|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 05 бер, 2023 18:58
detroytred написав: prodigy написав:
подстолом, эти комуняки-которые взорвали тысячи храмов и убили десятки тысяч священников...и тут такая ересь- Лазуркина советовалась с Ильичем (сеанс спиритизма)
Та отож.
Самий великий фундаментальний зашквар коммі - це замість "бытие определяет сознание" (тобто танцюємо від бытия) вони стали будувати отой соціалізм-комунізм від сознания, від сознательного комуняки. Всупереч матеріалізму.
Трошки менший зашквар, але більший за наслідками (по суті вирішив долю країн та хід історії), що утирок ленін взяв і закреслив головне у Маркса -- можливість переходу до соціалізма тільки! одночасно! в усіх! найрозвинутіших! країнах.
Цей "геній" накропав, що можна в одній окремій лапотній рашці.
Звідки й пішли усі негаразди...
А так би чекали б того соціалізму ще років 200-300. Спокійно розвивали ринок.
І прийшли б до колективної власності ... через масового акціонера, як власника заводів-пароходів.
так от вже прийшов тов. Швабра із очкатим Білом, і буде вам пайка (безумовний базовий дохід) і соціалізм (соціальний рейтинг), почалося з надіньте масочку - надінете касочку, у вас нічого не буде і ви будете щасливі.
Як заповідав Карл.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30910
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1455 раз.
- Подякували: 2622 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 05 бер, 2023 19:00
detroytred написав: prodigy написав:
но мировое общество не должно это беспокоить-просто уничтожить как бешенную собаку
Хвилює, тому що виявляється не просто. А складно й дорого.
Приклади з жінкою, чікатілом не підходять.
Більше підходить -- поруч з селищем ліс з дикими звірами.
Яких винищити не просто.
А приходиться відбиватися від агресії.Й задумуватися над причиною чергової агресії, заходам по запобіганню
.
.....
Тому не так-то й просто.
Благодарю, detroytred за то, что очень точно изложили действия и приоритеты для Украины в этой войне, а также в предотвращении новых войн.
Странно, но мои ответы на нападки некоторых участников здесь удаляют. А что ж такое?
Админам больше нравятся сообщения с матюками, которые оставляют здесь ипсошники, косящие под патриотов?
В начале войны одно наше государственное предприятие долгое время находилось под обстрелами российского военного агрессора. Серьезные разрушения, смерти среди дежурных и охраны - всего хватало в тот период. И что интересное был обнаружен и обезврежен охраной пожилой сотрудник, который корректировал по телефону огонь оккупантов по своему предприятию. При этом он был на территории предприятия во время обстрелов. Вызывал огонь на себя получается. Он при допросе тоже слезы лил по ссср, а скорее всего, по мнению психолога, по своей ушедшей молодости.
Востаннє редагувалось buratinyo
в Нед 05 бер, 2023 19:31, всього редагувалось 1 раз.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1502
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2896 раз.
- Подякували: 515 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 бер, 2023 19:00
Shaman написав:
......
посміхнувся - є ж пряма аналогія - старости при німцях під час другої світової війни. як там радянська влада їх оцінювала - років на 25?
Мы же, вроде, говорим, что совок с Гулагом для нас не пример?
Тогда и попадание в плен рассматривалось почти как "измена Родине". Сейчас сильно не так.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24041
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4702 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 05 бер, 2023 19:00
prodigy написав:
youtube]fF64f4x3QlE[/youtube]
внимательно со 2й минуты
Ну, ну...
А "история" о Александре Музычко
- Это откуда?"Всегда полон дом тех, кто торгует Родиной"
- Вопрос только в цене.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 10622
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 746 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 бер, 2023 19:08
prodigy написав: ЛАД написав:
что "нынешнее поколение будет жить при коммунизме" обещали ещё в 30-е годы
.
это не мама, а Никита Хрущев провозгласил на ХХII съезде кпсс в октябре 1961г, фраза вошла в Третью Программу партии
Принята Третья программа КПСС. Утверждённый съездом текст Программы завершает знаменитая фраза (впоследствии изъятая):
«Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»
.........
И к чему такие подробные исторические изыскания?
Я-то писал не об этом.
На ХХII съезде обещали уже моему поколению. Для меня было неожиданным, что это обещали ещё в 30-е годы. Понятно, что обещала не мама, но узнал я об этом от неё, а не от Никиты Сергеевича. Важно было тут - 30-е годы, а не Выши изыскания по поводу.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24041
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4702 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 05 бер, 2023 19:31
Те саме я думав на початку вересня 2022.
Zebra написав:
в любом случае я думаю война в территориальном плане уже почти закончена, все что будет потом это перестрелки
Після того осінню звільнили солідний кусок нашої території.
Саме тому я очікую наших наступальних дій навесні/початку літа.
Подивимось. Є надія що вони все-таки будуть.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4484
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 266 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 бер, 2023 19:36
vitaliian написав: ЛАД написав:
.
Насколько понял, в конце "совка" Вам было лет 15. Как-то рассуждения о "свободе личности" и "праве сильного" в то время смотрятся не очень серьёзно.
по такой логике, вся история человечества, которую не застали современные историки, выглядит не очень серьезной. И плевать что есть миллионы задокументированных фактов, главное лично застать какой то период в зрелом возрасте, чтобы Лад не осудил. Тогда будет все серьезно.
Простите, но Вы ссылаетесь не на "миллионы задокументированных фактов", а на личный опыт
"в райцентре рязанской области".
И когда Вы говорите о "праве сильного", Вы похоже путаете системы, хотя и обе тоталитарные, но всё же разные. В Союзе героем был Павка Корчагин - это совсем не о "праве сильного".
Да и так походя говорить о достаточно сложном философском вопросе как свобода личности... И подходы сильно менялись с течением времени, особенно быстро расширялись/-ются последние лет 100.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24041
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4702 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 05 бер, 2023 19:38
Kudrjavuy написав:
prodigy написав:
youtube]fF64f4x3QlE[/youtube]
внимательно со 2й минуты
Ну, ну...
А "история" о Александре Музычко
- Это откуда?"Всегда полон дом тех, кто торгует Родиной"
- Вопрос только в цене.
про торгуючих і не тонущих:
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30910
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1455 раз.
- Подякували: 2622 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 05 бер, 2023 19:45
buratinyo написав:
которые оставляют здесь ипсошники, косящие под патриотов?
Це ви про себе?
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1357
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 432 раз.
- Подякували: 529 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|113561
|
|
|6076
|483063
|
|
|1
|4931
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|