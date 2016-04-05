lapay написав:Я сказав меру, я сказав: "Якщо ти зможеш витримати, і через два тижні після вторгнення ти все ще стоїш, все ще борешся — це як Роккі, ти боєць, чи не так?" Просто покажи нам, що ти Роккі".
Позицію Залужного поділяє більшість бахмутських бійців. Український військовий аналітик, який побажав залишитися неназваним, сказав Bild, що переважна більшість солдатів у Бахмуті не розуміють, чому місто утримують.
lapay написав:Величезна стаття про владу США, як вони реагували на розвідданні, переконували партнерів, готувались до нападу. Процитую два момента, які мені особливо сподобались:
Генерал Марк Міллі: Я кілька разів телефонував своєму колезі в Росії. Він просто сказав, що вони виконують навчання, і я йому суперечив. Я розмовляв з ним, можливо, за два тижні до фактичного вторгнення, я сказав: "Це жахлива стратегічна помилка. Це ставить Європу під загрозу. Очевидно, що це матиме трагічні наслідки для України. Це буде надзвичайно кривава справа для Росії. Це величезна стратегічна помилка, яку ви робите". Здається, я сказав: "Ти потрапиш туди через 14 днів, ти не вийдеш 14 років, і весь цей час мішки з трупами будуть повертатися до Москви. Ці люди збираються битися з тобою". Демографія сучасної України така, що кожен, кому 60 років і менше, здебільшого не знає нічого, крім свободи, а таку країну нелегко завоювати.
Сенатор Ліндсі Грем: Це те, про що всі говорили [у Мюнхені]. У нас були двосторонні зустрічі з різними людьми, і ми зустрілися з мером Києва — боксером. Вони вважали, що до них вторгнуться. Вони просили більше санкцій, зброї, "допоможіть нам відбити, ми не просимо солдатів". Це було дуже, дуже палке благання. Я сказав: "Слухай, я не знаю, чи ми вчасно діятимемо так, як ти просиш, щоб змінити ситуацію. Але якщо це таки станеться, якщо ви зможете кинути виклик що ви хочете вистояти, тоді буде набагато легше згуртувати Конгрес на свій бік".
Я сказав меру, я сказав: "Якщо ти зможеш витримати, і через два тижні після вторгнення ти все ще стоїш, все ще борешся — це як Роккі, ти боєць, чи не так?" Просто покажи нам, що ти Роккі".
lapay написав:Величезна стаття про владу США, як вони реагували на розвідданні, переконували партнерів, готувались до нападу. Процитую два момента, які мені особливо сподобались:
Генерал Марк Міллі: Я кілька разів телефонував своєму колезі в Росії. Він просто сказав, що вони виконують навчання, і я йому суперечив. Я розмовляв з ним, можливо, за два тижні до фактичного вторгнення, я сказав: "Це жахлива стратегічна помилка. Це ставить Європу під загрозу. Очевидно, що це матиме трагічні наслідки для України. Це буде надзвичайно кривава справа для Росії. Це величезна стратегічна помилка, яку ви робите". Здається, я сказав: "Ти потрапиш туди через 14 днів, ти не вийдеш 14 років, і весь цей час мішки з трупами будуть повертатися до Москви. Ці люди збираються битися з тобою". Демографія сучасної України така, що кожен, кому 60 років і менше, здебільшого не знає нічого, крім свободи, а таку країну нелегко завоювати.
Сенатор Ліндсі Грем: Це те, про що всі говорили [у Мюнхені]. У нас були двосторонні зустрічі з різними людьми, і ми зустрілися з мером Києва — боксером. Вони вважали, що до них вторгнуться. Вони просили більше санкцій, зброї, "допоможіть нам відбити, ми не просимо солдатів". Це було дуже, дуже палке благання. Я сказав: "Слухай, я не знаю, чи ми вчасно діятимемо так, як ти просиш, щоб змінити ситуацію. Але якщо це таки станеться, якщо ви зможете кинути виклик що ви хочете вистояти, тоді буде набагато легше згуртувати Конгрес на свій бік".
Я сказав меру, я сказав: "Якщо ти зможеш витримати, і через два тижні після вторгнення ти все ще стоїш, все ще борешся — це як Роккі, ти боєць, чи не так?" Просто покажи нам, що ти Роккі".
