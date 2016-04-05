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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3692369336943695
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 00:43

  ЛАД написав:Kudrjavuy
В жизни, конечно, всё возможно, но на сегодняшний день эта карта и данные голосования выглядят чистыми спекуляциями и бредом воспалённого воображения.

На 100% согласен, но направление задано.
Осталось довести уровень жизни до потребности воплощения этого.
- Для чего там своих "крыс" более, чем достаточно. Способных украсть и вывести.

Именно по этой причине фактически там системный кризис - словно у нас.(Это, когда не возможно спрятаться от разрушений и уничтожений самой разумной деятельности людей)

Максимум будут пасти баранов, ловить рыбу, собирать шишки. Благо масштабы природы позволяют.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 01:15

  yanyura написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:что "нынешнее поколение будет жить при коммунизме" обещали ещё в 30-е годы.


это не мама, а Никита Хрущев провозгласил на ХХII съезде кпсс в октябре 1961г, фраза вошла в Третью Программу партии

Вообще-то впервые об этом сказал ленин в 1920-м на 3-м съезде комсомола:
А то поколение, которому сейчас 15 лет, оно и увидит
коммунистическое общество, и само будет строить это общество.
...
И вот, поколение, которому теперь 15 лет и которое через
10—20 лет будет жить в коммунистическом обществе,

https://u.to/F0wzHg

А Хрущев просто сплагиатил.

Спасибо, что напомнили. Об этом забыл.
Но для 1920 это было нормально - революционный романтизм, победа в гражданской войне, ещё живы надежды на мировую революцию. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 01:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вопрос к пережившим оккупацию (yanyura, может, ещё кто есть?).
Как Вы оцениваете его поведение - это коллаборация? Надо наказывать? И насколько сурово?
То, что здесь написано, это, на мой взгляд не работа на оккупантов, а забота о наших людях?

Я не пережил оккупацию, я и теперь в оккупации, 375-й день.

Думаю, что в короткой заметке не сказано о других его деяниях, полностью что он делал всплывет на суде. Но даже по тому, что написано, он явно коллаборант. Ведь он до оккупации был
старший інспектор відділу організаційного забезпечення управління "Корпусу оперативно-раптової дії" Головного управління Нацполіції в Харківській області

А ведь он давал присягу
Стаття 64. Присяга працівника поліції

1. Особа, яка вступає на службу в поліції, складає Присягу на вірність Українському народові такого змісту:

"Я, (прізвище, ім’я та по батькові), усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити Українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов’язки".

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text

вірно служити Українському народові

это
добровільно обійняв посаду "главы администрации села Веселое"

:?:

За нарушение присяги, за переход на сторону оккупанта (а ведь он не рядовой полицейский), он должен понести наказание. Какое - решит суд.

Кримінальний кодекс України:
Стаття 111. Державна зрада

1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -

карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -

караються позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

3. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними та про отримане завдання.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

То, что здесь написано, это, на мой взгляд не работа на оккупантов, а забота о наших людях?

Справки жителям он выдавал от чьего имени, от Украины или рашки? И какая печать на них стояла?
Если он
примушував мешканців ...розвантажувати й роздавати гуманітарну допомогу від окупантів

значит добровольно никто не соглашался? Заставлял он под какой-то угрозой, скорее всего отправить "на подвал". В моем поселке люди уже побывали "на подвале", причем некоторые абсолютно ни за что, чисто по доносу других, что он мол сторонник Украины. Возвращались в лучшем случае с сильнейшими гематомами на всем теле, а то и со сломанными ребрами, руками, ногами, были и возвраты трупами, мол сердечный приступ, врачи ничего не смогли сделать. Подробности ессно писать не буду, все будет раскрыто после освобождения.


