
По вашей же ссылке перечислены исключительно СУБЪЕКТИВНЫЕ причины: комплекс индивидуальных личностных особенностей субъекта, его мировозрения, убеждений, ценностных ориентиров, субъективное восприятие и оценка реальности.
-
Камикадзе
-
-
- Повідомлень: 2054
- З нами з: 04.09.11
- Подякував: 589 раз.
- Подякували: 954 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 05 бер, 2023 14:23
Shaman написав:
ще трохи офтопу
ви трохи викривляєте втому, що да, багато секцій зараз коштують гроші, але для більшості батьків це не надто великі гроші - що 200-800 грн за секцію це дорого? тому це не 5-10%, а набагато більше за 50%.
Я з міста Рівне, сину меншому 10 років. Садік - безкоштовно, правда організував декілька дошок для нової пісочниці, а інший батько столяр зробмв її, для мене це не було тягарем, а приємною справою зробити діткам щось потрібне. Менший захотів футбол, поцікавився - з задоволенням беруть безкоштовно, баскетбол - безкоштовно, зараз ходить на бокс - безкоштовно, купляв йому рукавички, але це не обов'язково - там їх гора з його слів лежить, бери і користуйся якщо немає коштів купити, є там секція боротьби - безкоштовно, тренажорний зал - безкоштовно - тому скиглення ЛАДа про совок і як там добре було дітям, і як зараз все погано для наших діток - це відправцювання рашистських нарративів і пряма робота на ворога який росповсюджує найпаскуднішу брехню про Україну. Страший син навіть безкоштовно в басейн ходив, бо мав здібності до плавання, жодних проблем з безкоштовним дозвіллям у діток в Україні немає. Про палац молоді не пишу, бо туди мої діти не ходять, але знаю, що і там купа гуртків - безкоштовно, було би бажання і наснага.
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5744
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6505 раз.
- Подякували: 2948 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Нед 05 бер, 2023 14:26
Если пуйло полностью возьмёт Донбасс до полного освобождения Запорожск. и Херсонской обл, то он на белом тогда коне перед своими идиотами.
Скажет спец. операция достигла успеха, территории Донбасса под нашим контролем, вода в Крым пошла и мы готовы покинуть Запорожск. и Херсонск. обл.. Даже если мы их освободим, то он скажет, что самостоятельно отошёл, т.к. они ему не нужны. И ему поверят.
А вот если пока полностью территория Донбасса не под его контролем и ЗСУ начнёт освобождать Запорожск. и Херсонск. обл., то там настроения будут очень хреновыми, как среди населения, так и среди военных.... Это поражения раши 100% пудов в глазах всего мира. Получается он ничего из спец.операции не достиг.., а наоборот показал не боеспособность армии раши господствовать в мире...
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6297
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 05 бер, 2023 14:30
Игорь Алексеевич написав:
Если пуйло полностью возьмёт Донбасс до полного освобождения Запорожск. и Херсонской обл, то он на белом тогда коне перед своими идиотами.
Скажет спец. операция достигла успеха, территории Донбасса под нашим контролем, вода в Крым пошла и мы готовы покинуть Запорожск. и Херсонск. обл.. Даже если мы их освободим, то он скажет, что самостоятельно отошёл, т.к. они ему не нужны. И ему поверят.
А вот если пока полностью территория Донбасса не под его контролем и ЗСУ начнёт освобождать Запорожск. и Херсонск. обл., то там настроения будут очень хреновыми, как среди населения, так и среди военных.... Это поражения раши 100% пудов в глазах всего мира. Получается он ничего из спец.операции не достиг..
Хреновые настроения будут, если в Крым зайдет ВСУ, все остальное там вообще фиолетово, включая даже посягательства на Брянскую и Белгородскую области.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11848
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1759 раз.
- Подякували: 2590 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 05 бер, 2023 14:32
Zebra написав: Игорь Алексеевич написав:
Если пуйло полностью возьмёт Донбасс до полного освобождения Запорожск. и Херсонской обл, то он на белом тогда коне перед своими идиотами.
Скажет спец. операция достигла успеха, территории Донбасса под нашим контролем, вода в Крым пошла и мы готовы покинуть Запорожск. и Херсонск. обл.. Даже если мы их освободим, то он скажет, что самостоятельно отошёл, т.к. они ему не нужны. И ему поверят.
А вот если пока полностью территория Донбасса не под его контролем и ЗСУ начнёт освобождать Запорожск. и Херсонск. обл., то там настроения будут очень хреновыми, как среди населения, так и среди военных.... Это поражения раши 100% пудов в глазах всего мира. Получается он ничего из спец.операции не достиг..
Хреновые настроения будут, если в Крым зайдет ВСУ, все остальное там вообще фиолетово, включая даже посягательства на Брянскую и Белгородскую области.
