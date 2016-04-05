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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3698369937003701
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 21:30

міністр оборони вважає інакше:
"Ти хочеш отримати більше грошей, в тебе є мотивація – будь ласка, можеш рапорт подати. Навіть якщо ти не на "нулі" – тебе переведуть на лінію зіткнення. Ти вважаєш, що потребуєш ротації та відпочинку, але можеш виконувати менш ризиковане бойове завдання, – отримуй 30 000 грн плюс грошове забезпечення. Якщо ні – просто грошове забезпечення".
https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/6/697716/[/quote]
Теперь лысому на фляги денег хватит .https://novosti-n.org/news/Mynoboroni-z ... SMY-263030
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 21:45

За крок до перевороту думок©

  Hotab написав:
Успіх написав:"а можна написати такий рапорт, щоб мене відвели в глибокий тил, наприклад, у Львівську область?"(погоджуюсь на голу зарплату в 20К) [/b] :!:
!:


Бійся своїх бажань. Найнестерпніше, що може тебе очікувати, це після виходу з зони бд тебе відправлять на полігон Яворів (Житомир, Рівне) , де ти теж будеш жити в бліндажах, теж не будеш бачити дітей, і будеш отримувати 20 кгрн. Ти сам попросишся під Мико, де майже так само, але платять 50к. Так, я пам’ятаю що під Мико гинуть від артобстрілів. Але по полігонам теж інколи прилітає. І там 20кгрн.


Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk

Щастя - за гроші не купиш!©

Коли ти поруч дому - то можна майже завжди домовитись, щоб раз-два на тиждень заглянути додому ;)

Але, це був озвучений план "мінімум" ;)
А хто сказав, що я буду прагнув "мінімуму"? ;)
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  #<1 ... 3698369937003701
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