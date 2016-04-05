Но ветку оживил - вот это и есть/была причина его постов
причина стала понятной еще на мюнхенском саммите НАТО, просто коллектвный запад (в лице Буша, Саркози и Меркель) поступили не просто недальновидно, а примитивно... а теперь все расхлебывают ...вернее воюет Украина, а они очень медленно начинают видет перспективу на ближайшие пару лет
методички у советов не меняются с 1918г -захватили Харьков-создали усср, при том что в Киеве законная власть во главе с Грушевским, потом Харьков просит ввести войска(освободить Украину)
1940г отхватили 20км у Финляндии привезли карманное правительство и дальше по методичке 1992г -Приднестровье-тоже под копирку
вот видео о Грузии, на которой отработали сценарий , чтобы применить потом в Украине
Но ветку оживил - вот это и есть/была причина его постов
причина стала понятной еще на мюнхенском саммите НАТО, просто коллектвный запад (в лице Буша, Саркози и Меркель) поступили не просто недальновидно, а примитивно... а теперь все расхлебывают ...вернее воюет Украина, а они очень медленно начинают видет перспективу на ближайшие пару лет
методички у советов не меняются с 1918г -захватили Харьков-создали усср, при том что в Киеве законная власть во главе с Грушевским, потом Харьков просит ввести войска(освободить Украину)
1940г отхватили 20км у Финляндии привезли карманное правительство и дальше по методичке 1992г -Приднестровье-тоже под копирку
вот видео о Грузии, на которой отработали сценарий , чтобы применить потом в Украине
внимательно со 2й минуты
Та это да, респект вам за напоминание истории
Поэтому я и говорю, что сын папы Карло ничего нового сказать не может
в пятницу в отделении одного из банков менеджер проронила фразу "сколько можно воевать...должны же быть какие-то соглашения", - между кем? - между государствами
с удивлением узнал, что в Одессе не звучит сирена воздушной тревоги (с середины января не был, и вот союрприз-сирены не включают, извещение через радио (и естественно по ТГ) так можно вообще забыть про войну
Shaman написав:........... ще трохи офтопу ви трохи викривляєте втому, що да, багато секцій зараз коштують гроші, але для більшості батьків це не надто великі гроші - що 200-800 грн за секцію це дорого? тому це не 5-10%, а набагато більше за 50%.
Секции по 200 грн - большая редкость (о-о-очень большая). Да и по 800 тоже не часто.
якщо батько не живе за схемою:"-так что, папа, ты теперь будешь меньше пить? - нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть..." - але у таких дітей й у СРСР дозвілля було тільки надворі
Это да. О таких говорить не приходится.
комерційні секції, це за гроші, але є ще на базі ДЮСШ ті усіляких двірцях дитячої творчості. й ніколи не цікавився, але думаю для багатодітних або малозабезпечених сімей є пільги (а багатодітні зараз - 3 дитини).
Не буду спорить, не знаю. Но семей с 3 детьми мало. Достаточно и двух. Где-то попадалось, что большинство бедных семей - семьи с детьми.
а дитячі садки по 10-20т грн - це народ понтується, це дійсно дорого для більшості населення
Оно-то понты. Но отличие от государственных довольно заметное. Причём, за 10 тыс. обычно достаточно скромно.
й як правильно звернули увагу, й тоді, й зараз є велика різниця між великими та малими містами - але це ми ще розвиваємося.
взагалі, коли ви згадуєте - а от у СРСР, то нагадаю - ми ще не побудували розвинену країну, ще тільки на цьому шляху. але якийсь негаразди не означають, що не треба було ставати на цей шлях. соціалістична модель держави (як її будували у СРСР) виявилася нежиттєвою - на жаль, цей досвід забрав 70 років та мільйони життів...
Модель держави и её жизнеспособность обсуждать не буду - вопрос отдельный и достаточно сложный. Хочу только напомнить, что "розвинених країн" достаточно мало, и не убеждён, что их "розвиненість" достигнута не за счёт других (бедных) стран. У нас таких возможностей не будет. А можно ли быть уверенным, что после победы о нас не забудут... И объяснение, что ещё не хватает времени и мы только развиваемся, было и в Союзе. Для меня когда-то было потрясением, когда мама рассказала, что "нынешнее поколение будет жить при коммунизме" обещали ещё в 30-е годы. В такого рода обещания, простите, уже не верю.
prodigy написав:с удивлением узнал, что в Одессе не звучит сирена воздушной тревоги (с середины января не был, и вот союрприз-сирены не включают, извещение через радио (и естественно по ТГ)так можно вообще забыть про войну
Скоро будет напоминание в виде срезания зарплаты.Уже вводится новшество. что время тревоги засчитывается как непроизводственное и оплачивается на две трети.Не везде не у всех. но уже есть.И работники подписываются в обязат порядке покидать работу во время тревоги.
prodigy написав:но мировое общество не должно это беспокоить-просто уничтожить как бешенную собаку
Хвилює, тому що виявляється не просто. А складно й дорого.
Приклади з жінкою, чікатілом не підходять. Більше підходить -- поруч з селищем ліс з дикими звірами. Яких винищити не просто. А приходиться відбиватися від агресії. Й задумуватися над причиною чергової агресії, заходам по запобіганню.
Десятки тисяч загиблих, зруйновані міста, підтримка агресора частиною світової спільноти, ядерна зброя - як перепона для підключення НАТО до знищення агресора. А Ви кажете просто.
