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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3689369036913692
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 17:57

а почему секретарь сам не предложил вынести Сталина из мовзолея? Ничого не нагадує?

космонавт баба валя терешкова предложила внести изменения в конституцию и обнулить сроки президенства пуйла-у орков все по трафарету

кстати, после срецоперации по снятию Хрущева, всего через 6 лет после ХХII cъезда
началось возвращение к культу сталина, если кто не помнит, то фильм Юрия Озерова из эпопеи "Освобождение" ( «Огненная дуга») вышел в 1968 году (там сразу в карьер прыгнули в 1943г -курская битва

помню как в 1973-74 в рейсовых автобусах водители на лобовое стекло стали клеить черно-белое фото сталина в маршальской форме, на вопрос -как вам не стыдно?
водитель отвечал:"заткнись , благодаря этому великому человеку мы выиграли фойну",
-может все-таки благодаря подвигу советского солдата?

не дай бог, чтобы у нас спустя 10-15 лет после победы
не стали клеить фото еще одного спасителя нации в зеленой куртке
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 05 бер, 2023 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 17:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я так понимаю, что под "взрослыми" разговорами, понимается, как у пенсионеров когда-то хер стоял и как пенсионер был председателем парткома ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 18:04

  Игорь Алексеевич написав:Если пуйло полностью возьмёт Донбасс до полного освобождения Запорожск. и Херсонской обл, то он на белом тогда коне перед своими идиотами.
Скажет спец. операция достигла успеха

Йому об'єктивно нічого не заважає сказати це зараз, чи в будь який інший момент.
В КНДР же ж виграють світові чемпіонати з футболу.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 18:05

  ЛАД написав:...
О коллаборации, кстати, интересный вопрос.
У березні 2022 року чоловік перейшов на бік окупантів — добровільно обійняв посаду "главы администрации села Веселое". На посаді він видавав довідки місцевим жителям, які були зареєстровані в інших населених пунктах, але мешкали у Веселому. Ці довідки люди використовували для пересування територією села та проходження блокпостів окупантів.

Окрім цього, колаборант примушував мешканців виконувати господарські роботи, прибирати вулиці та розвантажувати й роздавати гуманітарну допомогу від окупантів.

https://2day.kh.ua/ua/kharkow/holovi-administratsiyi-z-kharkivskoyi-oblasti-zahrozhuye-dovichne-uvyaznennya
Вопрос к пережившим оккупацию (yanyura, может, ещё кто есть?).
Ка Вы оцениваете его поведение - это коллаборация? Надо наказывать? И насколько сурово?
То, что здесь написано, это, на мой взгляд не работа на оккупантов, а забота о наших людях?

посміхнувся - є ж пряма аналогія - старости при німцях під час другої світової війни. як там радянська влада їх оцінювала - років на 25? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 18:14

vitaliian
Гулаг не застали ни Вы, ни я. Так что нечего тыкать Гулагом везде и всюду независимо от темы.
Я не пытаюсь "убедить, что совок это хорошо", пишу только о том, что не надо всё показывать в чёрном цвете. Так же, как и в сегодняшней Украине не всё плохо. Но пока что во многих отношениях и не лучше, чем было в Союзе. В чём-то лучше, в чём-то хуже, в чём-то так же.
Что творилось в вашем "райцентре рязанской области" судить не берусь, никогда там не жил, не знаю. Бывало всякое, но такой мрачной картины, как Вы рисуете, не было. Во всяком случае, в Харькове. Вы слишком вольно распространяете свой личный (допускаю, горький) опыт на всю страну.
Насколько понял, в конце "совка" Вам было лет 15. Как-то рассуждения о "свободе личности" и "праве сильного" в то время смотрятся не очень серьёзно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Птахи Мадяра


піcля загибелі Віталія Гуляева у липні 2022 (командира 28-ма окрема механізо́вана брига́да імені Лицарів Зимового Походу ) керівництво ЗСУ призначило полковника Мадяра Юрія Федоровича на посаду комбрига 28й бригади.

Командир взводу другої штурмової роти при 28 ОМБР ЗСУ, засновник підрозділу аеророзвідників «Птахи Мадяра»-Бровді Роберт Йосипович(він і є той самий блохер Мадяр,що викладає відео)

побачивши на відео Мадяра , подумав щось він дуже старо вигладає у свої 38років,
але цей Мадяр -це бізнесмен часів януковича

Був заступником голови Державної продовольчо-зернової корпорації за часів правління Януковича, коли ДПЗКУ отримала $1,5 млрд кредиту від Китаю, але не виконала повною мірою зобов'язання з постачання зерна.
prodigy
 
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