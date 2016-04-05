28 лютого на росії завершилось онлайн-голосування «Національного онлайн-референдуму про самовизначення національних республік». Незважаючи на спроби «Роскомнагляду» заблокувати сайт онлайн-референдумів, голосування за відокремлення від рф пройшли з 16 лютого відразу в п’яти російських регіонах – у Кенігсберзі (Калінінград та область), Інгрії (Санкт-Петербург та Ленінградська область), Кубані (Краснодарський край), Сибіру та на Уралі. Участь у голосуванні взяли 5,634 млн осіб, що є репрезентативною вибіркою. ☝️ Організатором онлайн-референдуму стали активісти регіональних і національних рухів, які перебувають за межами росії. Серед ініціаторів — Євген Бурсаніліс («Малиновий Клин Індепендент Кубань»), Станіслав Павловський-Суслов та Андрюс Алманіс (Комітет Незалежної Конфедерації Сибіру). Про проведення онлайн-голосування було заявлено членами ініціативних груп ще 30 січня під час проведення V «Форуму Постросії» в приміщенні Європейського парламенту в Брюсселі. Ініціатори референдуму зазначили, що жителі регіонів рф мають право отримувати вигоди від свого місця розташування, торгувати з країнами Європейського Союзу та зміцнювати свій добробут. Результати онлайн-референдумів стали шоком для кремля. Кенігсберг: 72,1% за незалежність від москви, 27,9% — проти. Інгрія: 66,2% за незалежність, 33,8% — проти. Кубань: 55,7% за незалежність, 44,3% — проти. Сибір: 63,9% за незалежність, 36,1% — проти. Урал: 68,2% за незалежність, 31,8% — проти.
ЛАД написав:что "нынешнее поколение будет жить при коммунизме" обещали ещё в 30-е годы.
это не мама, а Никита Хрущев провозгласил на ХХII съезде кпсс в октябре 1961г, фраза вошла в Третью Программу партии
Вообще-то впервые об этом сказал ленин в 1920-м на 3-м съезде комсомола:
А то поколение, которому сейчас 15 лет, оно и увидит коммунистическое общество, и само будет строить это общество. ... И вот, поколение, которому теперь 15 лет и которое через 10—20 лет будет жить в коммунистическом обществе,
ЛАД написав:что "нынешнее поколение будет жить при коммунизме" обещали ещё в 30-е годы.
это не мама, а Никита Хрущев провозгласил на ХХII съезде кпсс в октябре 1961г, фраза вошла в Третью Программу партии
Вообще-то впервые об этом сказал ленин в 1920-м на 3-м съезде комсомола:
А то поколение, которому сейчас 15 лет, оно и увидит коммунистическое общество, и само будет строить это общество. ... И вот, поколение, которому теперь 15 лет и которое через 10—20 лет будет жить в коммунистическом обществе,
ЛАД написав:Вопрос к пережившим оккупацию (yanyura, может, ещё кто есть?). Как Вы оцениваете его поведение - это коллаборация? Надо наказывать? И насколько сурово? То, что здесь написано, это, на мой взгляд не работа на оккупантов, а забота о наших людях?
Я не пережил оккупацию, я и теперь в оккупации, 375-й день.
Думаю, что в короткой заметке не сказано о других его деяниях, полностью что он делал всплывет на суде. Но даже по тому, что написано, он явно коллаборант. Ведь он до оккупации был
старший інспектор відділу організаційного забезпечення управління "Корпусу оперативно-раптової дії" Головного управління Нацполіції в Харківській області
А ведь он давал присягу
Стаття 64. Присяга працівника поліції
1. Особа, яка вступає на службу в поліції, складає Присягу на вірність Українському народові такого змісту:
"Я, (прізвище, ім’я та по батькові), усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити Українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов’язки".
добровільно обійняв посаду "главы администрации села Веселое"
За нарушение присяги, за переход на сторону оккупанта (а ведь он не рядовой полицейский), он должен понести наказание. Какое - решит суд.
Кримінальний кодекс України: Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.
3. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними та про отримане завдання.
То, что здесь написано, это, на мой взгляд не работа на оккупантов, а забота о наших людях?
Справки жителям он выдавал от чьего имени, от Украины или рашки? И какая печать на них стояла? Если он
примушував мешканців ...розвантажувати й роздавати гуманітарну допомогу від окупантів
значит добровольно никто не соглашался? Заставлял он под какой-то угрозой, скорее всего отправить "на подвал". В моем поселке люди уже побывали "на подвале", причем некоторые абсолютно ни за что, чисто по доносу других, что он мол сторонник Украины. Возвращались в лучшем случае с сильнейшими гематомами на всем теле, а то и со сломанными ребрами, руками, ногами, были и возвраты трупами, мол сердечный приступ, врачи ничего не смогли сделать. Подробности ессно писать не буду, все будет раскрыто после освобождения.
P.S. Сейчас идет очень сильное давление со всех сторон (включая местную РПЦ МП) на жителей, чтобы они получали паспорта рашки, связано с тем, что осенью должны пройти "выборы губернаторов" областей. При этом, по указу верховного *уйла жители оккупированных Запорожской и Херсонской областей обязаны отказаться от гражданства Украины. В случае отказа от паспортов угрожают выселением из их квартир и домов, а их жилье (с имуществом) будет объявлено собственностью рашки.