Поки навіть мова йде тільки про відбитися від агресора; партнери говорять тільки про захист України. А Ви так легко про знищення. Взяв рушницю й пристрелив, як скаженого собаку.
*"Але наразі Європа буде ще не готовою санкціонувати Росатом глобально та всеохоплююче. Тому що Європа залежна у виробництві ядерного палива від РФ. Європейський ринок на 46% зі 100 збагачується і виробляється під контролем Росії". http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=100645
Не знаю чи прийняли вже цей план: *Адміністрація Байдена підштовхує законодавців підтримати план на 4,3 млрд доларів, який передбачає закупівлю збагаченого урану у місцевих виробників, щоб відулчити США від імпорту російського ядерного палива.* https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/8/7351207/ А на його втілення ще потрібен час.
prodigy написав:с удивлением узнал, что в Одессе не звучит сирена воздушной тревоги (с середины января не был, и вот союрприз-сирены не включают, извещение через радио (и естественно по ТГ)так можно вообще забыть про войну
Скоро будет напоминание в виде срезания зарплаты.Уже вводится новшество. что время тревоги засчитывается как непроизводственное и оплачивается на две трети.Не везде не у всех. но уже есть.И работники подписываются в обязат порядке покидать работу во время тревоги.
ЛАД написав:что "нынешнее поколение будет жить при коммунизме" обещали ещё в 30-е годы.
это не мама, а Никита Хрущев провозгласил на ХХII съезде кпсс в октябре 1961г, фраза вошла в Третью Программу партии
Принята Третья программа КПСС. Утверждённый съездом текст Программы завершает знаменитая фраза (впоследствии изъятая): «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»
также XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза принял:
Устав КПСС в новой редакции, который, в частности, содержал Моральный кодекс строителя коммунизма.(который частично срисовали с Библии)
Хрущев хотел подлакировать социализм (придать ему лицо), именно то лицо,за которое вы (ЛАД) так любите ссср (кружки, пионер лагеря , и тд)-за что его так сильно ненавидят ортодоксы в рф (приписывая ему все грехи-типа был хрущ украинцем, Крым отдал хохлам и тд)
Съезд усилил меры борьбы с культом личности Сталина, начатые решениями XX съезда в 1956 году.
На съезде Хрущёв и его сторонники существенно расширили объём разоблачений по сравнению с 1956—1957 годами. Впервые в радиорепортажах и на страницах газет, информировавших советских людей о работе съезда, прозвучали слова о «чудовищных преступлениях» и необходимости восстановления «исторической справедливости», а также рассказы об арестах, пытках и убийствах, происходивших при Сталине по всей стране. Бывший заключённый А. И. Солженицын был потрясён: «Давно я не помнил такого интересного чтения, как речи на XXII съезде!» Именно после XXII съезда были переименованы города и объекты в СССР, названные в честь Сталина (в Восточной Европе этот процесс начался раньше), сняты памятники (кроме памятника на родине — в Гори), а его тело вынесено из Мавзолея.
После заключительного выступления Хрущёва, 30 октября слово по внеочередному вопросу попросил первый секретарь Ленинградского обкома Спиридонов, предложивший удалить тело Сталина из Мавзолея. Делегатка съезда, член партии с почти шестидесятилетним стажем Лазуркина заявила, что накануне советовалась с Ильичём, который будто бы «стоял перед ней как живой» и говорил, что ему «неприятно лежать в гробу рядом со Сталиным, принёсшим столько бед партии»
подстолом, эти комуняки-которые взорвали тысячи храмов и убили десятки тысяч священников...и тут такая ересь- Лазуркина советовалась с Ильичем (сеанс спиритизма)
ЛАД написав:......... Уже много раз писал - не могу судить о настроениях в этих областях, но если так, как Вы цитируете, то ситуация грустная. Не очень себе представляю, что мы будем делать с этими людьми после победы.
багато раз це питання задається - а відповідь на поверхні. а нічого не будемо робити.
по-перше більшість дуже гнучка, тим паче на Донбасі. по-друге, просто не давати їм виборчих прав деякий час чи втрата виборчих прав за колаборацію - й все, нехай живуть. можливо якийсь досвід прибалтійських країн статусу негромадянства - як бачимо зараз, не такий вже й поганий досвід - бажаєш жити в СРСР - навіщо тобі громадянство, живи з видом на проживання.
Это не называется "нічого не будемо робити". Согласен, что "більшість дуже гнучка", и не только на Донбассе, а и везде. Те же чеченцы в советские времена молчали в тряпочку. Но молчаливая ненависть тоже не очень хорошо, тем более, что, как показывает практика, эта ненависть сохраняется не одно поколение и при подходящих условиях быстро вспыхивает. У прибалтов был достаточно простой критерий отбора - гражданство до потери независимости. Какой критерий у нас?
О коллаборации, кстати, интересный вопрос.
У березні 2022 року чоловік перейшов на бік окупантів — добровільно обійняв посаду "главы администрации села Веселое". На посаді він видавав довідки місцевим жителям, які були зареєстровані в інших населених пунктах, але мешкали у Веселому. Ці довідки люди використовували для пересування територією села та проходження блокпостів окупантів.
Окрім цього, колаборант примушував мешканців виконувати господарські роботи, прибирати вулиці та розвантажувати й роздавати гуманітарну допомогу від окупантів.