Shaman написав:

vitaliian написав: ЛАД написав: Простите, лёгкий бред.

"Совок" в детей вкладывал вполне прилично (в соотв. с возможностями). Во всяком случае. значительно больше, чем незалежна. Простите, лёгкий бред."Совок" в детей вкладывал вполне прилично (в соотв. с возможностями). Во всяком случае. значительно больше, чем незалежна.

вистачить тут вже цей совецький брєд - можливостей для дитини в Україні набагато більше, аніж в СРСР.



не знаю куди вкладав - напевне в 18-20 років в армії ось там вкладав, так вкладав вистачить тут вже цей совецький брєд - можливостей для дитини в Україні набагато більше, аніж в СРСР.не знаю куди вкладав - напевне в 18-20 років в армії ось там вкладав, так вкладав

По сравнению с совком сейчас рай для детей. Любой ребенок может пожаловаться на кого угодно, даже на родителей, в ювенальную полицию, а там как начнуть тягать по судам. За буллинг в классе можно снять с должности директора школы. Учителя с детей пыль сдувают.В одной киевской школе учитель физкультуры назвал девочку скунсом, набежали родители, надавили на директора, в результате учитель уволился. Конечно так нельзя называть детей, я сам бывает называю кого то мавпочка, но скандал был не по размеру инцидента.В совке это было немыслимо. Я в каком то классе сказал училке физики, что она ставит оценки себе, так по завучам тягали меня. Хотя я никого не оскорбил и был в чем то прав.