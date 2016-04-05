"грязная бомба", комари-камікадзе, утки/гуси і також крокодили бегемоти і зелений попугай(с), так лякають росіян сьогодні і так само лякали радянських людей на протязі 40років (1946-1986)[/quote] Незрозуміло. Ви вважаєте, що таких планів не було? А боялись "на протязі 40років" не только советские люди, но и американцы, и европейцы. И отнюдь не меньше, а, может, и больше. И боялись, в общем-то, правильно. Поэтому высоко оценивают Горбачёва.[/quote]
путина теж після 2007р боялись (тому пробачили Грузию , Крим(Донбасс), Сірію)-типу 2го армія
Гремя огнем, сверкая блеском стали Пойдут машины в яростный поход,
Starikan написав:Тут упоминали Королева и Сахарова в контексте "героев". Для меня все эта курчатовская компания - не герои, а люди давшие советским милитаристам ядерное оружие, которое до сих пор держит в страхе весь мир.
Да, некоторые из них стали диссидентами, но даже "великий" Сахаров не раскаялся в содеянном им. Только Зельдович хотел покончить с собой, когда до него долетел слух, что СССР может применить ядерное оружие против Израиля
мы ж говорили герои с точки зрения совка. С точки зрения Украины любые советские герои - враги. Благодаря им РФ имеет научно-технический потенциал и политические мотивы для агрессии против соседей.
Научно-технический потенциал был не у РФ, а у СССР. И Украина играла не последнюю скрипку. Так что научно-технический потенциал у независимой Украины на старте был весьма неплох, не хуже, чем у РФ, а, может, и лучше. А уж политические мотивы для агрессии против соседей у РФ точно не из совка. С вопросом о героях всё же разберитесь, прежде чем говорить.
Добрый вечер, ЛАД. Поддерживаю.
Судя по совпадению Вашей интуиции и моих взглядов на жизнь подозреваю, что Вы сможете адекватно разобраться в причинероссийской агрессии против Украины, начиная приблизительно с дефолта России 1998 года с последующим "назначением" путина на должность президента росии.
Прохожий написав:
ЛАД написав:А уж политические мотивы для агрессии против соседей у РФ точно не из совка.
как раз из совка, путенг прямо об этом и говорил имеющий уши да услышит фантомные боли как и у всех любителей совка типа "какую страну прос.али"
Причина для агрессии росии против Украины имеет совершенно другие корни. А путин делает все чтобы ее скрыть от собственного народа, чьими руками он планирует жар загребать.
Ведь одно дело мотивировать своих мобилизованных перейти границу и убивать украинцев потому, что а) тут рождаться стали фашисты и они едят русских детей; б) нужно воссоединить единую страну, которую боялся весь мир изза того, что она миролюбивой была; в) они хотят с какого-то непонятного перепугу в НАТО и этим наносят ущерб росии
А другое дело, если народ росии узнает реальную причину!!! Тут воевать не загнать мобиков ни за какие деньги. Придется пользоваться услугами лишь ЧВК, иными словами наемниками.
Востаннє редагувалось buratinyo в Пон 06 бер, 2023 17:31, всього редагувалось 1 раз.
"Никакие внутренние склоки, никакие дискуссии, которые есть между политиками, людьми, общественностью - их нужно отставить и работать вместе на победу. У нас нет другого выхода. Это война не только за независимость и государственный суверенитет. Это - война за выживание украинской нации", - заявил Филатов.
Только тогда большинство населения Украины будет вынуждено отстреливать множество царедворцев и их холуёв, для которых суть существования вымогательства, торможения воплощения Конституционных Прав граждан Украины.
Или На фоне плодящихся не половым путём...
Не, оно конечно ментальность у нас разная, НО понимает каждый по своему:
У мережі з'явилося жахливе відео розстрілу українського військового, який потрапив у полон до російських окупантів. На опублікованих кадрах можна чітко побачити, що захисник України беззбройний.
На записі боєць стоїть цілком спокійно й курить, голос за кадром говорить: "Знімай його". В останні миті свого життя український полонений промовляє "Слава Україні!". Після цього лунає автоматна черга, закривавлений захисник падає.
На відео розстрілу загарбниками захисника України вже відреагував Офіс президента й написав:
"Воєнні злочини культивуються у Росії. І відбілюються їхньою пропагандою та міфами про "нацистів". Вбивство людини, яка потрапила в полон - ще один приклад цього".
Успіх написав:А якщо серйозно, то зараз НЕ НА ЧАСІ робити переділ премій і, в основному - зменшувати їх! На даний час - їх треба лише збільшувати!
