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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3693369436953696
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 11:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Величезна стаття про владу США, як вони реагували на розвідданні, переконували партнерів, готувались до нападу.
Процитую два момента, які мені особливо сподобались:
Генерал Марк Міллі: Я кілька разів телефонував своєму колезі в Росії. Він просто сказав, що вони виконують навчання, і я йому суперечив. Я розмовляв з ним, можливо, за два тижні до фактичного вторгнення, я сказав: "Це жахлива стратегічна помилка. Це ставить Європу під загрозу. Очевидно, що це матиме трагічні наслідки для України. Це буде надзвичайно кривава справа для Росії. Це величезна стратегічна помилка, яку ви робите". Здається, я сказав: "Ти потрапиш туди через 14 днів, ти не вийдеш 14 років, і весь цей час мішки з трупами будуть повертатися до Москви. Ці люди збираються битися з тобою". Демографія сучасної України така, що кожен, кому 60 років і менше, здебільшого не знає нічого, крім свободи, а таку країну нелегко завоювати.


Сенатор Ліндсі Грем: Це те, про що всі говорили [у Мюнхені]. У нас були двосторонні зустрічі з різними людьми, і ми зустрілися з мером Києва — боксером. Вони вважали, що до них вторгнуться. Вони просили більше санкцій, зброї, "допоможіть нам відбити, ми не просимо солдатів". Це було дуже, дуже палке благання. Я сказав: "Слухай, я не знаю, чи ми вчасно діятимемо так, як ти просиш, щоб змінити ситуацію. Але якщо це таки станеться, якщо ви зможете кинути виклик що ви хочете вистояти, тоді буде набагато легше згуртувати Конгрес на свій бік".

Я сказав меру, я сказав: "Якщо ти зможеш витримати, і через два тижні після вторгнення ти все ще стоїш, все ще борешся — це як Роккі, ти боєць, чи не так?" Просто покажи нам, що ти Роккі".

https://m.censor.net/ua/resonance/34027 ... v_ukrayinu
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 11:56

  lapay написав:Я сказав меру, я сказав: "Якщо ти зможеш витримати, і через два тижні після вторгнення ти все ще стоїш, все ще борешся — це як Роккі, ти боєць, чи не так?" Просто покажи нам, що ти Роккі".

:lol:
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2
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 12:09

Позицію Залужного поділяє більшість бахмутських бійців. Український військовий аналітик, який побажав залишитися неназваним, сказав Bild, що переважна більшість солдатів у Бахмуті не розуміють, чому місто утримують.

«Питання, які задають собі хлопці з Бахмута: яка стратегія? Навіщо нам окопуватися, коли нас оточує ворог?» – наголосив аналітик.https://glavcom.ua/country/politics/bak ... 12549.html
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 12:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:да ладно, всі вдягали масочки і кололися,
а зараз сидять невиїзні і нічого, навіть подобається більшості - давайте більше обмежень.

А ти що, такий свободолюбивий, особисто виганяв окупантів з цоколя , чи, як самий хитродупий, чекав щоб інші побороли інвазію кацапів і коронавіруса?
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  #<1 ... 3693369436953696
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