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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 06 бер, 2023 23:07
вот еще один красивый разбор для "панимания" любых рускіх, медуз, фантанок.сру итд
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flysoulfly
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Додано: Пон 06 бер, 2023 23:16
Успіх
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Коли ти поруч дому
Або «Ширлан»
А поруч в бліндажі буде щодня до блювоти заливатись хтось з криками «я рік воював, маю право» , хоча тобі мабуть не гірше мене відомо, що таке право у нього ніхто ніколи не забирав і на передовій.
Я до того, що тобі зараз зробили гірше (зменшили гроші), але те, чого ти прагнеш, може бути ще гіршим. Тил, який зовсім не дома. І без грошей. Повір, у тебе в голові будуть думки «якого я тут гнию? І грошей не заробляю, і рідних не бачу, і навчати - особливо то і не учать, за рік вже сам все побачив на передовій…
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Додано: Пон 06 бер, 2023 23:33
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flysoulfly
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Додано: Вів 07 бер, 2023 00:18
имперская изнанка любых "хороших рассеян" :немного грубо, но точно.
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flysoulfly
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Додано: Вів 07 бер, 2023 00:45
flysoulfly написав:
вот еще один красивый разбор для "панимания" любых рускіх, медуз, фантанок.сру итд
Далеко ходить не надо.
Илья Яшин в интервью для The Guardian:
«Да, мы, к сожалению, допустили эту преступную власть в Кремль. Люди поверили пропаганде, позволили собой манипулировать, не контролировали чиновников и силовиков. Всё это – наша ответственность. Но это не значит, что российский народ заслуживает шельмования. Наше общество тоже стало жертвой Путина, по сути, он взял народ в заложники и прикрывается им от обвинений в военной агрессии. Не стоит подыгрывать Путину. Гораздо разумнее протянуть руку народу России и постараться сделать его союзником в противостоянии кремлёвской хунте».
Несчастный российский народ, я аж разрыдался.
Уже протягивали руку в 90-х. Позволили рашке присвоить все ресурсы, финансы и военку СССР.
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Starikan
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Додано: Вів 07 бер, 2023 00:56
Все кричали танки, танки. Я все думал, у кого то мозги есть? Вот подтверждение более менее компетентного аналитика.
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otg
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Додано: Вів 07 бер, 2023 01:10
Starikan написав: flysoulfly написав:
вот еще один красивый разбор для "панимания" любых рускіх, медуз, фантанок.сру итд
Далеко ходить не надо.
Илья Яшин в интервью,..........
так всьо еще эпичнее: эта мразота Яшин, работая в московском военкомате
в 2014, оформляла и вооружала добровольцев (тогда еще добровольцев) в "народную милицию лднр" "спасать Донбасс от укрокарателей". У Айдера Муждабаева есть про это тоже. У него на канале есть почти про каждую известную " хорошерассеянскую" мразоту подобные факты. Вообще, у него шикарный канал для понимания рассеянской клоаки, много редких подробностей "изнутри".
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flysoulfly
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Додано: Вів 07 бер, 2023 01:32
умнейший мужик
штучний пушкін ©
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flysoulfly
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