Для того что бы войти в Крым надо освободить вначале Запорожск. и Херсонск. обл. А то какой то бутерброд с красной икрой, но без масла...
раша от Запорожья стоит в 30км. в Васильевке, а мы идём в Крым....на воздушных шарах???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 05 бер, 2023 14:47, всього редагувалось 1 раз.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6297
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 05 бер, 2023 14:36
Игорь Алексеевич написав: Zebra написав: Игорь Алексеевич написав:
Если пуйло полностью возьмёт Донбасс до полного освобождения Запорожск. и Херсонской обл, то он на белом тогда коне перед своими идиотами.
Скажет спец. операция достигла успеха, территории Донбасса под нашим контролем, вода в Крым пошла и мы готовы покинуть Запорожск. и Херсонск. обл.. Даже если мы их освободим, то он скажет, что самостоятельно отошёл, т.к. они ему не нужны. И ему поверят.
А вот если пока полностью территория Донбасса не под его контролем и ЗСУ начнёт освобождать Запорожск. и Херсонск. обл., то там настроения будут очень хреновыми, как среди населения, так и среди военных.... Это поражения раши 100% пудов в глазах всего мира. Получается он ничего из спец.операции не достиг..
Хреновые настроения будут, если в Крым зайдет ВСУ, все остальное там вообще фиолетово, включая даже посягательства на Брянскую и Белгородскую области.
Для того что бы войти в Крым надо освободить вначале Запорожск. и Херсонск. обл. А то какой то бутерброд с красной икрой, но без масла...
А то раша от Запорожья стоит в 30км. в Васильевке, а мы идём в Крым....на воздушных шарах???
Разные варианты бывают, включая морскую десантную операцию.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11848
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1759 раз.
- Подякували: 2590 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 05 бер, 2023 14:40
Вам самому не смешно - морским десантом.... Это где такое вы видели??? Хотя в играх может и есть такие операции))
Еще в фильмах видел в 80х, когда их смотрел в кинотеатрах про войну в 41-45г.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6297
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 05 бер, 2023 14:43
buratinyo написав:
Доброе утро.
Выделил важнейший момент, который, судя по сообщениям почти всех участников здесь, является для них спасительной соломинкой
при поднятии вопроса об отсутствии у них трезвых вариантов подходящей причины, которая толкнула весь кремль и близких к нему влиятельных лиц росии на путь войны с Украиной.
Не придумывайте. То что Вы выделили не причина. Я Вам конкретно ответил о причинах отвечая именно на Ваш вопрос, а Вы выравали с контекса дальнейшей дискуссии какой то момент и пытаетесь на нем плести какую то интригу. Да действительно имперскость и туга по сильному государству давно тлела в российском обществе, но никто кроме пуйла не решился бы воплощать ее при помощи войны. К этому и сказана была эта фраза подчеркнутая Вами.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3368
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 бер, 2023 15:00
Камикадзе написав: buratinyo написав:
Версии неожиданно сошедшего с ума путина или уже мертвого путина с последующей заменой его на двойника (ов) не дадут ответа на простой вопрос: почему абсолютно все ветви российской власти активно включились в поддержку войны, которую хотро обозвали как сво? Более того войну готовили там много лет, а самая активная подготовка началась по ряду признаков с 2010 года приблизительно. Это может быть только в одном случае - существует ОБЪЕКТИВНАЯ ПРИЧИНА
для такой войны, которую нужно просто выяснить и все станет понятным.
Вы неправильно понимаете термин "ОБЪЕКТИВНАЯ ПРИЧИНА".
Под объективными причинами понимают обстоятельства и причины, не зависящие от воли человека
, например нехватка критически важных для выживания государства ресурсов. Пример: война Петра 1 за выход к Балтийскому морю. Рф могла выжить и нормально развиваться без войны с Украиной.
По вашей же ссылке перечислены исключительно СУБЪЕКТИВНЫЕ причины: комплекс индивидуальных личностных особенностей субъекта, его мировозрения, убеждений, ценностных ориентиров, субъективное восприятие и оценка реальности.
Благодарю за Ваше замечание. Оно по теме и далее Вы актуально оценили признаки объективности. Правда причину войны я еще не назвал, форумчане ее еще не обругали и не покритиковали, поэтому оценивать ее объективность еще рано. Согласны, логично?
Благодарю, что просмотрели бегло ту ветку по ссылке. Да, там все варианты преимущественно имеют неконструктивные признаки. Все, кроме одного. Думаю, что Вы то его уже вычислили, не смотря на то, что он слишком уж расплывчатым Вам может показаться. Я прав, вычислили?
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1500
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2896 раз.
- Подякували: 515 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|113555
|
|
|6076
|483055
|
|
|1
|4931
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|