P.S. Сейчас идет очень сильное давление со всех сторон (включая местную РПЦ МП) на жителей, чтобы они получали паспорта рашки, связано с тем, что осенью должны пройти "выборы губернаторов" областей. При этом, по указу верховного *уйла жители оккупированных Запорожской и Херсонской областей обязаны отказаться от гражданства Украины. В случае отказа от паспортов угрожают выселением из их квартир и домов, а их жилье (с имуществом) будет объявлено собственностью рашки.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 01:56

yanyura
Спасибо.
Очень надеюсь, что до осени вас освободят и все эти вопросы с "выборами губернаторов" и отказом от гражданства исчезнут.
А вот "другие", доносящие, "что он мол сторонник Украины", по-моему, точно коллаборанты. Возможно бОльшие, чем тот полицейский (если судить только по заметке).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 02:03

  ЛАД написав:
  yanyura написав:Вообще-то впервые об этом сказал ленин в 1920-м на 3-м съезде комсомола:
А то поколение, которому сейчас 15 лет, оно и увидит
коммунистическое общество, и само будет строить это общество.
...
И вот, поколение, которому теперь 15 лет и которое через
10—20 лет будет жить в коммунистическом обществе,

https://u.to/F0wzHg
А Хрущев просто сплагиатил.

Спасибо, что напомнили. Об этом забыл.
Но для 1920 это было нормально - революционный романтизм, победа в гражданской войне, ещё живы надежды на мировую революцию. :)

К тому же социалистическую революцию в той или иной форме поддержали многие авторитетные люди.

Бернард Шоу (имхо, самый рьяный), Чарльз Чаплин, Лион Фейхтвангер, даже Альберт Эйнштейн... тысячи их (с). Иногда с оговорками типа "методы у них не очень, но капитализм еще более ужасен".

Тут упоминали Королева и Сахарова в контексте "героев".
Для меня все эта курчатовская компания - не герои, а люди давшие советским милитаристам ядерное оружие, которое до сих пор держит в страхе весь мир.

Да, некоторые из них стали диссидентами, но даже "великий" Сахаров не раскаялся в содеянном им. Только Зельдович хотел покончить с собой, когда до него долетел слух, что СССР может применить ядерное оружие против Израиля.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 02:46

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Сегодня "в райцентре рязанской области" (и не только рязанской), думаете, лучше?
если там есть деньги, то лучше, деньги всем нужны и ради них настроят детям скейтпарков, бассейнов, цирков, пригласят клоунов , цыган с Медведями и всё остальное, за что родители готовы заплатить. Может вы не знаете но дети - 3я статья расходов любой семьи (после квартплаты и питания). Садики по 10 тыс в месяц видели?

Вам уже написали - 10 тыс. это дёшево. :)
Перечитайте мой пост - многие могут позволить себе садик даже за 10 тыс.?
"за что родители готовы заплатить" - они, может, и готовы, но нечем (подавляющему большинству).


а есть те кто не дорого в городской садик ходит.
оксфорды знаете тоже не все посещают.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 03:01

  Starikan написав:Тут упоминали Королева и Сахарова в контексте "героев".
Для меня все эта курчатовская компания - не герои, а люди давшие советским милитаристам ядерное оружие, которое до сих пор держит в страхе весь мир.

Да, некоторые из них стали диссидентами, но даже "великий" Сахаров не раскаялся в содеянном им. Только Зельдович хотел покончить с собой, когда до него долетел слух, что СССР может применить ядерное оружие против Израиля
мы ж говорили герои с точки зрения совка. С точки зрения Украины любые советские герои - враги. Благодаря им РФ имеет научно-технический потенциал и политические мотивы для агрессии против соседей.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 09:41

  vitaliian написав:
  Starikan написав:Тут упоминали Королева и Сахарова в контексте "героев".
Для меня все эта курчатовская компания - не герои, а люди давшие советским милитаристам ядерное оружие, которое до сих пор держит в страхе весь мир.

Да, некоторые из них стали диссидентами, но даже "великий" Сахаров не раскаялся в содеянном им. Только Зельдович хотел покончить с собой, когда до него долетел слух, что СССР может применить ядерное оружие против Израиля
мы ж говорили герои с точки зрения совка. С точки зрения Украины любые советские герои - враги. Благодаря им РФ имеет научно-технический потенциал и политические мотивы для агрессии против соседей.


стосовно героїв -тут треба визначитись обмірковано, на це потрібен час
до того ж це взагалі не на часі, маємо багато інших важливих справ
нехай наші онуки вирішать це складне питання : Гоголь, Хмельницький, Корольов, ак.Глушко, ак.Вильямс, Таиров, Мичурін, Макаренко, маршал Малиновский та сотні(тисячі) інших.
перелік тільки деяких, імя яких мають одеські вулиці чи райони
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о "хороших руських", тобто о касапах
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Одесский военкомат

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