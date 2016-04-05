prodigy написав:подстолом, эти комуняки-которые взорвали тысячи храмов и убили десятки тысяч священников...и тут такая ересь- Лазуркина советовалась с Ильичем (сеанс спиритизма)
Та отож. Самий великий фундаментальний зашквар коммі - це замість "бытие определяет сознание" (тобто танцюємо від бытия) вони стали будувати отой соціалізм-комунізм від сознания, від сознательного комуняки. Всупереч матеріалізму.
Трошки менший зашквар, але більший за наслідками (по суті вирішив долю країн та хід історії), що утирок ленін взяв і закреслив головне у Маркса -- можливість переходу до соціалізма тільки! одночасно! в усіх! найрозвинутіших! країнах.
Цей "геній" накропав, що можна в одній окремій лапотній рашці. Звідки й пішли усі негаразди...
А так би чекали б того соціалізму ще років 200-300. Спокійно розвивали ринок. І прийшли б до колективної власності ... через масового акціонера, як власника заводів-пароходів.
Игорь Алексеевич написав:Крым будет решаться только переговорами. Не Запад, не Америка не дадут согласие на войну в Крыму, т.к. это уже 100% надо переходить ядерную точку вопроса. Плюс Турция не заинтересована в военном конфликте в Крыму.
еще убеждаюсь что ты идиот
Я тоже давно вижу, что ты валянок или клоун на этой ветке. Не хватает только совковой лопатке тебе и вперед))
Игорь Алексеевич написав:Крым будет решаться только переговорами. Не Запад, не Америка не дадут согласие на войну в Крыму, т.к. это уже 100% надо переходить ядерную точку вопроса. Плюс Турция не заинтересована в военном конфликте в Крыму.
еще убеждаюсь что ты идиот
Для себя я это давно понял, что он идиот
Его рашисты обстреливают, а он как попугай - Запад, Америка, ядерка
А Роза всё повторяла, как попугай: - Хочу за Епштейна, хочу за Епштейна
Смотрю на ветке два клоуна сидят, которые с саблей как будённый в своё время против танков воевал.
ЛАД написав:. Насколько понял, в конце "совка" Вам было лет 15. Как-то рассуждения о "свободе личности" и "праве сильного" в то время смотрятся не очень серьёзно.
по такой логике, вся история человечества, которую не застали современные историки, выглядит не очень серьезной. И плевать что есть миллионы задокументированных фактов, главное лично застать какой то период в зрелом возрасте, чтобы Лад не осудил. Тогда будет все серьезно.
Субъекти́вный идеали́зм — группа направлений в философии, представители которых отрицают существование независимой от воли и сознания субъекта реальности.
вы все есть плод моей реальности, не будет меня-не будет вселенной (ибо она существует только в моем воображении)
ЛАД не застал ГУЛАГ (не сидел в тюрьмах и лагерях, и никто из его семьи (к счастью) тоже, кто мог был передать ему эти знания), значит "не все так однозначно" с Гулагом Ведь были и положительные примеры, на пример Нафта́лий Аро́нович Фре́нкель (построил БАМ, Беломорско-Балтийский канал), генерал-лейтенант (3 ордена ленина)
Пряма мова Пригожина: "Якщо ПВК "Вагнер" відступить від Бахмута, то весь фронт посиплеться...
Якщо ПВК "Вагнер" зараз відкочується, то в історії відбувається наступна ситуація: зрозуміло, що фронт посиплеться до російських кордонів, може і далі посиплеться".
Деталі: Пригожин скаржиться, що влада Росії звинуватить вагнерівців у поразках на війні, оскільки відступ найманців від Бахмута "спричинить "ефект пружини", а українські сили з усіх боків прорвуться на територію так званої "ЛНР", зметуть Луганськ, Сорокине і вийдуть на територію Росії".
detroytred написав:Джерело: Пригожин у відеозверненні
Пряма мова Пригожина: "Якщо ПВК "Вагнер" відступить від Бахмута, то весь фронт посиплеться...
Якщо ПВК "Вагнер" зараз відкочується, то в історії відбувається наступна ситуація: зрозуміло, що фронт посиплеться до російських кордонів, може і далі посиплеться".
Деталі: Пригожин скаржиться, що влада Росії звинуватить вагнерівців у поразках на війні, оскільки відступ найманців від Бахмута "спричинить "ефект пружини", а українські сили з усіх боків прорвуться на територію так званої "ЛНР", зметуть Луганськ, Сорокине і вийдуть на територію Росії".
Игорь Алексеевич написав:Крым будет решаться только переговорами. Не Запад, не Америка не дадут согласие на войну в Крыму, т.к. это уже 100% надо переходить ядерную точку вопроса. Плюс Турция не заинтересована в военном конфликте в Крыму. Раша будет спекулировать территориями Донбасса и частью Херсонской и Запорожск. области. Пока две эти обл. не перейдут под контроль Украины, то не про какой Крым и Донбасс вообще нет смысла в разговорах...
Коли дійде справа до Криму педерації і її нинішньому вигляді вже не буде. В піпла на перше місце вийде холодильник та внутрішні репресії, тільки за рахунок яких можна підтримувати війну.