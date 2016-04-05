Додано: Нед 05 бер, 2023 19:00

detroytred написав: prodigy написав: но мировое общество не должно это беспокоить-просто уничтожить как бешенную собаку

но мировое общество не должно это беспокоить-просто уничтожить как бешенную собаку

Хвилює, тому що виявляється не просто. А складно й дорого.



Приклади з жінкою, чікатілом не підходять.

Більше підходить -- поруч з селищем ліс з дикими звірами.

Яких винищити не просто.

А приходиться відбиватися від агресії.

Й задумуватися над причиною чергової агресії, заходам по запобіганню .

.....



Тому не так-то й просто. Хвилює, тому що виявляється не просто. А складно й дорого.Приклади з жінкою, чікатілом не підходять.Більше підходить -- поруч з селищем ліс з дикими звірами.Яких винищити не просто.А приходиться відбиватися від агресії......Тому не так-то й просто.

Благодарю, detroytred за то, что очень точно изложили действия и приоритеты для Украины в этой войне, а также в предотвращении новых войн.Странно, но мои ответы на нападки некоторых участников здесь удаляют. А что ж такое?Админам больше нравятся сообщения с матюками, которые оставляют здесь ипсошники, косящие под патриотов?В начале войны одно наше государственное предприятие долгое время находилось под обстрелами российского военного агрессора. Серьезные разрушения, смерти среди дежурных и охраны - всего хватало в тот период. И что интересное был обнаружен и обезврежен охраной пожилой сотрудник, который корректировал по телефону огонь оккупантов по своему предприятию. При этом он был на территории предприятия во время обстрелов. Вызывал огонь на себя получается. Он при допросе тоже слезы лил по ссср, а скорее всего, по мнению психолога, по своей ушедшей молодости.