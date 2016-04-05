88998899aleks написав:
[b ]ЛАД[/b] ваше маниакальное желание жить прошлым поражает. не доходит никак что 95 % украинцев в данных условиях нас...ать на королева жукова курчатова и тем более на ссср
Вероятно Вам рано ещё выкладывать своё мнение не познав суть тирады
- А речь не много ни мало О "Происхождении капитала"
, о механизме используемом организованными преступными группировками у власти, их полной беспринципностью - что роднит их ментально с Орками.
С которыми они периодически торгуют нацарёванным.