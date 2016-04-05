Игорь Алексеевич написав:какой то бутерброд с красной икрой, но без масла...
Саме так і треба:
Бутерброды с красной икрой не должны подаваться на стол со сливочным маслом. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Денисова, сообщает newsyou. По словам эксперта, хлеб можно есть либо с икрой или со сливочным маслом. «Сама по себе икра содержит много жира, поэтому смешивать ее с другим жиром в виде сливочного масла -значит увеличивать калорийность закуски и вместе с ней нагрузку на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы», — объяснила причину врач. https://hvylya.net/news/exclusive/dieto ... ikroj.html
Игорь Алексеевич написав:Если пуйло полностью возьмёт Донбасс до полного освобождения Запорожск. и Херсонской обл, то он на белом тогда коне перед своими идиотами. Скажет спец. операция достигла успеха, территории Донбасса под нашим контролем, вода в Крым пошла и мы готовы покинуть Запорожск. и Херсонск. обл.. Даже если мы их освободим, то он скажет, что самостоятельно отошёл, т.к. они ему не нужны. И ему поверят. А вот если пока полностью территория Донбасса не под его контролем и ЗСУ начнёт освобождать Запорожск. и Херсонск. обл., то там настроения будут очень хреновыми, как среди населения, так и среди военных.... Это поражения раши 100% пудов в глазах всего мира. Получается он ничего из спец.операции не достиг..
Хреновые настроения будут, если в Крым зайдет ВСУ, все остальное там вообще фиолетово, включая даже посягательства на Брянскую и Белгородскую области.
Для того что бы войти в Крым надо освободить вначале Запорожск. и Херсонск. обл. А то какой то бутерброд с красной икрой, но без масла... раша от Запорожья стоит в 30км. в Васильевке, а мы идём в Крым....на воздушных шарах???
Як на мене, це imposible (принаймні без натівської авіації, якої нам давати поки що не збираються). Пам'ятаєте, що казав Аристович, коли вимагали деблокувати Маріуполь - "це 100км голого степу, пройти який без величезних втрат неможливо". Неможливо і зараз, тепер навіть гірше, бо у москалів там вже сформовані потужні лінії оборони. Перешийок потрібно і можливо було утримувати (так, як Авдіївку досі тримають), якщо б зелені послухали західних партнерів і порохоботів, підготувались, не розмінували Чонгар і вчасно підірвали мости. А відбити тепер це все взад - моя думка - imposible. Проеб**лі значить прое**лі і за це хтось має відповідати. Всі історії про виснаження москалів, боєприпасний голод, "зайдемо в Крим", "перемога вже у цьому році"... заспокійлива апша для лохторату.
Игорь Алексеевич написав:Вам самому не смешно - морским десантом.... Это где такое вы видели??? Хотя в играх может и есть такие операции)) Еще в фильмах видел в 80х, когда их смотрел в кинотеатрах про войну в 41-45г.
Я видел. Операция называется "Спасти рядового Райана". У них там ещё комбриг был, как его.., а спилберг фамилия