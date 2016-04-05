Игорь Алексеевич написав:какой то бутерброд с красной икрой, но без масла...
Саме так і треба:
Бутерброды с красной икрой не должны подаваться на стол со сливочным маслом. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Денисова, сообщает newsyou. По словам эксперта, хлеб можно есть либо с икрой или со сливочным маслом. «Сама по себе икра содержит много жира, поэтому смешивать ее с другим жиром в виде сливочного масла -значит увеличивать калорийность закуски и вместе с ней нагрузку на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы», — объяснила причину врач. https://hvylya.net/news/exclusive/dieto ... ikroj.html
Игорь Алексеевич написав:Если пуйло полностью возьмёт Донбасс до полного освобождения Запорожск. и Херсонской обл, то он на белом тогда коне перед своими идиотами. Скажет спец. операция достигла успеха, территории Донбасса под нашим контролем, вода в Крым пошла и мы готовы покинуть Запорожск. и Херсонск. обл.. Даже если мы их освободим, то он скажет, что самостоятельно отошёл, т.к. они ему не нужны. И ему поверят. А вот если пока полностью территория Донбасса не под его контролем и ЗСУ начнёт освобождать Запорожск. и Херсонск. обл., то там настроения будут очень хреновыми, как среди населения, так и среди военных.... Это поражения раши 100% пудов в глазах всего мира. Получается он ничего из спец.операции не достиг..
Хреновые настроения будут, если в Крым зайдет ВСУ, все остальное там вообще фиолетово, включая даже посягательства на Брянскую и Белгородскую области.
Для того что бы войти в Крым надо освободить вначале Запорожск. и Херсонск. обл. А то какой то бутерброд с красной икрой, но без масла... раша от Запорожья стоит в 30км. в Васильевке, а мы идём в Крым....на воздушных шарах???
Як на мене, це imposible (принаймні без натівської авіації, якої нам давати поки що не збираються). Пам'ятаєте, що казав Аристович, коли вимагали деблокувати Маріуполь - "це 100км голого степу, пройти який без величезних втрат неможливо". Неможливо і зараз, тепер навіть гірше, бо у москалів там вже сформовані потужні лінії оборони. Перешийок потрібно і можливо було утримувати (так, як Авдіївку досі тримають), якщо б зелені послухали західних партнерів і порохоботів, підготувались, не розмінували Чонгар і вчасно підірвали мости. А відбити тепер це все взад - моя думка - imposible. Проеб**лі значить прое**лі і за це хтось має відповідати. Всі історії про виснаження москалів, боєприпасний голод, "зайдемо в Крим", "перемога вже у цьому році"... заспокійлива апша для лохторату.
Игорь Алексеевич написав:Вам самому не смешно - морским десантом.... Это где такое вы видели??? Хотя в играх может и есть такие операции)) Еще в фильмах видел в 80х, когда их смотрел в кинотеатрах про войну в 41-45г.
Я видел. Операция называется "Спасти рядового Райана". У них там ещё комбриг был, как его.., а спилберг фамилия
ИМХО Объективных причин для войны нет. В современном мире любые противоречия могут быть решены путем переговоров на основе международного права.
Субъективная - "хочу" и "могу", где "могу" субъективная оценка объективных факторов: авторитарная форма правления в рф; более сильная армия и экономика. Отсюда вывод: чтобы мысли "могу" не возникали в дурной голове необходимо разбить армию рф, ослабить экономику, демонтировать авторитарную систему и восстановить действие международного права в части территориальной целостности и суверенитета государств.
Игорь Алексеевич написав:Крым будет решаться только переговорами. Не Запад, не Америка не дадут согласие на войну в Крыму, т.к. это уже 100% надо переходить ядерную точку вопроса. Плюс Турция не заинтересована в военном конфликте в Крыму.
Игорь Алексеевич написав:Крым будет решаться только переговорами. Не Запад, не Америка не дадут согласие на войну в Крыму, т.к. это уже 100% надо переходить ядерную точку вопроса. Плюс Турция не заинтересована в военном конфликте в Крыму.
еще убеждаюсь что ты идиот
Для себя я это давно понял, что он идиот
Его рашисты обстреливают, а он как попугай - Запад, Америка, ядерка
А Роза всё повторяла, как попугай: - Хочу за Епштейна, хочу за Епштейна
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 05 бер, 2023 16:55, всього редагувалось 1 раз.
buratinyo написав:Правда причину войны я еще не назвал,... поэтому оценивать ее объективность еще рано.
Пане, buratinyo, що ж Вам заважає назвати ту причину? Я вже висловила свою думку на тій гілці. Сперечатися з Вашими зауваженнями не бачу сенсу. Почекаю Вашу версію причини війни.
у чикатило неверно были причини для своих действий, но мировое общество не должно это беспокоить-просто уничтожить как бешенную собаку иначе возникают какие-то безумные причины, типа Краматорск (Винница)-это нам за крейсер москва, или Днепр-это нам за крымский мост
это полнейший идиотизм жертвы выявлять причину за что он подверглясь агрессии так к примеру думает русская жена: за что ее вчера побил муж? -за то что плохо встретила -обед не вкусный, -или потому что он садюга и неудачник по жизни?