Однозначно они просто ментально в ином мире. У них "своя" Великая коррупция. Разницу в понимании происходящего, в особенности под влиянием "агентов влияния из московии" - мы и имеем. Вернее прямой текст из уст наших Представителей - физически до них не доходит, в то время, что имеет искаженный результат для Украины.
Сам ФАКТ - масштабов Войны. И её происхождение по определению. Ведь уже идёт девятый год, второй год полномасштабной войны, а ограничения по всем позициям вооружений до сих пор присутствуют.
vitaliian написав:Позицію Залужного поділяє більшість бахмутських бійців. Український військовий аналітик, який побажав залишитися неназваним, сказав Bild, що переважна більшість солдатів у Бахмуті не розуміють, чому місто утримують.
lapay написав:Я сказав меру, я сказав: "Якщо ти зможеш витримати, і через два тижні після вторгнення ти все ще стоїш, все ще борешся — це як Роккі, ти боєць, чи не так?" Просто покажи нам, що ти Роккі".
у американців не так багато прикладів мужності героїв відомих у світі, не бачу нічого смішного в тому, що перше ліпше що спало на думку сенатора був саме Роккі, хоч Рембо підходить краще ,але для боксера може Роккі більш вдалий приклад.
ЛАД написав:--------- yanyura Вообще-то впервые об этом сказал ленин в 1920-м на 3-м съезде комсомола:
А то поколение, которому сейчас 15 лет, оно и увидит коммунистическое общество, и само будет строить это общество. ... И вот, поколение, которому теперь 15 лет и которое через 10—20 лет будет жить в коммунистическом обществе,
https://u.to/F0wzHg А Хрущев просто сплагиатил. --------------- Спасибо, что напомнили. Об этом забыл. Но для 1920 это было нормально - революционный романтизм, победа в гражданской войне, ещё живы надежды на мировую революцию.
К тому же социалистическую революцию в той или иной форме поддержали многие авторитетные люди.
Бернард Шоу (имхо, самый рьяный), Чарльз Чаплин, Лион Фейхтвангер, даже Альберт Эйнштейн... тысячи их (с). Иногда с оговорками типа "методы у них не очень, но капитализм еще более ужасен".
Не буду начинать разговор на тему более или менее, но то что капитализм не "светлое будущее человечества" всё же факт.
Тут упоминали Королева и Сахарова в контексте "героев". Для меня все эта курчатовская компания - не герои, а люди давшие советским милитаристам ядерное оружие, которое до сих пор держит в страхе весь мир.
Да, некоторые из них стали диссидентами, но даже "великий" Сахаров не раскаялся в содеянном им. Только Зельдович хотел покончить с собой, когда до него долетел слух, что СССР может применить ядерное оружие против Израиля.
Вы не забыли, что планы ядерных бомбардировок Союза были у США? И единственный случай его применения (точнее, 2 случая) тоже были со стороны США.
flyman написав:Питання було від Успіха, куди дівати конвертовані долярчики. Відповідь: хай маринуються на поточному (щоб два рази не ходити і дома не тримати) поки курс не покращиться в сторону карусельщиків.
Хмммммм... - тобто, для тебе краще тримати долярчики на поточному рахунку, ніж їх закаруселити, наприклад, при курсі 38,00(заробити 600грн) і знову мати долярчики, але з доступом через 3міс? Ну і також краще, ніж "покласти на гривнедепо під 15% на 3міс"?
може, у вчительок є достатньо часу ходити пішком за 600 грн. по банкам, в пенсіонерів, думаю, теж.
Ну, вчительки - обирають банки за 100-300м від дому(за порадою чоловіків) Але, напевно, що скоро потрібно буде обрати ще один(четвертий) банк, який знаходиться за три тролейбусні зупинки
Хоча, може і не знадобиться... якщо вчительок чоловіків премія прийде цього місяця втричі меншою... - так як, наче, весь правий берег Дніпра в Херсонській області не прописали під зону БД! А й справді - для чого її прописувати, якщо там "жодних приходів" не прилітає... "жодних БД не проводиться"... а те, що на днях в сусідній батареї пару 300-х і одного 200-го повезли додому... - це, мабуть, казочки...