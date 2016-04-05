Додано: Пон 06 бер, 2023 01:22

ЛАД написав: Вопрос к пережившим оккупацию (yanyura, может, ещё кто есть?).

Как Вы оцениваете его поведение - это коллаборация? Надо наказывать? И насколько сурово?

То, что здесь написано, это, на мой взгляд не работа на оккупантов, а забота о наших людях? Вопрос к пережившим оккупацию (, может, ещё кто есть?).Как Вы оцениваете его поведение - это коллаборация? Надо наказывать? И насколько сурово?То, что здесь написано, это, на мой взгляд не работа на оккупантов, а забота о наших людях?

старший інспектор відділу організаційного забезпечення управління "Корпусу оперативно-раптової дії" Головного управління Нацполіції в Харківській області

Стаття 64. Присяга працівника поліції



1. Особа, яка вступає на службу в поліції, складає Присягу на вірність Українському народові такого змісту:



"Я, (прізвище, ім’я та по батькові), усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити Українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов’язки".

вірно служити Українському народові

добровільно обійняв посаду "главы администрации села Веселое"

Кримінальний кодекс України:

Стаття 111. Державна зрада



1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -



карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.



2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -



караються позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.



3. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними та про отримане завдання.

То, что здесь написано, это, на мой взгляд не работа на оккупантов, а забота о наших людях?

примушував мешканців ...розвантажувати й роздавати гуманітарну допомогу від окупантів

Я не пережил оккупацию, я и теперь в оккупации, 375-й день.Думаю, что в короткой заметке не сказано о других его деяниях, полностью что он делал всплывет на суде. Но даже по тому, что написано, он явно коллаборант. Ведь он до оккупации былА ведь он давал присягуэтоЗа нарушение присяги, за переход на сторону оккупанта (а ведь он не рядовой полицейский), он должен понести наказание. Какое - решит суд.Справки жителям он выдавал от чьего имени, от Украины или рашки? И какая печать на них стояла?Если онзначит добровольно никто не соглашался? Заставлял он под какой-то угрозой, скорее всего отправить "на подвал". В моем поселке люди уже побывали "на подвале", причем некоторые абсолютно ни за что, чисто по доносу других, что он мол сторонник Украины. Возвращались в лучшем случае с сильнейшими гематомами на всем теле, а то и со сломанными ребрами, руками, ногами, были и возвраты трупами, мол сердечный приступ, врачи ничего не смогли сделать. Подробности ессно писать не буду, все будет раскрыто после освобождения.Сейчас идет очень сильное давление со всех сторон (включая местную РПЦ МП) на жителей, чтобы они получали паспорта рашки, связано с тем, что осенью должны пройти "выборы губернаторов" областей. При этом, по указу верховного *уйла жители оккупированных Запорожской и Херсонской областей обязаны отказаться от гражданства Украины. В случае отказа от паспортов угрожают выселением из их квартир и домов, а их жилье (с имуществом) будет объявлено собственностью рашки.