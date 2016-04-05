— Приведу один пример. Бог с ней, с ЧВК «Вагнер». С 2014 года в Донбассе воюет некая организация, называющая себя «Русич». В чистом виде поклонники нацистов, есть фотографии, где они зигуют на фоне свастики, у них есть наколки свастики. Но сейчас они воюют на стороне России. Рассказ об этих людях — это дискредитация?
— Я бы рекомендовал рассказывать об этих людях с осторожностью. Чтобы не войти в конфликт с самим собой.
— У меня нет и не может быть внутреннего конфликта, когда я говорю о людях, поддерживающих фашизм/нацизм. Мне моя история не позволяет никакого конфликта.
— Нельзя взять и вот так голословно заявить, что эти люди поддерживают фашистов. У нас нет на это оснований.
— Как это нет? Есть масса интервью, где их основатель Алексей Мильчаков прямо говорит, что он нацист, есть фотографии, где они зигуют, есть фотографии их татуировок со свастикой. Какие еще нужны доказательства?
— Я думаю, что они татуировки уже свели и больше не зигуют.
— То есть даже здесь [в симпатиях нацизму] есть право на ошибку и возможно исправиться?
— Если они выполняют задачи в составе группировки российских войск, значит, они уже исправились.
О! как Говорят, что они нацисты, зигуют как нацисты, татуировки со свастикой НО
— Нельзя взять и вот так голословно заявить, что эти люди поддерживают фашистов. У нас нет на это оснований.
наче, весь правий берег Дніпра в Херсонській області не прописали під зону БД!
Це означає, що «гола» підвищена з/п (добре, правильно називати ГЗ) , чи таки з премією, але меншою, не 100к?
З зарплатою - то все зрозуміло. Було 14К - стане 20К А от з премією так накаламбурили, що тепер лише коли прийде вона, то стане все зрозуміло!(або й не стане) Так як раніше в зоні БД всі отримували 113К(зарплата+премія) То тепер не зовсім зрозуміло, як буде в зоні БД і як ту зону розділяють? Чи буде 20К(з/п) + 29К(премія) = 49К? Чи буде 20К(з/п) + 50К(премія) = 70К? Чи буде 20К(з/п) + 120К(премія) = 140К? (третій рядок не для мене, але просто цікаво, скільки отримають хлопці з бойового розрахунку/бойової машини?) https://dailylviv.com/news/ekonomika/ta ... tsi-108602
Тож - судячи з підсумкових чисел - Успіху підняли, чи обрізали грошове забезпечення?)) (а снаряди, як розривались неподалік - так і далі розриваються)
Сегодня Резников заявил, что годовая экономия на пересчете выплат военнослужащим составит 100 миллиардов гривен. Ну как бы все сказано. Валютный рынок уже реагирует на сокращение денежного обеспечения военнослужащих.
Тому, я не проти, щоб піхота, яка попереду нас отримувала і 150, і навіть 200К премії - але і нам нічого не "покращувати"! Або було зразу думати стратегічно і нам платити 50К премії, а піхоті - 100К! А от САМЕ ЗАРАЗ робити таку куйню/відмотувати все взад - ну реально ТУПО І НЕ НА ЧАСІ!
Ну тобто в принципі дві речі ти вже зрозумів: 1. Комусь важче, чим тобі (нуль, передній край) 2. Різниця в оплаті між артою на відстані 10+ км, та піхотою переднього краю має бути. Лишилось зрозуміти, що диференціацію можна ввести або підвищення передньому краю, або зниженням іншим. В умовах дефіциту грошей , мені здається ти здатний зрозуміти, який лишиться варіант. І так, до хорошого (висока з/п) звикається швидко. Уже і плани були, куди інвестувати.. Оцінка Львівської нерухомості… Проте нічого постійного нема.
1. Це я зрозумів ще в перший тиждень перебування на вогневій! 2. Не 10км+, а 6км+! Які плани? План "мінімум" - отам вище написав - "а можна написати такий рапорт, щоб мене відвели в глибокий тил, наприклад, у Львівську область?"(погоджуюсь на голу зарплату в 20К) А план "максимум" - повернутись з війни живим і неушкодженим!
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 06 бер, 2023 19:38, всього редагувалось 2 разів.
antey1969 написав:Сегодня Резников заявил, что годовая экономия на пересчете выплат военнослужащим составит 100 миллиардов гривен. Ну как бы все сказано. Валютный рынок уже реагирует на сокращение денежного обеспечения военнослужащих.
Економія на військовослужбовцях - краще і не скажеш
ЛАД удивляется почему я ненавижу ссср. в 1989г я осознал что живу в фашистской стране (до этого я считал, что страна тоталитарная, лишенная гражданских свобод), где партийные и профсоюзные собрания -это фикция (потому что решения к ним и протоколы написаны за пару дней до событий), но то что эта страна против своего народа -дошло в середине 80х (спасибо Горбачеву за гласность-когда открылось многое скрываемое годами) предлагаю фильм (для умных), здесь таких большинство
Долярчик заядлый оптимист. Я ему говорил, что за февраль он получит в целом 50 000 грн. И это уже определено наказом Залужного. Единственное, несколько издевательски в этом наказе Залужного звучит, что боевая сотка выплачивается в ОТГ, расположенных на левом, оккупированном берегу Днепра. Немного смешно ))) Кстати свидетельствую, сегодня ехал из госпиталя мимо Антоновки, подразделения арты Долярчика мочат орков из всех калибров, прямо постоянный гул висит в воздухе, молодцы.
freeze написав:Долярчик заядлый оптимист. Я ему говорил, что за февраль он получит в целом 50 000 грн. И это уже определено наказом Залужного. Единственное, несколько издевательски в этом наказе Залужного звучит, что боевая сотка выплачивается в ОТГ, расположенных на левом, оккупированном берегу Днепра. Немного смешно ))) Кстати свидетельствую, сегодня ехал из госпиталя мимо Антоновки, подразделения арты Долярчика мочат орков из всех калибров, прямо постоянный гул висит в воздухе, молодцы.