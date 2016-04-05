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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 06 бер, 2023 13:02
Hotab написав:lapay
,
самий хитродупий,
Хитрість флуманів закінчується там, де починається твердий член.
Як тільки флумана перестали пускати в ШРТ без дози, він швидко ширнувся. Достатньо зробити, щоб право власності на кавалірку оформлялось після відмітки в приписному, флумани перші побіжить наввипередки в ТЦК, і навіть не згадають, чи до кінця у ТЦК законний статус, чи це «хозращьотна організація» .
Доречі в умовних Польщах такі флумани дотримуються всіх законів, не слухаючи хайпових блогерів про відповідність чи невідповідність прийнятих законів Конституції Польщі. І чи мав право Дуда самостійно видавати Указ. Бо невідворотне покарання дуже болісне для флуманів там.
В Польщі, в першу чергу, виконуються права.
Без виконання прав неможливе дотримання обов'язків, бо це взаємо пов'язані речі.
Навіть до іноземців.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 13:05
Могли б ви привести конкретні приклади порушення ваших прав в Україні, які дотримуються в Польщі? Після чого продовжте про особисту сплату податків від вашого арендного бізнесу в Україні, та що саме заважає вам дотримуватись законодавства у цій сфері.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 13:58
Zebra написав:
lapay написав:
Я сказав меру, я сказав: "Якщо ти зможеш витримати, і через два тижні після вторгнення ти все ще стоїш, все ще борешся — це як Роккі, ти боєць, чи не так?" Просто покажи нам, що ти Роккі
".
у американців не так багато прикладів мужності героїв відомих у світі,
не бачу нічого смішного в тому, що перше ліпше що спало на думку сенатора був саме Роккі, хоч Рембо підходить краще ,але для боксера може Роккі більш вдалий приклад.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 14:00
Рівність всіх перед законом.
Права споживача - регулярно.
Право на захист
Право на отримання якісних фінансових послуг
Про ментовской беспредел молчу. Начиная от остановок без причины заканчивая закрытиями дел. Полиция и прокуратура Польши и Украины это небо и земля
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