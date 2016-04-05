prodigy написав:ЛАД удивляется почему я ненавижу ссср. в 1989г я осознал что живу в фашистской стране (до этого я считал, что страна тоталитарная, лишенная гражданских свобод), где партийные и профсоюзные собрания -это фикция (потому что решения к ним и протоколы написаны за пару дней до событий), но то что эта страна против своего народа -дошло в середине 80х (спасибо Горбачеву за гласность-когда открылось многое скрываемое годами)
вам мало лет судить про ссср, вы не жили в 30-40х, своим детством захватили только кусочек 60х. Когда все хорошее уже закончилось. Тимуровцы, портреты Сталина, хрущевская оттепель, Гагарин, телевизор квн, танец Летка-енка. https://www.youtube.com/watch?v=C6ZoT-BjGMk (поднимает настроение, долярчику смотреть 2 раза)
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 06 бер, 2023 20:26, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:ЛАД удивляется почему я ненавижу ссср. в 1989г я осознал что живу в фашистской стране (до этого я считал, что страна тоталитарная, лишенная гражданских свобод), где партийные и профсоюзные собрания -это фикция (потому что решения к ним и протоколы написаны за пару дней до событий), но то что эта страна против своего народа -дошло в середине 80х (спасибо Горбачеву за гласность-когда открылось многое скрываемое годами)
вам мало лет судить про ссср, вы не жили в 30-40х, своим детством захватили только кусочек 60х. Когда все хорошее уже закончилось. Тимуровцы, портреты Сталина, хрущевская оттепель, Гагарин, телевизор квн, танец Летка-енка.
сказал тот, который в СССР, в лучшем случае, в школу ходил и жил на полном обеспечении родителей
freeze написав:Я ему говорил, что за февраль он получит в целом 50 000 грн. И это уже определено наказом Залужного. Единственное, несколько издевательски в этом наказе Залужного звучит, что боевая сотка выплачивается в ОТГ, расположенных на левом, оккупированном берегу Днепра. Немного смешно )))
Тобто те, що на ПРАВОМУ березі на днях були відносно недалеко мене 300ті і один 200й - це як? Випадково? Ризику тут мало?
freeze написав:Кстати свидетельствую, сегодня ехал из госпиталя мимо Антоновки, подразделения арты Долярчика мочат орков из всех калибров, прямо постоянный гул висит в воздухе, молодцы.
Украинцы, уже успевшие отремонтировать жилье после того, как оно было повреждено в результате войны, не смогут получить компенсацию от государства, а будут вынуждены ждать, в частности, репараций от страны-террористки РФ.
"Когда законопроект только рассматривали, людей призывали брать деньги в долг, использовать собственные сбережения, только платежки храните, а потом эти деньги будут компенсированы. Люди отремонтировали, а теперь приняли закон, которым вообще не предусмотрен механизм финансовой компенсации за произведенные ремонты. Ремонты компенсируются или проведением работ или предоставлением строительных материалов. То есть люди, которые уже уложились, останутся без помощи", - добавил эксперт по градостроительству Георгий Могильный.
В то же время Елена Шуляк, автор закона, главная его промоутер и председатель партии "Слуга народа", отметила, что ничего подобного украинцам и не обещали.
"Возмещение за уже осуществленное восстановление действительно не предусмотрено данным законопроектом. Но напомню, что цель документа – предоставление компенсаций тем, кто в ней больше всего нуждается. В настоящее время компенсация предоставляется в форме помощи от государства Украина, которая юридически не обязана возмещать, ведь к разрушениям привели действия России", - объяснила Шуляк.
Между тем, люди, которые захотят дождаться ремонта за счет государства, скорее всего, будут ждать еще долго. "У нас сейчас нет публичных торгов. Таким образом, местные власти получили возможность через компании, скорее всего собственные, делать ремонты. И насколько быстро это будет? Повредили дом, вам нужно где-то проживать, а человек должен сидеть и ждать пока за счет бюджета кто-то там снимет компанию и начнется ремонт. А в поврежденном доме не всегда можно жить. Фактически людей подталкивают к тому, чтобы они не ждали, а тратили свои деньги", - резюмирует Могильный.
Немного больше хотел бы знать: - Как быть тем, кто восстановил жильё и имущество раз, второй раз было разрушено и сожжено... .................................................................................... Этакий сюрреализм.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 06 бер, 2023 20:54, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:"а можна написати такий рапорт, щоб мене відвели в глибокий тил, наприклад, у Львівську область?"(погоджуюсь на голу зарплату в 20К) [/b] !:
Бійся своїх бажань. Найнестерпніше, що може тебе очікувати, це після виходу з зони бд тебе відправлять на полігон Яворів (Житомир, Рівне) , де ти теж будеш жити в бліндажах, теж не будеш бачити дітей, і будеш отримувати 20 кгрн. Ти сам попросишся під Мико, де майже так само, але платять 50к. Так, я пам’ятаю що під Мико гинуть від артобстрілів. Але по полігонам теж інколи прилітає. І там 20кгрн.
У мережі з'явилося жахливе відео розстрілу українського військового, який потрапив у полон до російських окупантів. На опублікованих кадрах можна чітко побачити, що захисник України беззбройний.
На записі боєць стоїть цілком спокійно й курить, голос за кадром говорить: "Знімай його". В останні миті свого життя український полонений промовляє "Слава Україні!". Після цього лунає автоматна черга, закривавлений захисник падає.
На відео розстрілу загарбниками захисника України вже відреагував Офіс президента й написав:
"Воєнні злочини культивуються у Росії. І відбілюються їхньою пропагандою та міфами про "нацистів". Вбивство людини, яка потрапила в полон - ще один приклад цього".
і навіть після такого один совкодрочер з трьох букв (ні, ви тільки не подумайте, що я на щось натякаю) і далі буде розказувати всім про "хароших рускіх" і як їх треба "панять і прастіть"