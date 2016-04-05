наче, весь правий берег Дніпра в Херсонській області не прописали під зону БД!
Це означає, що «гола» підвищена з/п (добре, правильно називати ГЗ) , чи таки з премією, але меншою, не 100к?
З зарплатою - то все зрозуміло. Було 14К - стане 20К А от з премією так накаламбурили, що тепер лише коли прийде вона, то стане все зрозуміло!(або й не стане) Так як раніше в зоні БД всі отримували 113К(зарплата+премія) То тепер не зовсім зрозуміло, як буде в зоні БД і як ту зону розділяють? Чи буде 20К(з/п) + 29К(премія) = 49К? Чи буде 20К(з/п) + 50К(премія) = 70К? Чи буде 20К(з/п) + 120К(премія) = 140К? (третій рядок не для мене, але просто цікаво, скільки отримають хлопці з бойового розрахунку/бойової машини?) https://dailylviv.com/news/ekonomika/ta ... tsi-108602
Тож - судячи з підсумкових чисел - Успіху підняли, чи обрізали грошове забезпечення?)) (а снаряди, як розривались неподалік - так і далі розриваються)
vitaliian написав:......... если там есть деньги, то лучше, деньги всем нужны и ради них настроят детям скейтпарков, бассейнов, цирков, пригласят клоунов , цыган с Медведями и всё остальное, за что родители готовы заплатить. Может вы не знаете но дети - 3я статья расходов любой семьи (после квартплаты и питания). Садики по 10 тыс в месяц видели?
Вам уже написали - 10 тыс. это дёшево. Перечитайте мой пост - многие могут позволить себе садик даже за 10 тыс.? "за что родители готовы заплатить" - они, может, и готовы, но нечем (подавляющему большинству).
а есть те кто не дорого в городской садик ходит. оксфорды знаете тоже не все посещают.
Вообще-то я как раз об этом и писал. Причём писал, что не "есть те кто не дорого...", а таких подавляющее большинство. Но не знаю, как у вас, а в Харькове их не хватало и устроиться было относительно проблематично. Их качество обсуждать не буду.
vitaliian написав:Позицію Залужного поділяє більшість бахмутських бійців. Український військовий аналітик, який побажав залишитися неназваним, сказав Bild, що переважна більшість солдатів у Бахмуті не розуміють, чому місто утримують.
ЛАД написав: а есть те кто не дорого в городской садик ходит. оксфорды знаете тоже не все посещают.
Вообще-то я как раз об этом и писал. Причём писал, что не "есть те кто не дорого...", а таких подавляющее большинство. Но не знаю, как у вас, а в Харькове их не хватало и устроиться было относительно проблематично. Их качество обсуждать не буду.
девочки вы уже припарили тут по кругу обсуждать детские садики и секции стартаните ветку тематическую и там развлекайтесь
Starikan написав:Тут упоминали Королева и Сахарова в контексте "героев". Для меня все эта курчатовская компания - не герои, а люди давшие советским милитаристам ядерное оружие, которое до сих пор держит в страхе весь мир.
Да, некоторые из них стали диссидентами, но даже "великий" Сахаров не раскаялся в содеянном им. Только Зельдович хотел покончить с собой, когда до него долетел слух, что СССР может применить ядерное оружие против Израиля
мы ж говорили герои с точки зрения совка. С точки зрения Украины любые советские герои - враги. Благодаря им РФ имеет научно-технический потенциал и политические мотивы для агрессии против соседей.
Научно-технический потенциал был не у РФ, а у СССР. И Украина играла не последнюю скрипку. Так что научно-технический потенциал у независимой Украины на старте был весьма неплох, не хуже, чем у РФ, а, может, и лучше. А уж политические мотивы для агрессии против соседей у РФ точно не из совка. С вопросом о героях всё же разберитесь, прежде чем говорить.
ЛАД написав:Вы не забыли, что планы ядерных бомбардировок Союза были у США?
"грязная бомба", комари-камікадзе, утки/гуси і також крокодили бегемоти і зелений попугай(с), так лякають росіян сьогодні і так само лякали радянських людей на протязі 40років (1946-1986)
Незрозуміло. Ви вважаєте, що таких планів не було? А боялись "на протязі 40років" не только советские люди, но и американцы, и европейцы. И отнюдь не меньше, а, может, и больше. И боялись, в общем-то, правильно. Поэтому высоко оценивают Горбачёва.