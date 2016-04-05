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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3693369436953696
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 03:01

  Starikan написав:Тут упоминали Королева и Сахарова в контексте "героев".
Для меня все эта курчатовская компания - не герои, а люди давшие советским милитаристам ядерное оружие, которое до сих пор держит в страхе весь мир.

Да, некоторые из них стали диссидентами, но даже "великий" Сахаров не раскаялся в содеянном им. Только Зельдович хотел покончить с собой, когда до него долетел слух, что СССР может применить ядерное оружие против Израиля
мы ж говорили герои с точки зрения совка. С точки зрения Украины любые советские герои - враги. Благодаря им РФ имеет научно-технический потенциал и политические мотивы для агрессии против соседей.
vitaliian
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