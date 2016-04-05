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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3694369536963697
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:15

  Прохожий написав:
  vitaliian написав:Позицію Залужного поділяє більшість бахмутських бійців. Український військовий аналітик, який побажав залишитися неназваним

зачем ты опять вбрасываешь зраду?

Це ж вітальян. Дивно що він не в бані давно.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://t.me/truexanewsua/70053
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:39

  88998899aleks написав:[b ]ЛАД[/b] ваше маниакальное желание жить прошлым поражает. не доходит никак что 95 % украинцев в данных условиях нас...ать на королева жукова курчатова и тем более на ссср

Вероятно Вам рано ещё выкладывать своё мнение не познав суть тирады :?:
- А речь не много ни мало О "Происхождении капитала", о механизме используемом организованными преступными группировками у власти, их полной беспринципностью - что роднит их ментально с Орками.
С которыми они периодически торгуют нацарёванным.
Kudrjavuy
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