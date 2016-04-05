Додано: Нед 05 бер, 2023 18:14

vitaliian

Гулаг не застали ни Вы, ни я. Так что нечего тыкать Гулагом везде и всюду независимо от темы.

Я не пытаюсь "убедить, что совок это хорошо", пишу только о том, что не надо всё показывать в чёрном цвете. Так же, как и в сегодняшней Украине не всё плохо. Но пока что во многих отношениях и не лучше, чем было в Союзе. В чём-то лучше, в чём-то хуже, в чём-то так же.

Что творилось в вашем "райцентре рязанской области" судить не берусь, никогда там не жил, не знаю. Бывало всякое, но такой мрачной картины, как Вы рисуете, не было. Во всяком случае, в Харькове. Вы слишком вольно распространяете свой личный (допускаю, горький) опыт на всю страну.

Насколько понял, в конце "совка" Вам было лет 15. Как-то рассуждения о "свободе личности" и "праве сильного" в то время смотрятся не очень серьёзно.