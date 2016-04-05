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Додано: Пон 06 бер, 2023 15:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Востаннє редагувалось GALeon в Пон 06 бер, 2023 16:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 06 бер, 2023 15:43
Додано: Пон 06 бер, 2023 15:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 06 бер, 2023 15:49
Kudrjavuy
Давайте подождем что по факту заплатят Успиху. Я все же не верю, что так же, как в ужгородской ТРО. Будет доп. премия за зону БД. Не 100к, конечно. . Премию +100к за пребывание под Херсоном (или между Херсоном и Нико) тоже, имхо, не стоит платить. Не потому что мне жалко для Успиха, а потому что нет столько денег платить всем по 100к: и в Бахмуте, где вместо душа в лучшем случае влажные салфетки, и под Нико.
Додано: Пон 06 бер, 2023 15:49
Теперь могу представить как віглядел Сталинград.
Мариинка полностью разрущена
Додано: Пон 06 бер, 2023 16:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Кількість силовиків в педерації:
мвс - 930 тис.
армія - 1,5 млн.
фсб - 350 тис.
росгвардія - 340 тис.
мнс - 290 тис.
прокуратура - 54 тис.
слідчий комітет - 23 тис.
федеральна служба охорони -50 тис.
федеральна служба судових приставів - 74 тис.
+ митниця, зовнішня розвідка, військова прокуратура, федеральна служба виконання покарань мабуть ще 150 тис.
Ітого десь 3,86 мільйона "силовиків" у своїй більшості ряжених. Але всі вони мають право на дострокову пенсію, що дає таку саму кількість військових пенсіонерів.
Сім'я службовця - 4 людини, пенсіонера 2.
Це дає цифру у 23 млн, які хочуть жити непогано, тобто мати машину на сім'ю, купляти побутову техніку та гаджети, літати на відпочинок кудись на море.
У військовий час при 1,5 мільйона залучених до війни треба до 9 мільйонів працюючих в ВПК. З членами їх сімей - це ще мільйонів 30, які теж хочуть непогано жити.
Річні нафтові доходи бюджету педерації після санкцій проти нафтопродуктів становитимуть десь 50 млрд. доларів.
Так от із цих 50 мільярдів доларів неможливо забезпечувати "солодке" життя 50 млн силовиків, працівників ВПК та їх сімей + прийнятне життя мільйонів бюджетників та посадовців + 42 мільйони пенсіонерів.
Саме тому тому педерації в нинішньому виді - капець. І які настрої пануватимуть у них в суспільстві десь за рік, коли дійде до Криму - ніхто не знає.
Додано: Пон 06 бер, 2023 16:36
Додано: Пон 06 бер, 2023 16:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ребята, ... - давайте, на "финансовом форуме" - настраиваться на "одну волну".
Там Видно больше - поэтому там и принимаются Решения.
Упаси боже, в это вникать!
Ибо я не понаслышке знаком с этими "вопросами".
Это лишнее нагнетание негатива.
Суть по "теме форума" - любая полемика на форуме, должна рассматриваться через призму: "эти слова"
и это видео[/b]:
Из источника предоставленного viewtopic.php?p=5550037#p5550037
С .... 14го года
Этакая шапка над текстом по принципу "опросника" - у модера эта форма есть.
Зачем? Дабы флуд не уводил "в иные степя"
Додано: Пон 06 бер, 2023 17:04
Більшість цього «командування», яке ти вважаєш менш компетентним за себе, з 14-го року постійно в зоні БД. І твій ком. дивізіону з комбатареї не менше тебе лейтенантами були в окопах на передній лінії. Це тобі так, для роздумів.
А також інколи повертайся та аналізуй свої помилки. Колись ти кричав, що тобі недоплатили, обікрали. Потім виявилось за тиждень, що все надійшло, істерики були зайві. Так і тут. Надто багато поспішних висновків.
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