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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3694369536963697>
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:15

...і це теж...

  Hotab написав:Успіх ,
наче, весь правий берег Дніпра в Херсонській області не прописали під зону БД!



Це означає, що «гола» підвищена з/п (добре, правильно називати ГЗ) , чи таки з премією, але меншою, не 100к?

З зарплатою - то все зрозуміло.
Було 14К - стане 20К
А от з премією так накаламбурили, що тепер лише коли прийде вона, то стане все зрозуміло!(або й не стане) :mrgreen:
Так як раніше в зоні БД всі отримували 113К(зарплата+премія)
То тепер не зовсім зрозуміло, як буде в зоні БД і як ту зону розділяють?
Чи буде 20К(з/п) + 29К(премія) = 49К?
Чи буде 20К(з/п) + 50К(премія) = 70К?
Чи буде 20К(з/п) + 120К(премія) = 140К?
(третій рядок не для мене, але просто цікаво, скільки отримають хлопці з бойового розрахунку/бойової машини?)
https://dailylviv.com/news/ekonomika/ta ... tsi-108602

Тож - судячи з підсумкових чисел - Успіху підняли, чи обрізали грошове забезпечення?))
(а снаряди, як розривались неподалік - так і далі розриваються) ;)
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:19

  mephala написав:
  ЛАД написав:
  vitaliian написав:.........
если там есть деньги, то лучше, деньги всем нужны и ради них настроят детям скейтпарков, бассейнов, цирков, пригласят клоунов , цыган с Медведями и всё остальное, за что родители готовы заплатить. Может вы не знаете но дети - 3я статья расходов любой семьи (после квартплаты и питания). Садики по 10 тыс в месяц видели?

Вам уже написали - 10 тыс. это дёшево. :)
Перечитайте мой пост - многие могут позволить себе садик даже за 10 тыс.?
"за что родители готовы заплатить" - они, может, и готовы, но нечем (подавляющему большинству).


а есть те кто не дорого в городской садик ходит.
оксфорды знаете тоже не все посещают.

Вообще-то я как раз об этом и писал.
Причём писал, что не "есть те кто не дорого...", а таких подавляющее большинство.
Но не знаю, как у вас, а в Харькове их не хватало и устроиться было относительно проблематично. Их качество обсуждать не буду.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:19

  vitaliian написав:Позицію Залужного поділяє більшість бахмутських бійців. Український військовий аналітик, який побажав залишитися неназваним, сказав Bild, що переважна більшість солдатів у Бахмуті не розуміють, чому місто утримують.

«Питання, які задають собі хлопці з Бахмута: яка стратегія? Навіщо нам окопуватися, коли нас оточує ворог?» – наголосив аналітик.https://glavcom.ua/country/politics/bak ... 12549.html

зачем ты опять вбрасываешь зраду?

"Залужний та Сирський висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті"
https://lb.ua/society/2023/03/06/548003 ... lisya.html

пехотинец не может и не должен знать о стратегической цели и планировании операции
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы не забыли, что планы ядерных бомбардировок Союза были у США?

"грязная бомба", комари-камікадзе, утки/гуси і також крокодили бегемоти і зелений попугай(с), так лякають росіян сьогодні
і так само лякали радянських людей на протязі 40років (1946-1986)
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:24

Модерация присутствует на форуме???

  ЛАД написав:
  mephala написав:
  ЛАД написав:
а есть те кто не дорого в городской садик ходит.
оксфорды знаете тоже не все посещают.

Вообще-то я как раз об этом и писал.
Причём писал, что не "есть те кто не дорого...", а таких подавляющее большинство.
Но не знаю, как у вас, а в Харькове их не хватало и устроиться было относительно проблематично. Их качество обсуждать не буду.

девочки вы уже припарили тут по кругу обсуждать детские садики и секции
стартаните ветку тематическую и там развлекайтесь
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:26

  vitaliian написав:
  Starikan написав:Тут упоминали Королева и Сахарова в контексте "героев".
Для меня все эта курчатовская компания - не герои, а люди давшие советским милитаристам ядерное оружие, которое до сих пор держит в страхе весь мир.

Да, некоторые из них стали диссидентами, но даже "великий" Сахаров не раскаялся в содеянном им. Только Зельдович хотел покончить с собой, когда до него долетел слух, что СССР может применить ядерное оружие против Израиля

мы ж говорили герои с точки зрения совка. С точки зрения Украины любые советские герои - враги. Благодаря им РФ имеет научно-технический потенциал и политические мотивы для агрессии против соседей.

Научно-технический потенциал был не у РФ, а у СССР. И Украина играла не последнюю скрипку. Так что научно-технический потенциал у независимой Украины на старте был весьма неплох, не хуже, чем у РФ, а, может, и лучше.
А уж политические мотивы для агрессии против соседей у РФ точно не из совка.
С вопросом о героях всё же разберитесь, прежде чем говорить.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А уж политические мотивы для агрессии против соседей у РФ точно не из совка.

как раз из совка, путенг прямо об этом и говорил
имеющий уши да услышит
фантомные боли как и у всех любителей совка типа "какую страну прос.али"
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:42

[b ]ЛАД[/b] ваше маниакальное желание жить прошлым поражает. не доходит никак что 95 % украинцев в данных условиях нас...ать на королева жукова курчатова и тем более на ссср
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:54

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Вы не забыли, что планы ядерных бомбардировок Союза были у США?

"грязная бомба", комари-камікадзе, утки/гуси і також крокодили бегемоти і зелений попугай(с), так лякають росіян сьогодні
і так само лякали радянських людей на протязі 40років (1946-1986)

Незрозуміло.
Ви вважаєте, що таких планів не було?
А боялись "на протязі 40років" не только советские люди, но и американцы, и европейцы. И отнюдь не меньше, а, может, и больше. И боялись, в общем-то, правильно. Поэтому высоко оценивают Горбачёва.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:08

ЛАД да нас...ать уже всем на горбачева.неизлечимый ты нащ.
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