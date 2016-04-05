ЛАД написав:. Насколько понял, в конце "совка" Вам было лет 15. Как-то рассуждения о "свободе личности" и "праве сильного" в то время смотрятся не очень серьёзно.
по такой логике, вся история человечества, которую не застали современные историки, выглядит не очень серьезной. И плевать что есть миллионы задокументированных фактов, главное лично застать какой то период в зрелом возрасте, чтобы Лад не осудил. Тогда будет все серьезно.
Простите, но Вы ссылаетесь не на "миллионы задокументированных фактов", а на личный опыт "в райцентре рязанской области". И когда Вы говорите о "праве сильного", Вы похоже путаете системы, хотя и обе тоталитарные, но всё же разные. В Союзе героем был Павка Корчагин - это совсем не о "праве сильного". Да и так походя говорить о достаточно сложном философском вопросе как свобода личности... И подходы сильно менялись с течением времени, особенно быстро расширялись/-ются последние лет 100.
detroytred написав:.......... Самий великий фундаментальний зашквар коммі - це замість "бытие определяет сознание" (тобто танцюємо від бытия) вони стали будувати отой соціалізм-комунізм від сознания, від сознательного комуняки. Всупереч матеріалізму.
Не очень понятно, откуда Вы это взяли. Даже в последней программе партии говорилось о построении материально-технической базы коммунизма, а совсем не о построении коммунизма.
ленін взяв і закреслив головне у Маркса -- можливість переходу до соціалізма тільки! одночасно! в усіх! найрозвинутіших! країнах.
Цей "геній" накропав, що можна в одній окремій лапотній рашці. Звідки й пішли усі негаразди...
? А такое было? Он, вроде, тоже ожидал мировую революцию и победу в одной России рассматривал как явление временное.
А так би чекали б того соціалізму ще років 200-300. Спокійно розвивали ринок. І прийшли б до колективної власності ... через масового акціонера, як власника заводів-пароходів.
Что должны были сделать большевики после победы? Сказать: "Простите, мы поторопились. Г-н Керенский, возвращайтесь, пожалуйста, мы Вам подарим власть на блюдечке с золотой каёмочкой"?
ЛАД написав:В Союзе героем был Павка Корчагин - это совсем не о "праве сильного".
вот именно, Павка Корчагин - выдуманный персонаж. Типа Микки Мауса. Реальные герои совку были не интересны, поэтому гнили в тюрьмах
Королёв был арестован 27 июня 1938 года, после ареста Ивана Терентьевича Клеймёнова и других работников Реактивного института. Основаниями для ареста явились показания арестованных ранее И. Т. Клеймёнова, Г. Э. Лангемака и В. П. Глушко — все трое называли Королёва соучастником некой контрреволюционной троцкистской организации внутри РНИИ, «ставящей своей целью ослабление оборонной мощи в угоду фашизму».
Сергей Королёв прошёл Бутырку в Москве, пересыльную тюрьму в Новочеркасске.
21 апреля 1939 года этапирован на Колыму, где с 3 августа находился на золотом прииске Мальдяк Западного горнопромышленного управления и был занят на так называемых «общих работах». Там он тяжело заболел цингой, от смерти его спас другой заключённый, Михаил Усачев, бывший директор Московского авиазавода, знавший Королева ещё на свободе. Усачев помог устроить Королева в санчасть
в КБ тюремного типа он продолжал заниматься авиацией
в КБ тюремного типа — ОКБ-16 при Казанском авиазаводе № 16 велись работы над ракетными двигателями новых типов с целью применения их в авиации. Здесь С. П. Королёв со свойственным ему энтузиазмом отдаётся идее практического использования ракетных двигателей для усовершенствования авиации: сокращения длины разбега самолёта при взлёте и повышения скоростных и динамических характеристик самолётов во время воздушного боя.
В начале 1943 года он был назначен главным конструктором группы реактивных установок. Занимался улучшением технических характеристик пикирующего бомбардировщика Пе-2, первый полёт которого с действующей ракетной установкой состоялся в октябре 1943 года.
В июле 1944 года С. П. Королёва досрочно освободили из заключения со снятием судимости, но без реабилитации
можно еще Сахарова вспомнить, но для вас герой - Павка Корчагин
А що не так з Островським? При чому, як і Корольов, він із Волині. Книга про події в Україні під час громадянської війни. Фтопку як і Мічуріна, Пірогова, всіх совків.
ЛАД написав:Простите, лёгкий бред. "Совок" в детей вкладывал вполне прилично (в соотв. с возможностями). Во всяком случае. значительно больше, чем незалежна.
вистачить тут вже цей совецький брєд - можливостей для дитини в Україні набагато більше, аніж в СРСР.
не знаю куди вкладав - напевне в 18-20 років в армії ось там вкладав, так вкладав
По сравнению с совком сейчас рай для детей. Любой ребенок может пожаловаться на кого угодно, даже на родителей, в ювенальную полицию, а там как начнуть тягать по судам. За буллинг в классе можно снять с должности директора школы. Учителя с детей пыль сдувают.
В одной киевской школе учитель физкультуры назвал девочку скунсом, набежали родители, надавили на директора, в результате учитель уволился. Конечно так нельзя называть детей, я сам бывает называю кого то мавпочка, но скандал был не по размеру инцидента.
В совке это было немыслимо. Я в каком то классе сказал училке физики, что она ставит оценки себе, так по завучам тягали меня. Хотя я никого не оскорбил и был в чем то прав.
может не по теме, но вот такую инфу нашел: в 1954-1994 гг. проводились масштабные педагогические исследования, апробация полученных результатов осуществлялась в течение более 30 лет
Тут недавно писали что орки бегут воевать вприпрыжку от счастья
Генштаб ВСУ: перед командующим оккупационными войсками на Угледарском направлении генерал-полковником Мурадовым поставили задачу взять Угледар любой ценой. Однако служащие под его командованием войска, и даже командиры 155-ой бригады морской пехоты ВМФ РФ отказываются идти на самоубийственные штурмы украинского укрепрайона.
vitaliian написав:Тут недавно писали что орки бегут воевать вприпрыжку от счастья
Генштаб ВСУ: перед командующим оккупационными войсками на Угледарском направлении генерал-полковником Мурадовым поставили задачу взять Угледар любой ценой. Однако служащие под его командованием войска, и даже командиры 155-ой бригады морской пехоты ВМФ РФ отказываются идти на самоубийственные штурмы украинского укрепрайона.
@yigal_levin
Отказались прикомандированные козачьи "добровольцы" Туда направили 200ю бригаду. Зашел состав из белоруси Кроме того, особое внимание направлению отдали в виде https://charter97.org/ru/news/2023/3/5/538749/ соловьёва - здесь с оф. документом. При чём это всё официальная информация доступная в СМИ. - От меня: там сейчас идёт круглосуточная дискотека тяжелого.