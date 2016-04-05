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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 06 бер, 2023 21:45
Hotab написав: Успіх написав:
"а можна написати такий рапорт, щоб мене відвели в глибокий тил, наприклад, у Львівську область?"(погоджуюсь на голу зарплату в 20К) [/b]
!:
Бійся своїх бажань. Найнестерпніше, що може тебе очікувати, це після виходу з зони бд тебе відправлять на полігон Яворів (Житомир, Рівне) , де ти теж будеш жити в бліндажах, теж не будеш бачити дітей, і будеш отримувати 20 кгрн. Ти сам попросишся під Мико, де майже так само, але платять 50к. Так, я пам’ятаю що під Мико гинуть від артобстрілів. Але по полігонам теж інколи прилітає. І там 20кгрн.
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Щастя - за гроші не купиш!©
Коли ти поруч дому - то можна майже завжди домовитись, щоб раз-два на тиждень заглянути додому
Але, це був озвучений план "мінімум"
А хто сказав, що я буду прагнув "мінімуму"?
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Додано: Пон 06 бер, 2023 23:07
вот еще один красивый разбор для "панимания" любых рускіх, медуз, фантанок.сру итд
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flysoulfly
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Додано: Пон 06 бер, 2023 23:16
Успіх
,
Коли ти поруч дому
Або «Ширлан»
А поруч в бліндажі буде щодня до блювоти заливатись хтось з криками «я рік воював, маю право» , хоча тобі мабуть не гірше мене відомо, що таке право у нього ніхто ніколи не забирав і на передовій.
Я до того, що тобі зараз зробили гірше (зменшили гроші), але те, чого ти прагнеш, може бути ще гіршим. Тил, який зовсім не дома. І без грошей. Повір, у тебе в голові будуть думки «якого я тут гнию? І грошей не заробляю, і рідних не бачу, і навчати - особливо то і не учать, за рік вже сам все побачив на передовій…
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Додано: Пон 06 бер, 2023 23:33
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Додано: Пон 06 бер, 2023 23:54
Успіх написав: antey1969 написав:
Сегодня Резников заявил, что годовая экономия на
пересчете выплат военнослужащим составит 100 миллиардов гривен.
Ну как бы все сказано.
Валютный рынок уже реагирует на сокращение денежного обеспечения военнослужащих.
Економія на військовослужбовцях - краще і не скажеш
Тут есть один ньюнс.
Бюджет не резиновый, а на 10 ярдов в месяц можно не одну новую бригаду набрать и направить на полигоны.
Это сразу же и ответ на вопрос о ротациях.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 00:18
имперская изнанка любых "хороших рассеян" :немного грубо, но точно.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 00:45
flysoulfly написав:
вот еще один красивый разбор для "панимания" любых рускіх, медуз, фантанок.сру итд
Далеко ходить не надо.
Илья Яшин в интервью для The Guardian:
«Да, мы, к сожалению, допустили эту преступную власть в Кремль. Люди поверили пропаганде, позволили собой манипулировать, не контролировали чиновников и силовиков. Всё это – наша ответственность. Но это не значит, что российский народ заслуживает шельмования. Наше общество тоже стало жертвой Путина, по сути, он взял народ в заложники и прикрывается им от обвинений в военной агрессии. Не стоит подыгрывать Путину. Гораздо разумнее протянуть руку народу России и постараться сделать его союзником в противостоянии кремлёвской хунте».
Несчастный российский народ, я аж разрыдался.
Уже протягивали руку в 90-х. Позволили рашке присвоить все ресурсы, финансы и военку СССР.
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