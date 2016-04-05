міністр оборони вважає інакше: "Ти хочеш отримати більше грошей, в тебе є мотивація – будь ласка, можеш рапорт подати. Навіть якщо ти не на "нулі" – тебе переведуть на лінію зіткнення. Ти вважаєш, що потребуєш ротації та відпочинку, але можеш виконувати менш ризиковане бойове завдання, – отримуй 30 000 грн плюс грошове забезпечення. Якщо ні – просто грошове забезпечення". https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/6/697716/[/quote] Теперь лысому на фляги денег хватит .https://novosti-n.org/news/Mynoboroni-z ... SMY-263030
Успіх написав:"а можна написати такий рапорт, щоб мене відвели в глибокий тил, наприклад, у Львівську область?"(погоджуюсь на голу зарплату в 20К) [/b] !:
Бійся своїх бажань. Найнестерпніше, що може тебе очікувати, це після виходу з зони бд тебе відправлять на полігон Яворів (Житомир, Рівне) , де ти теж будеш жити в бліндажах, теж не будеш бачити дітей, і будеш отримувати 20 кгрн. Ти сам попросишся під Мико, де майже так само, але платять 50к. Так, я пам’ятаю що під Мико гинуть від артобстрілів. Але по полігонам теж інколи прилітає. І там 20кгрн.