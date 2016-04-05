28 лютого на росії завершилось онлайн-голосування «Національного онлайн-референдуму про самовизначення національних республік». Незважаючи на спроби «Роскомнагляду» заблокувати сайт онлайн-референдумів, голосування за відокремлення від рф пройшли з 16 лютого відразу в п’яти російських регіонах – у Кенігсберзі (Калінінград та область), Інгрії (Санкт-Петербург та Ленінградська область), Кубані (Краснодарський край), Сибіру та на Уралі. Участь у голосуванні взяли 5,634 млн осіб, що є репрезентативною вибіркою. ☝️ Організатором онлайн-референдуму стали активісти регіональних і національних рухів, які перебувають за межами росії. Серед ініціаторів — Євген Бурсаніліс («Малиновий Клин Індепендент Кубань»), Станіслав Павловський-Суслов та Андрюс Алманіс (Комітет Незалежної Конфедерації Сибіру). Про проведення онлайн-голосування було заявлено членами ініціативних груп ще 30 січня під час проведення V «Форуму Постросії» в приміщенні Європейського парламенту в Брюсселі. Ініціатори референдуму зазначили, що жителі регіонів рф мають право отримувати вигоди від свого місця розташування, торгувати з країнами Європейського Союзу та зміцнювати свій добробут. Результати онлайн-референдумів стали шоком для кремля. Кенігсберг: 72,1% за незалежність від москви, 27,9% — проти. Інгрія: 66,2% за незалежність, 33,8% — проти. Кубань: 55,7% за незалежність, 44,3% — проти. Сибір: 63,9% за незалежність, 36,1% — проти. Урал: 68,2% за незалежність, 31,8% — проти.