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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3694369536963697
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 13:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:lapay ,

самий хитродупий,


Хитрість флуманів закінчується там, де починається твердий член.
Як тільки флумана перестали пускати в ШРТ без дози, він швидко ширнувся. Достатньо зробити, щоб право власності на кавалірку оформлялось після відмітки в приписному, флумани перші побіжить наввипередки в ТЦК, і навіть не згадають, чи до кінця у ТЦК законний статус, чи це «хозращьотна організація» .
Доречі в умовних Польщах такі флумани дотримуються всіх законів, не слухаючи хайпових блогерів про відповідність чи невідповідність прийнятих законів Конституції Польщі. І чи мав право Дуда самостійно видавати Указ. Бо невідворотне покарання дуже болісне для флуманів там.
В Польщі, в першу чергу, виконуються права.
Без виконання прав неможливе дотримання обов'язків, бо це взаємо пов'язані речі.
Навіть до іноземців.
beee
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Могли б ви привести конкретні приклади порушення ваших прав в Україні, які дотримуються в Польщі? Після чого продовжте про особисту сплату податків від вашого арендного бізнесу в Україні, та що саме заважає вам дотримуватись законодавства у цій сфері.


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Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 13:58

  Zebra написав:
  lapay написав:Я сказав меру, я сказав: "Якщо ти зможеш витримати, і через два тижні після вторгнення ти все ще стоїш, все ще борешся — це як Роккі, ти боєць, чи не так?" Просто покажи нам, що ти Роккі".

:lol:

у американців не так багато прикладів мужності героїв відомих у світі,
не бачу нічого смішного в тому, що перше ліпше що спало на думку сенатора був саме Роккі, хоч Рембо підходить краще ,але для боксера може Роккі більш вдалий приклад.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рівність всіх перед законом.
Права споживача - регулярно.
Право на захист
Право на отримання якісних фінансових послуг
Про ментовской беспредел молчу. Начиная от остановок без причины заканчивая закрытиями дел. Полиция и прокуратура Польши и Украины это небо и земля. Это пропасть
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