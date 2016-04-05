В Украине появился механизм финансовой компенсации за разрушенное вследствие полномасштабного российского вторжения жилье, однако он будет доступен не для всех.Об этом пишет "Апостроф".Украинцы, уже успевшие отремонтировать жилье после того, как оно было повреждено в результате войны, не смогут получить компенсацию от государства, а будут вынуждены ждать, в частности, репараций от страны-террористки РФ., - добавил эксперт по градостроительству Георгий Могильный.В то же время Елена Шуляк, автор закона, главная его промоутер и председатель партии "Слуга народа", отметила, что ничего подобного украинцам и не обещали., - объяснила Шуляк.Между тем, люди, которые захотят дождаться ремонта за счет государства, скорее всего, будут ждать еще долго.- резюмирует Могильный.