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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3696369736983699
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 18:04

Облачность не естественная...
В стороне Запорожья ничего не происходит?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 18:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Побуду немного ЛАДом :)
«Тому, кто любит нашу страну, нечего бояться». Андрей Картаполов — о новых поправках в законы о фейках и дискредитации
— Приведу один пример. Бог с ней, с ЧВК «Вагнер». С 2014 года в Донбассе воюет некая организация, называющая себя «Русич». В чистом виде поклонники нацистов, есть фотографии, где они зигуют на фоне свастики, у них есть наколки свастики. Но сейчас они воюют на стороне России. Рассказ об этих людях — это дискредитация?

— Я бы рекомендовал рассказывать об этих людях с осторожностью. Чтобы не войти в конфликт с самим собой.

— У меня нет и не может быть внутреннего конфликта, когда я говорю о людях, поддерживающих фашизм/нацизм. Мне моя история не позволяет никакого конфликта.

— Нельзя взять и вот так голословно заявить, что эти люди поддерживают фашистов. У нас нет на это оснований.

— Как это нет? Есть масса интервью, где их основатель Алексей Мильчаков прямо говорит, что он нацист, есть фотографии, где они зигуют, есть фотографии их татуировок со свастикой. Какие еще нужны доказательства?

— Я думаю, что они татуировки уже свели и больше не зигуют.

— То есть даже здесь [в симпатиях нацизму] есть право на ошибку и возможно исправиться?

— Если они выполняют задачи в составе группировки российских войск, значит, они уже исправились.


О! как
Говорят, что они нацисты, зигуют как нацисты, татуировки со свастикой
НО
— Нельзя взять и вот так голословно заявить, что эти люди поддерживают фашистов. У нас нет на это оснований.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 18:39

  Успіх написав:
  Hotab написав:Успіх ,
наче, весь правий берег Дніпра в Херсонській області не прописали під зону БД!



Це означає, що «гола» підвищена з/п (добре, правильно називати ГЗ) , чи таки з премією, але меншою, не 100к?

З зарплатою - то все зрозуміло.
Було 14К - стане 20К
А от з премією так накаламбурили, що тепер лише коли прийде вона, то стане все зрозуміло!(або й не стане) :mrgreen:
Так як раніше в зоні БД всі отримували 113К(зарплата+премія)
То тепер не зовсім зрозуміло, як буде в зоні БД і як ту зону розділяють?
Чи буде 20К(з/п) + 29К(премія) = 49К?
Чи буде 20К(з/п) + 50К(премія) = 70К?
Чи буде 20К(з/п) + 120К(премія) = 140К?
(третій рядок не для мене, але просто цікаво, скільки отримають хлопці з бойового розрахунку/бойової машини?)
https://dailylviv.com/news/ekonomika/ta ... tsi-108602

Тож - судячи з підсумкових чисел - Успіху підняли, чи обрізали грошове забезпечення?))
(а снаряди, як розривались неподалік - так і далі розриваються) ;)

Сегодня Резников заявил, что годовая экономия на пересчете выплат военнослужащим составит 100 миллиардов гривен.
Ну как бы все сказано.
antey1969
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  #<1 ... 3696369736983699
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