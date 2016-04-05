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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3694369536963697
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://m.censor.net/ua/video_news/3403 ... a_video_21
Востаннє редагувалось GALeon в Пон 06 бер, 2023 16:10, всього редагувалось 1 раз.
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:43

  Успіх написав:(а снаряди, як розривались неподалік - так і далі розриваються) ;)


Многие этого ТУПО - не понимают.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Незрозуміло.
Ви вважаєте, що таких планів не було?
А боялись "на протязі 40років" не только советские люди, но и американцы, и европейцы

Звісно, що такі плани були. Тільки які були причини цих планів?
P.S. Не виключаю, що зараз в Генштабі є плани бомбардування Москви.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:49

Kudrjavuy
Давайте подождем что по факту заплатят Успиху. Я все же не верю, что так же, как в ужгородской ТРО. Будет доп. премия за зону БД. Не 100к, конечно. . Премию +100к за пребывание под Херсоном (или между Херсоном и Нико) тоже, имхо, не стоит платить. Не потому что мне жалко для Успиха, а потому что нет столько денег платить всем по 100к: и в Бахмуте, где вместо душа в лучшем случае влажные салфетки, и под Нико.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:49



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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 16:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кількість силовиків в педерації:
мвс - 930 тис.
армія - 1,5 млн.
фсб - 350 тис.
росгвардія - 340 тис.
мнс - 290 тис.
прокуратура - 54 тис.
слідчий комітет - 23 тис.
федеральна служба охорони -50 тис.
федеральна служба судових приставів - 74 тис.
+ митниця, зовнішня розвідка, військова прокуратура, федеральна служба виконання покарань мабуть ще 150 тис.
Ітого десь 3,86 мільйона "силовиків" у своїй більшості ряжених. Але всі вони мають право на дострокову пенсію, що дає таку саму кількість військових пенсіонерів.
Сім'я службовця - 4 людини, пенсіонера 2.
Це дає цифру у 23 млн, які хочуть жити непогано, тобто мати машину на сім'ю, купляти побутову техніку та гаджети, літати на відпочинок кудись на море.
У військовий час при 1,5 мільйона залучених до війни треба до 9 мільйонів працюючих в ВПК. З членами їх сімей - це ще мільйонів 30, які теж хочуть непогано жити.
Річні нафтові доходи бюджету педерації після санкцій проти нафтопродуктів становитимуть десь 50 млрд. доларів.
Так от із цих 50 мільярдів доларів неможливо забезпечувати "солодке" життя 50 млн силовиків, працівників ВПК та їх сімей + прийнятне життя мільйонів бюджетників та посадовців + 42 мільйони пенсіонерів.
Саме тому тому педерації в нинішньому виді - капець. І які настрої пануватимуть у них в суспільстві десь за рік, коли дійде до Криму - ніхто не знає.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 16:36

  Kudrjavuy написав:
  Успіх написав:(а снаряди, як розривались неподалік - так і далі розриваються) ;)


Многие этого ТУПО - не понимают.

Не розуміють - бо командуванню в штабах, з глибоких підвалах, з глибоких тилах - ТУПО не видно всього цього!
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:
  Kudrjavuy написав:
  Успіх написав:(а снаряди, як розривались неподалік - так і далі розриваються) ;)


Многие этого ТУПО - не понимают.

Не розуміють - бо командуванню в штабах, з глибоких підвалах, з глибоких тилах - ТУПО не видно всього цього!

Ребята, ... - давайте, на "финансовом форуме" - настраиваться на "одну волну".
Там Видно больше - поэтому там и принимаются Решения.
  Hotab написав:Kudrjavuy
Давайте подождем что по факту заплатят Успиху. Я все же не верю, что так же, как в ужгородской ТРО. Будет доп. премия за зону БД. Не 100к, конечно. . Премию +100к за пребывание под Херсоном (или между Херсоном и Нико) тоже, имхо, не стоит платить. Не потому что мне жалко для Успиха, а потому что нет столько денег платить всем по 100к: и в Бахмуте, где вместо душа в лучшем случае влажные салфетки, и под Нико.

Упаси боже, в это вникать!
Ибо я не понаслышке знаком с этими "вопросами".
Это лишнее нагнетание негатива.
Суть по "теме форума" - любая полемика на форуме, должна рассматриваться через призму: "эти слова"
  Успіх написав:[b](а снаряди, як розривались неподалік - так і далі розриваються) ;)

и это видео[/b]: https://storage2.censor.net/video/3/060323_roz.mp4
Из источника предоставленного viewtopic.php?p=5550037#p5550037
С :shock: .... 14го года :!:

Этакая шапка над текстом по принципу "опросника" - у модера эта форма есть.
Зачем? Дабы флуд не уводил "в иные степя"
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 17:04

  Успіх написав:
  Kudrjavuy написав:
  Успіх написав:(а снаряди, як розривались неподалік - так і далі розриваються) ;)


Многие этого ТУПО - не понимают.

Не розуміють - бо командуванню в штабах, з глибоких підвалах, з глибоких тилах - ТУПО не видно всього цього!

Більшість цього «командування», яке ти вважаєш менш компетентним за себе, з 14-го року постійно в зоні БД. І твій ком. дивізіону з комбатареї не менше тебе лейтенантами були в окопах на передній лінії. Це тобі так, для роздумів.
А також інколи повертайся та аналізуй свої помилки. Колись ти кричав, що тобі недоплатили, обікрали. Потім виявилось за тиждень, що все надійшло, істерики були зайві. Так і тут. Надто багато поспішних висновків.
Hotab
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  #<1 ... 3694369536963697
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