міністр оборони вважає інакше: "Ти хочеш отримати більше грошей, в тебе є мотивація – будь ласка, можеш рапорт подати. Навіть якщо ти не на "нулі" – тебе переведуть на лінію зіткнення. Ти вважаєш, що потребуєш ротації та відпочинку, але можеш виконувати менш ризиковане бойове завдання, – отримуй 30 000 грн плюс грошове забезпечення. Якщо ні – просто грошове забезпечення". https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/6/697716/
Успіх написав:А якщо серйозно, то зараз НЕ НА ЧАСІ робити переділ премій і, в основному - зменшувати їх! На даний час - їх треба лише збільшувати!
міністр оборони вважає інакше: "Ти хочеш отримати більше грошей, в тебе є мотивація – будь ласка, можеш рапорт подати. Навіть якщо ти не на "нулі" – тебе переведуть на лінію зіткнення. Ти вважаєш, що потребуєш ротації та відпочинку, але можеш виконувати менш ризиковане бойове завдання, – отримуй 30 000 грн плюс грошове забезпечення. Якщо ні – просто грошове забезпечення". https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/6/697716/
А є таке ж, але у зворотному напрямку?)) Тобто, той хто біля лінії вогню - пише рапорт і його відводять у глибокий тил? Наприклад, в Львівську область)) (ну і звісно на голу зарплату 20К)
Тому, я не проти, щоб піхота, яка попереду нас отримувала і 150, і навіть 200К премії - але і нам нічого не "покращувати"! Або було зразу думати стратегічно і нам платити 50К премії, а піхоті - 100К! А от САМЕ ЗАРАЗ робити таку куйню/відмотувати все взад - ну реально ТУПО І НЕ НА ЧАСІ!
Ну тобто в принципі дві речі ти вже зрозумів: 1. Комусь важче, чим тобі (нуль, передній край) 2. Різниця в оплаті між артою на відстані 10+ км, та піхотою переднього краю має бути. Лишилось зрозуміти, що диференціацію можна ввести або підвищення передньому краю, або зниженням іншим. В умовах дефіциту грошей , мені здається ти здатний зрозуміти, який лишиться варіант. І так, до хорошого (висока з/п) звикається швидко. Уже і плани були, куди інвестувати.. Оцінка Львівської нерухомості… Проте нічого постійного нема.
buratinyo написав:Добрый вечер, ЛАД. Поддерживаю. Судя по совпадению Вашей интуиции и моих взглядов на жизнь Причина для агрессии росии против Украины имеет совершенно другие корни. А другое дело, если народ росии узнает реальную причину!!!
Минфин: дефицит бюджета в России составил 2,58 трлн рублей В январе-феврале текущего года дефицит федерального бюджета в России составил 2,58 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина.
При этом, согласно предварительным оценкам, доходы бюджета в отчетный период составили 3,16 триллиона рублей — на 25 процентов ниже объема поступлений за тот же период прошлого года. Объем расходов федерального бюджета в январе-феврале 2023 года составил 5,74 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 52 процента.
Тобто доходи перекривають розходи лише на 55%. При цьому на момент середини березня-квітня в педерації закінчуються радянські запаси артилерійських боєприпасів.
Населення Польщі стрімко старіє, а молодь не поспішає народжувати дітей фото: https://www.rp.pl У сусідній Польщі фіксують найбільшу демографічну кризу з часів Другої світової війни. Втім, у владі ще не придумали, як це змінити
Польща перебуває на межі демографічної кризи через швидке старіння населення, Про це пише видання Rzeczpospolita.
Президент Інституту державних фінансів Славомір Дудек заявив, що у Польщі вже настала демографічна криза: за десятиліття чисельність поляків скоротилася майже на 2 млн.
Він вважає, що населення, що старіє, чинить величезний тиск на державні фінанси. Один із сценаріїв Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) показує, що до 2050 року неконтрольоване зростання державного боргу Польщі досягне до 140% ВВП. Нині національний борг країни становить 55%.
Дудек пояснив, що для вирішення демографічної кризи необхідні пом'якшення міграційної політики, стимулювання економічної активності населення, підвищення пенсійного віку та народжуваності.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польщі зафіксовано найменшу кількість новонароджених з часів Другої світової війни. Згідно з останніми даними Головного управління статистики, кількість народжених склала 305 тисяч осіб — тобто, на 27 тисяч менше, ніж роком раніше, про це повідомило Польське радіо.
«Це дані не вселяють оптимізму, – сказала заступниця міністра соціальної політики Барбара Соха. – Ця динаміка утримається в найближчі роки. Причина цього – зменшення кількості жінок репродуктивного віку».
За її словами, після Другої світової війни в Польщі був демографічний вибух і народжувалося в середньому 700 тисяч дітей щороку. Вона наголосила, що початок ХХІ століття був періодом високого безробіття, бідності серед родин та еміграції поляків. Тому очікуваного демографічного зростання, яке мало б припасти на 2005-2015 роки, не сталося.