Додано: Нед 05 бер, 2023 14:26

Если пуйло полностью возьмёт Донбасс до полного освобождения Запорожск. и Херсонской обл, то он на белом тогда коне перед своими идиотами.

Скажет спец. операция достигла успеха, территории Донбасса под нашим контролем, вода в Крым пошла и мы готовы покинуть Запорожск. и Херсонск. обл.. Даже если мы их освободим, то он скажет, что самостоятельно отошёл, т.к. они ему не нужны. И ему поверят.

А вот если пока полностью территория Донбасса не под его контролем и ЗСУ начнёт освобождать Запорожск. и Херсонск. обл., то там настроения будут очень хреновыми, как среди населения, так и среди военных.... Это поражения раши 100% пудов в глазах всего мира. Получается он ничего из спец.операции не достиг.., а наоборот показал не боеспособность армии раши господствовать в мире...