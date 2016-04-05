а почему секретарь сам не предложил вынести Сталина из мовзолея? Ничого не нагадує?
космонавт баба валя терешкова предложила внести изменения в конституцию и обнулить сроки президенства пуйла-у орков все по трафарету
кстати, после срецоперации по снятию Хрущева, всего через 6 лет после ХХII cъезда началось возвращение к культу сталина, если кто не помнит, то фильм Юрия Озерова из эпопеи "Освобождение" ( «Огненная дуга») вышел в 1968 году (там сразу в карьер прыгнули в 1943г -курская битва
помню как в 1973-74 в рейсовых автобусах водители на лобовое стекло стали клеить черно-белое фото сталина в маршальской форме, на вопрос -как вам не стыдно? водитель отвечал:"заткнись , благодаря этому великому человеку мы выиграли фойну", -может все-таки благодаря подвигу советского солдата?
не дай бог, чтобы у нас спустя 10-15 лет после победы не стали клеить фото еще одного спасителя нации в зеленой куртке
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 05 бер, 2023 17:58, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:Если пуйло полностью возьмёт Донбасс до полного освобождения Запорожск. и Херсонской обл, то он на белом тогда коне перед своими идиотами. Скажет спец. операция достигла успеха
Йому об'єктивно нічого не заважає сказати це зараз, чи в будь який інший момент. В КНДР же ж виграють світові чемпіонати з футболу.
ЛАД написав:... О коллаборации, кстати, интересный вопрос.
У березні 2022 року чоловік перейшов на бік окупантів — добровільно обійняв посаду "главы администрации села Веселое". На посаді він видавав довідки місцевим жителям, які були зареєстровані в інших населених пунктах, але мешкали у Веселому. Ці довідки люди використовували для пересування територією села та проходження блокпостів окупантів.
Окрім цього, колаборант примушував мешканців виконувати господарські роботи, прибирати вулиці та розвантажувати й роздавати гуманітарну допомогу від окупантів.
vitaliian Гулаг не застали ни Вы, ни я. Так что нечего тыкать Гулагом везде и всюду независимо от темы. Я не пытаюсь "убедить, что совок это хорошо", пишу только о том, что не надо всё показывать в чёрном цвете. Так же, как и в сегодняшней Украине не всё плохо. Но пока что во многих отношениях и не лучше, чем было в Союзе. В чём-то лучше, в чём-то хуже, в чём-то так же. Что творилось в вашем "райцентре рязанской области" судить не берусь, никогда там не жил, не знаю. Бывало всякое, но такой мрачной картины, как Вы рисуете, не было. Во всяком случае, в Харькове. Вы слишком вольно распространяете свой личный (допускаю, горький) опыт на всю страну. Насколько понял, в конце "совка" Вам было лет 15. Как-то рассуждения о "свободе личности" и "праве сильного" в то время смотрятся не очень серьёзно.
піcля загибелі Віталія Гуляева у липні 2022 (командира 28-ма окрема механізо́вана брига́да імені Лицарів Зимового Походу ) керівництво ЗСУ призначило полковника Мадяра Юрія Федоровича на посаду комбрига 28й бригади.
Командир взводу другої штурмової роти при 28 ОМБР ЗСУ, засновник підрозділу аеророзвідників «Птахи Мадяра»-Бровді Роберт Йосипович(він і є той самий блохер Мадяр,що викладає відео)
побачивши на відео Мадяра , подумав щось він дуже старо вигладає у свої 38років, але цей Мадяр -це бізнесмен часів януковича
Був заступником голови Державної продовольчо-зернової корпорації за часів правління Януковича, коли ДПЗКУ отримала $1,5 млрд кредиту від Китаю, але не виконала повною мірою зобов'язання з постачання зерна.
ЛАД написав:. Насколько понял, в конце "совка" Вам было лет 15. Как-то рассуждения о "свободе личности" и "праве сильного" в то время смотрятся не очень серьёзно.
по такой логике, вся история человечества, которую не застали современные историки, выглядит не очень серьезной. И плевать что есть миллионы задокументированных фактов, главное лично застать какой то период в зрелом возрасте, чтобы Лад не осудил. Тогда будет все серьезно.
Луценко -сбитий льотчик (хоч і колишній генпрокурор) виглядає якось комічно, молодші офіцери в армії -це не рівень ОП (це типовий совок, який залишився ще в Україні), якби Луценко був би комбріг-і те дуже низька посада для ОП
на одному судні ЧМП був кадет (син міністра з Києва), який після 18.00 пішов у трюм на ро-ро, розкріпив авто ЛАДА 2009 і почав кататись -расхерачил 7-8 нових ЛАД, які везли на експорт у В'єтнам , що ви думає-капітан перелякався доповісти у ЧМП про чп (знайшли сашу -моториста який вміє рихтувати, відрихтовали, потім купили в Сінгапурі краску і задули (ніхто нічого не побачив, а може і побачів), тільки після цього трабла на всіх суднах ро-ро була вказівка нікого після роботи в трюм не пускати і всі входи закривати на замки (наварили петлі і навісили амбарні замки-це пряме порушення Пожежної безпеки