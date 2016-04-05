Додано: Нед 05 бер, 2023 17:43

ЛАД написав: что "нынешнее поколение будет жить при коммунизме" обещали ещё в 30-е годы. что "нынешнее поколение будет жить при коммунизме" обещали ещё в 30-е годы.

Принята Третья программа КПСС. Утверждённый съездом текст Программы завершает знаменитая фраза (впоследствии изъятая):

«Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»

переименованы города и объекты в СССР, названные в честь Сталина (в Восточной Европе этот процесс начался раньше), сняты памятники (кроме памятника на родине — в Гори), а его тело вынесено из Мавзолея.



После заключительного выступления Хрущёва, 30 октября слово по внеочередному вопросу попросил первый секретарь Ленинградского обкома Спиридонов, предложивший удалить тело Сталина из Мавзолея. Делегатка съезда, член партии с почти шестидесятилетним стажем Лазуркина заявила, что накануне советовалась с Ильичём, который будто бы «стоял перед ней как живой» и говорил, что ему «неприятно лежать в гробу рядом со Сталиным, принёсшим столько бед партии»

это не мама, а Никита Хрущев провозгласил на ХХII съезде кпсс в октябре 1961г, фраза вошла в Третью Программу партиитакже XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза принял:Устав КПСС в новой редакции, который, в частности, содержал(который частично срисовали с Библии)Хрущев хотел подлакировать социализм (придать ему лицо), именно то лицо,за которое вы (ЛАД) так любите ссср (кружки, пионер лагеря , и тд)-за что его так сильно ненавидят ортодоксы в рф (приписывая ему все грехи-типа был хрущ украинцем, Крым отдал хохлам и тд)Съезд усилил меры борьбы с культом личности Сталина, начатые решениями XX съезда в 1956 году.На съезде Хрущёв и его сторонники существенно расширили объём разоблачений по сравнению с 1956—1957 годами. Впервые в радиорепортажах и на страницах газет, информировавших советских людей о работе съезда, прозвучали слова о «чудовищных преступлениях» и необходимости восстановления «исторической справедливости», а также рассказы об арестах, пытках и убийствах, происходивших при Сталине по всей стране.Именно после XXII съезда былиподстолом, эти комуняки-которые взорвали тысячи храмов и убили десятки тысяч священников...и тут такая ересь- Лазуркина советовалась с Ильичем (сеанс спиритизма)